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Сверхъестественное из Японии: в Новосибирске открылась выставка о мистических существах

На ней рассказывают о демонах, оборотнях и духах

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Выставка началась 24 декабря

Выставка началась 24 декабря

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В Новосибирске в центре «Сибирь–Хоккайдо» открылась выставка картин и скульптур «Парад ёкаев. Мистические существа из Японии».

Выставка будет открыта до 15 января

Выставка будет открыта до 15 января

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Ёкай — это собирательное название для всех сверхъестественных существ из японской культуры. К ним относятся духи, демоны, оборотни и другие мистические создания.

Экспонаты доставили из Японии

Экспонаты доставили из Японии

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— Они не делятся на «хороших» и «плохих»: эти существа могут не только жаждать крови и вредить людям, но и делать добрые дела, приносить удачу и достаток. Выглядят они тоже по-разному: одни внешне похожи на людей, другие позаимствовали части тела у животных, а третьи и вовсе представляют собой предметы нашего повседневного быта, — рассказали организаторы выставки.

Выставка не будет работать только 31 декабря и 1 января

Выставка не будет работать только 31 декабря и 1 января

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Гостям рассказывают об истоках культуры ёкай и ее истории. На выставке можно увидеть свитки, гравюры и рисунки о мистических существах Японии.

На выставке можно познакомиться с историей ёкай

На выставке можно познакомиться с историей ёкай

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В конце ноября НГС рассказывал, как в Новосибирске на втором этаже ЦУМа открылся интерактивный музей науки «Вау! Музей». Создатели музея обещают досуг нового формата — незаметно научить людей чему-то новому. Мы решили узнать, почему музей так популярен и чем он интересен. Во время экскурсии корреспондентку НГС побили током, положили на гвозди, подожгли и облили жидким азотом.

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