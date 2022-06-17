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В понедельник по области до +28 градусов: дождливые выходные сменит жаркая погода

Не стоит откладывать зонтики в сторону

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Над городом установился циклон

Над городом установился циклон

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Новосибирцев ждут дождливые и достаточно прохладные выходные, а вот рабочая неделя начнется с потепления.

— Высотный циклон над нами и у земли довольно глубокая ложбина с фронтальными разделами — с ними и связано выпадение осадков и грозы. Потом всё это сместится на восток, поэтому будет наблюдаться ослабевание осадков, — рассказали корреспонденту НГС в отделе метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске 18 и 19 июня будет очень неустойчивая погода. Небольшие, умеренные дожди, местами с грозами. Ветер довольно слабый западного направления 3–8 м/с с порывами до 14 м/с. Температурный фон будет довольно ровный. Ночью 18 июня ожидается +9... +14 градусов, днем +20... +22 градуса. 19 июня ночью +12... +14 градусов, днем +22... +24 градуса.

20 июня, в понедельник, ожидается ослабление осадков, днем небольшие дожди, вечером преимущественно без осадков. Ветер также слабый, юго-восточный, 3–8 м/с, порывы до 13–14 м/с. Ночью будет +12... +14 градусов, днем +23... +25 градусов.

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются дневные температуры в пределах +20... +22 градуса, ночные — +9... +14 градусов. В понедельник ожидается повышение температуры днем до +28 градусов.

Середина июня уже прошла, и многие задумываются, каким будет следующий летний месяц. Будет ли жарко или нас ждут проливные дожди или грозы? Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы ответить на этот вопрос.

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