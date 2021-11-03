Куда сходить на ноябрьские праздники в Новосибирске? Изучаем афишу

Ночь искусств

Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2021 году пройдет 4 ноября.

— Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры проведут встречи с художниками, музыкантами, актерами и писателями, организуют выставки, музейно-театральные квесты и концерты, — рассказывают на сайте Культура.РФ. Организовывает выставку Министерство культуры России.

В Новосибирске в Ночь искусств запланировано семь мероприятий, офлайн из них будут три.

Джаз замечательных людей: Фрэнк Синатра

Концерт пройдет в Доме культуры имени Октябрьской революции.

— 4 ноября Дом культуры начинает новую ежемесячную программу в квартирном формате. Каждый ее выпуск будет посвящен выдающемуся музыканту, связанному с джазом. В Театральном зале будут рассказывать его историю и иллюстрировать ее с помощью известных новосибирских джазовых музыкантов, — сообщили на сайте Культура.РФ.



Первый эпизод посвящен Фрэнку Синатре. Вход свободный, QR-код не нужен, нужна регистрация по ссылке.

Ночь искусств в театре «Глобус»