Куда сходить на ноябрьские праздники в Новосибирске? Изучаем афишу

В Новосибирске пройдут мероприятия на ноябрьские праздники
Ноябрьские праздники в Новосибирске продлятся с 4 по 7 ноября. Губернатор области Андрей Травников сообщил, что проводить праздничные мероприятия в честь Дня народного единства не будут. Несмотря на это, на выходных в Новосибирске запланированы интересные мероприятия, которые стоит посетить.
НГС напоминает, что в Новосибирской области проходит массовая вакцинация. Если вы чувствуете, что болеете или имеете какие-либо симптомы коронавируса, то врачи советуют оставаться дома. В общественных же местах стоит соблюдать меры безопасности: носить маску, обрабатывать руки антисептиком и держать дистанцию.
Ночь искусств
Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2021 году пройдет 4 ноября.
— Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры проведут встречи с художниками, музыкантами, актерами и писателями, организуют выставки, музейно-театральные квесты и концерты, — рассказывают на сайте Культура.РФ. Организовывает выставку Министерство культуры России.
В Новосибирске в Ночь искусств запланировано семь мероприятий, офлайн из них будут три.
Джаз замечательных людей: Фрэнк Синатра
Концерт пройдет в Доме культуры имени Октябрьской революции.
— 4 ноября Дом культуры начинает новую ежемесячную программу в квартирном формате. Каждый ее выпуск будет посвящен выдающемуся музыканту, связанному с джазом. В Театральном зале будут рассказывать его историю и иллюстрировать ее с помощью известных новосибирских джазовых музыкантов, — сообщили на сайте Культура.РФ.
Первый эпизод посвящен Фрэнку Синатре. Вход свободный, QR-код не нужен, нужна регистрация по ссылке.
Ночь искусств в театре «Глобус»
Несколько мероприятий пройдет в «Глобусе» с 20:00 до 23:45. Билет стоит от 1500 рублей. Ограничение 18+. Информации по QR-кодам на сайте Культура.РФ нет. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте».
Экскурсия по Клубу Сталина
Дом культуры имени Октябрьской революции также проведет экскурсию по историческому зданию, построенному в 1928 году, — Клубу Сталина. Экскурсия 4 ноября пройдет два раза: в 19:00 и в 20:30. Информации о QR-кодах на сайте Культура.РФ нет.
Кино и театры
В кинотеатрах и театрах введена система входа по QR-кодам. О том, какие театры и кинотеатры работают по QR-кодам, мы писали на прошлой неделе.
Киноафиша
В начале праздников, 4 ноября, состоится премьера фильма «Память». Он получил приз жюри на Каннском фестивале — 2021. Режиссер фильма Апитчатпон Вирасетакул, в главной роли Тильда Суинтон.
Фильм будут показывать в кинотеатре «Победа». В день премьеры запланировано два показа: в 13:05 и 19:15.
В Новосибирске также продолжается прокат нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». По данным «Яндекс.Афиши», он идет в 14 кинотеатрах города. Это последний раз, когда Дэниел Крейг играет агента 007.
И, как и на любых выходных, в афише есть фильм о вселенной Marvel. До конца недели будет идти «Веном 2». Его также, по данным «Яндекс.Афиши», показывают в 14 кинотеатрах. В главных ролях — Том Харди и Вуди Харрельсон.
В 9 новосибирских кинотеатрах всё еще идет нашумевшая антиутопия «Дюна». В главных ролях — Тимоти Шаламе и Зендея. Во время проката создатели фильма сообщили, что выйдет вторая часть антиутопии.
Для детей в показе два мультфильма. Первый — «Кощей. Начало». Это спин-офф «Сказочного патруля» с молодым и красивым Кощеем на байке. Фильм предназначен для детей возраста 6+. Второй мультфильм — зарубежный «Неисправимый Рон». По сюжету мальчик получает в подарок сломанного робота, и тот становится его другом. Кино с современной повесткой для детей 6+ идет в 15 кинотеатрах Новосибирска, по данным «Яндекс.Афиши».
Детей постарше (ограничение 12+) ждет «Семейка Аддамс: Горящий тур». Это мультфильм про то, как знаменитая семья монстров отправляется в отпуск на катафалке.
Театральная афиша
В Оперном театре на ноябрьские выходные запланировано много спектаклей, которые подходят для детей и взрослых. 4 ноября будут показывать балет «Щелкунчик». Дирижирует Дмитрий Юровский, которого недавно назначили руководителем НОВАТа. На большой сцене 5 ноября будут показывать «Князя Игоря» в постановке Тимофея Кулябина. 6 ноября зрителей ждет балет «Золушка». В последний день выходных, 7 ноября, можно сходить на оперу для детей «Красная Шапочка».
В «Глобусе» на почти все спектакли, которые идут на ноябрьских праздниках, уже нет билетов. На момент написания материала билеты оставались на «Учителя танцев». Он пройдет 5 ноября в 18:30. Этот спектакль показывают на большой сцене, так что необходим QR-код. Спектакль, как пишут на сайте, с «испанскими страстями, любовными интригами и неоновыми танцами под музыку Daft Punk».
В «Красном факеле» 5 ноября на Большой сцене будут показывать трагифарс «Шут Балакирев» (требуется QR-код). Также 7 ноября на Большой сцене покажут «Странный ужин инспектора Раффинга».
— Классическая детективная завязка: все герои находятся в замкнутом пространстве, и каждый знает только малую часть общей страшной правды — собрать ее целиком предстоит следователю, попавшему на самый странный ужин в своей жизни, — сообщают на сайте «Красного факела».
В «Старом доме» 5 ноября покажут абсурдистскую комедию «Сережа очень тупой». Спектакль о том, как одна посылка превращает обычную жизнь в абсурд. 6 ноября в 18:00 покажут спектакль «Вишневый сад». Это переосмысление чеховской пьесы от режиссера Андрея Прихотенко. В последний день выходных в «Старом доме» покажут популярный спектакль «Тетки».
— «Тетки» — комедия-фарс Александра Коровкина, актера, сценариста и драматурга, автора популярных сериалов. Спектакли по его пьесам идут в театрах России и ближнего зарубежья. Пьеса рассчитана в первую очередь на зрителя, пришедшего в театр отдохнуть от повседневных забот, — рассказали на сайте «Старого дома».
Концерты
Большинство концертов в Новосибирске отменили или перенесли из-за сложной эпидситуации. Например, «Подземка» сообщила о переносе на 12 февраля концерта популярного тиктокера Rakhim. Недавно отменила свой концерт рок-группа «Алиса».
Осталось несколько интересных событий, которые стоит посетить новосибирцам. Так, в «Доме ученых» в Академгородке пройдет «Radio Queen. "Богемская рапсодия"». На концерте исполнят знаменитые хиты группы Queen с симфоническим оркестром. Мероприятие запланировано на 4 ноября в 19:00.
Для любителей классической музыки 4 ноября в 19:30 пройдет концерт «Органные шедевры. Пассакалия». Исполнит произведения на органе московская исполнительница Олеся Кравченко.
Знаменитое струнное трио «Силенциум» выступит перед новосибирцами 5 ноября. Девушки сыграют Вивальди и Nirvana, Баха и Rummstein и другие мелодии.
Вечеринки
Бары, рестораны и кафе во время ноябрьских праздников работают до 23:00. Несмотря на эти ограничения, места повеселиться и потанцевать для новосибирцев остаются. Так, в известном новосибирцам Bla Bla Bar на 5 ноября запланирован MANA project.
— Это невероятный симбиоз любимых мотивов в актуальных танцевальных ритмах, виртуозной скрипки и танцующего саксофона под яркий и дерзкий вокал, — рассказывает на своей страничке в инстаграме Bla Bla Bar.
Вход для девушек на мероприятие бесплатный, для парней — 500 рублей.
Несколько мероприятий запланировано в руин-баре «Типография». Так, 4 ноября там будет выступать группа «Капитан Дик». А 5 ноября — Pitbull Band. Интересное событие в «Типографии» запланировали на конец ноябрьских выходных — на 7 ноября. Там пройдет «Продуктовая ярмарка».
— В одном месте тебя ждет изобилие деликатесов и барное плато: приобретай продукцию с собой или ешь прямо на месте! Мы подберем отличные напитки для твоего улова! — сообщает «Типография» в своем инстаграме.
В баре Rooks запланирован на 6 ноября танцевальный батл. Как сообщает бар в своих соцсетях, можно как принять участие, так и просто понаблюдать. Главный приз в соревнованиях — 5 тысяч рублей. Приз за второе место — ящик сидра.
После объявления нерабочих дней в России вырос спрос на туристические поездки. НГС решил поговорить с представителями туристического бизнеса из Новосибирска о том, повлияло ли введение дополнительных выходных на продажи.