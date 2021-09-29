Рэпер Face, чей концерт отменили в Новосибирске, обвинил министра культуры НСО во лжи

Сегодня стало известно, что концерт рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин) в Новосибирске, запланированный на 1 октября в лофт-парке «Подземка», отменен. Об этом сообщил сам исполнитель. По словам рэпера, на площадку, где должен был состояться концерт, позвонили из министерства культуры. Иван видит в происходящем политический подтекст.

— Несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — рассказал Дремин.