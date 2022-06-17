В понедельник по области до +28 градусов: дождливые выходные сменит жаркая погода

Новосибирцев ждут дождливые и достаточно прохладные выходные, а вот рабочая неделя начнется с потепления.



— Высотный циклон над нами и у земли довольно глубокая ложбина с фронтальными разделами — с ними и связано выпадение осадков и грозы. Потом всё это сместится на восток, поэтому будет наблюдаться ослабевание осадков, — рассказали корреспонденту НГС в отделе метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.