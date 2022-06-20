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Астрономическое лето начнется в Новосибирске

День будет самым длинным в году

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Световой день будет длиться 17 часов 23 минуты и 7 секунд

Световой день будет длиться 17 часов 23 минуты и 7 секунд

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Во вторник, 21 июня, в Новосибирске состоится день летнего солнцестояния. Световой день станет самым продолжительным в течение года.

— Летнее солнцестояние возвещает собой начало астрономического лета, что отражается в культурах многих народов. Астрономически это произойдет в 16:13 по местному времени, когда Солнце в своем годовом движении по небесной сфере максимально переместится в Северное полушарие, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом в этом году. В результате световой день в Новосибирске 21 и 22 июня будет длиться 17 часов 23 минуты 7 секунд.

Сегодня, 20 июня, в Новосибирской области ожидается потепление до +28 градусов. По словам синоптиков, дожди на этой неделе будут ослабевать.

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