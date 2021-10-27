Концерт культовой группы «Алиса» в Новосибирске отменили после «звонка из администрации»

Рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений и «звонка из администрации». Об этом участники группы сообщили в своем Instagram.
— Сегодня с утра мне поступил звонок из Новосибирска. В клуб позвонили некие административные чины и сказали, что концерт не дадут провести в том виде, в котором мы его провести планировали, — сообщил директор группы Кирилл Титов.
Кроме того, группа отменяет концерт в Екатеринбурге. Там Кирилла Титова попросили подписать странный документ.
— Меня вчера вынудили подписать бумагу как физлицо о том, что я являюсь организатором концерта и несу полную ответственность за организацию общественного порядка, что включает здоровье и жизни зрителей, — рассказал Кирилл Титов. — Это некая вынужденная мера. Никогда в жизни не подписывал таких бумаг, никогда не было таких запросов от полиции и от кого бы то ни было. К сожалению, группа «Алиса» перешла в статус групп неугодных, ненужных. Нас лишают возможности играть и выступать для вас. К сожалению, это нынешняя реальность.
Лидер группы Константин Кинчев добавил, что группа отказывается проводить концерты по QR-кодам.
— По тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем, — заявил Константин Кинчев. — По QR-кодам, по ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Мы считаем это сегрегацией и остаемся верными своим убеждениям.
В связи с этим коллектив решил отменить оба мероприятия.
Концерт «Алисы» должен был пройти в новосибирской «Подземке»
— К сожалению, вынуждены сообщить об отмене концерта из-за новых ограничений
Руководитель «Подземки» Александр Гинтер в беседе с НГС сообщил, что «никто не звонил», а отмена концерта связана с эпидемиологическими ограничениями.
— Ожидаемое количество зрителей даже близко не позволяет выполнить требования Роспотребнадзора. И они только ужесточаются, поэтому количество отмен и переносов концертов растет, — сказал Александр Гинтер.
Месяц назад об отмене концерта в Новосибирске из-за давления регионального Министерства культуры заявил рэпер FACE. Выступление планировалось в рамках осеннего тура, но, по словам исполнителя, из-за давления властей их отменили. Артист связал это с тем, что поддерживал Алексея Навального. При этом в «Подземке» тогда также заявили, что концерт отменили из-за коронавируса.
В Новосибирске QR-коды вводятся с 30 октября. Их будут спрашивать в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек.