Астрономическое лето начнется в Новосибирске
День будет самым длинным в году
Во вторник, 21 июня, в Новосибирске состоится день летнего солнцестояния. Световой день станет самым продолжительным в течение года.
— Летнее солнцестояние возвещает собой начало астрономического лета, что отражается в культурах многих народов. Астрономически это произойдет в 16:13 по местному времени, когда Солнце в своем годовом движении по небесной сфере максимально переместится в Северное полушарие, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом в этом году. В результате световой день в Новосибирске 21 и 22 июня будет длиться 17 часов 23 минуты 7 секунд.
Сегодня, 20 июня, в Новосибирской области ожидается потепление до +28 градусов. По словам синоптиков, дожди на этой неделе будут ослабевать.