Сверхъестественное из Японии: в Новосибирске открылась выставка о мистических существах

В конце ноября НГС рассказывал, как в Новосибирске на втором этаже ЦУМа открылся интерактивный музей науки «Вау! Музей». Создатели музея обещают досуг нового формата — незаметно научить людей чему-то новому. Мы решили узнать, почему музей так популярен и чем он интересен. Во время экскурсии корреспондентку НГС побили током, положили на гвозди, подожгли и облили жидким азотом.

