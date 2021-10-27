Концерт культовой группы «Алиса» в Новосибирске отменили после «звонка из администрации»

Рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений и «звонка из администрации». Об этом участники группы сообщили в своем Instagram.

— Сегодня с утра мне поступил звонок из Новосибирска. В клуб позвонили некие административные чины и сказали, что концерт не дадут провести в том виде, в котором мы его провести планировали, — сообщил директор группы Кирилл Титов.

Кроме того, группа отменяет концерт в Екатеринбурге. Там Кирилла Титова попросили подписать странный документ.

