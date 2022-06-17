В понедельник по области до
+28 градусов: дождливые выходные сменит жаркая погода
Не стоит откладывать зонтики в сторону
Новосибирцев ждут дождливые и достаточно прохладные выходные, а вот рабочая неделя начнется с потепления.
— Высотный циклон над нами и у земли довольно глубокая ложбина с фронтальными разделами — с ними и связано выпадение осадков и грозы. Потом всё это сместится на восток, поэтому будет наблюдаться ослабевание осадков, — рассказали корреспонденту НГС в отделе метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске 18 и 19 июня будет очень неустойчивая погода. Небольшие, умеренные дожди, местами с грозами. Ветер довольно слабый западного направления
20 июня, в понедельник, ожидается ослабление осадков, днем небольшие дожди, вечером преимущественно без осадков. Ветер также слабый, юго-восточный,
В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются дневные температуры в пределах
Середина июня уже прошла, и многие задумываются, каким будет следующий летний месяц. Будет ли жарко или нас ждут проливные дожди или грозы? Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы ответить на этот вопрос.