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Вместо телевизора и оливье: чем заняться в Новосибирске на январских выходных без QR-кода

Спектакли, фильмы, концерты и экскурсии, которые пройдут с 1 по 9 января 2022 года

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Без QR-кода можно посетить кинотеатры и некоторые театры

Без QR-кода можно посетить кинотеатры и некоторые театры

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Новогодние выходные в этом году продлятся до 10 января. Чтобы вы не сошли с ума в четырех стенах (спасибо, мы такое уже пережили), мы составили для вас афишу самых интересных событий в Новосибирске. Редакция НГС представляет ее первую часть — для новосибирцев, которые по какой-то причине еще не поставили прививку от COVID-19 и не получили QR-код. Проведите лучшие новогодние каникулы с нашим списком мероприятий.

Театры

«Старый дом» из-за своих размеров пускает зрителей без QR-кодов. Работать они начнут уже 2 января и покажут популярную комедию-фарс «Тетки». Но «Старый дом» подготовил спектакли и для любителей чего-то необычного: спектакль в жанре абсурд «Сережа очень тупой» и ирландскую комедию «Сиротливый запад», приправленную черным юмором.

Каждый день в «Старом доме» будут показывать по несколько спектаклей

Каждый день в «Старом доме» будут показывать по несколько спектаклей

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В театре «Глобус» зрители могут пойти на спектакли в малый зал. Для детей, у чьих родителей нет QR-кодов, будут показывать спектакль «Птичка — на счастье!»

Спектакль для аудитории 0+

Спектакль для аудитории 0+

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Новогодний спектакль про волшебную птицу будут показывать со 2 по 9 января в 11:30, 16:30 и 19:00.

Комедию «Хэппи Энд» покажут 2 января

Комедию «Хэппи Энд» покажут 2 января

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В «Красном факеле» вам не потребуется QR-код для посещения «КаФе» — это кафе при театре, в котором на новогодних праздниках будут показывать спектакли. Например, там покажут комедию «Хэппи Энд». Спектакль про перемены в жизни покажут 2 января в 12:00, 16:00 и 9 января в 14:00.

Для детей в «Красном факеле» подготовлен спектакль «Лисичка-сестричка и Серый Волк». Со 2 по 4 января в 14:00 его покажут для тех, кто не имеет QR-кода.

Большой выбор спектаклей представляют маленькие театры Новосибирска: «Первый театр», «Театр Афанасьева», «Понедельник выходной». Во все эти театры можно пройти без QR-кодов из-за их размеров. Так, например, «Театр Афанасьева» 4 января будет показывать «Гранатовый браслет». Билет туда можно приобрести за 700–1000 рублей. А «Первый театр» порадует детей спектаклем «Однажды в сказке». Его три раза покажут 3 января: в 12:00, 15:00 и 18:00.

Кино

В конце декабря в кинотеатрах вышло несколько новогодних премьер. С претензией на то, чтобы стать традиционным новогодним фильмом. Например, 23 декабря в прокате стартовал третий «Последний Богатырь: Посланник Тьмы». Другой русский, уже точно традиционный мультфильм, «Три богатыря и Конь на троне» выйдет уже 30 декабря. В новом фильме меняются телами конь и князь. Русский кинематограф не останавливается с жанром попаданцев, и 30 же декабря выйдет комедия «Снегурочка против всех». Сюжет посвящен некому злому бизнесмену, который сбивает Деда Мороза. Волшебник же ему мстит и помещает в тело Снегурочки.

Рождественскими фильмами радует и зарубежное кино. Спустя 4 года вернулся нашумевший «Зверопой» со второй частью. Продолжение истории странной музыкальной группы вышло 23 декабря и уже получило положительные отзывы. Спустя год после премьеры в России выходит итальянский фильм «10 дней с Сантой». Праздничный роуд-муви Алессандро Дженовези посвящен семье, которая едет в Швецию. В кинотеатры вернулась одна из самых любимых зрителями — рождественская комедия «Реальная любовь».

В большинство кинотеатров предъявлять QR-код не требуется, но мы советуем уточнить перед походом. В «Победе», например, QR-коды не спрашивают.

В центре Новосибирска работает каток

В центре Новосибирска работает каток

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Катки, экскурсии и выставки

Центральный сибирский ботанический сад приглашает на прогулки по двум тропическим оранжереям 4, 5, 6 и 8 января. Начало прогулок в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30. Билеты обойдутся в 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей. Перед походом билеты нужно обязательно забронировать по телефону: +7 913 936-64-51.

С 17 декабря в Новосибирском краеведческом музее работает выставка «Когда елка была большой», на которой представлено больше 1000 новогодних игрушек, включая стеклянные, ватные, картонажные и монтированные игрушки, елочные гирлянды и подставочные фигуры, некоторые украшения из ГДР и Чехословакии. Выставка продлится до 30 января.

27 декабря в центре «Сибирь — Хоккайдо» открылась выставка картин и скульптур японского фонда «Парад ёкаев. Мистические существа из Японии». Ёкай — это собирательное название для всех сверхъестественных существ из японской культуры. В кинотеатре «Победа» 27 декабря фотовыставка Вадима Махорова. На выставке будет 59 снимков на 4 разные тематики — руфинг, индастриал, природа, города.

Без QR-кода можно попасть на катки в Новосибирске. Главный каток напротив Оперного на новогодние каникулы поменяет свое расписание. 31 декабря каток в Театральном сквере работает с 11:00 до 22:00. Площадки в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» открыты с 11:00 до 21:00. 1 января каток в Театральном сквере работает с 15:00 до 22:00, в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» — с 11:00 до 21:00. Стоимость проката коньков/лыж для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час. Стоимость заточки — 120 рублей.

СЮЖЕТ

Новый 2022 год Новый 2022 год

Мы также собрали для вас огромное количество развлечений для детей, платных и бесплатных. Там в том числе есть список мест, где ребенок может пообщаться с животными. А параллельно с хождением по мероприятиям вы можете сделать красивые праздничные фотографии. Для этого мы сделали подборку крутых мест для новогодних фото (например, пряничный домик).

В Новосибирске открылся традиционный ежегодный каток на Михайловской набережной. Для любителей зимних развлечений в городе работает 11 снежных горок. Мы опубликовали карту с адресами.

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