Вместо телевизора и оливье: чем заняться в Новосибирске на январских выходных без QR-кода

Новогодние выходные в этом году продлятся до 10 января. Чтобы вы не сошли с ума в четырех стенах (спасибо, мы такое уже пережили), мы составили для вас афишу самых интересных событий в Новосибирске. Редакция НГС представляет ее первую часть — для новосибирцев, которые по какой-то причине еще не поставили прививку от COVID-19 и не получили QR-код. Проведите лучшие новогодние каникулы с нашим списком мероприятий.



Театры

«Старый дом» из-за своих размеров пускает зрителей без QR-кодов. Работать они начнут уже 2 января и покажут популярную комедию-фарс «Тетки». Но «Старый дом» подготовил спектакли и для любителей чего-то необычного: спектакль в жанре абсурд «Сережа очень тупой» и ирландскую комедию «Сиротливый запад», приправленную черным юмором.