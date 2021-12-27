Сверхъестественное из Японии: в Новосибирске открылась выставка о мистических существах

В Новосибирске в центре «Сибирь–Хоккайдо» открылась выставка картин и скульптур «Парад ёкаев. Мистические существа из Японии».
Ёкай — это собирательное название для всех сверхъестественных существ из японской культуры. К ним относятся духи, демоны, оборотни и другие мистические создания.
— Они не делятся на «хороших» и «плохих»: эти существа могут не только жаждать крови и вредить людям, но и делать добрые дела, приносить удачу и достаток. Выглядят они тоже по-разному: одни внешне похожи на людей, другие позаимствовали части тела у животных, а третьи и вовсе представляют собой предметы нашего повседневного быта, — рассказали организаторы выставки.
Гостям рассказывают об истоках культуры ёкай и ее истории. На выставке можно увидеть свитки, гравюры и рисунки о мистических существах Японии.
В конце ноября НГС рассказывал, как в Новосибирске на втором этаже ЦУМа открылся интерактивный музей науки «Вау! Музей». Создатели музея обещают досуг нового формата — незаметно научить людей чему-то новому. Мы решили узнать, почему музей так популярен и чем он интересен. Во время экскурсии корреспондентку НГС побили током, положили на гвозди, подожгли и облили жидким азотом.