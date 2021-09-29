Рэпер Face, чей концерт отменили в Новосибирске, обвинил министра культуры НСО во лжи

Сегодня стало известно, что концерт рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин) в Новосибирске, запланированный на
— Несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — рассказал Дремин.
Во время пресс-конференции ТАСС министр культуры НСО Наталья Ярославцева заявила, что власти не связывались с организаторами концерта. По ее предположению, организаторы отменили концерт из-за ограничений, не позволяющих полностью заполнить зал.
— Эти люди, видимо, поняли, что придут рейды, никакого танцпола, половина зала будет, естественно, только, для них это экономически невыгодно, — цитирует Ярославцеву ТАСС.
Позже Face выложил в своем инстаграме документ, подписанный Натальей Ярославцевой и присланный руководителю «Подземки» Александру Гинтеру. В нём министр культуры сообщает организатору, что в мэрию «поступили обращения граждан по поводу проведения концерта». В письме министр обращает внимание организатора концерта, что в анонсе мероприятия указан танцпол, работа которого в настоящий момент запрещена из-за ковидных ограничений. Также зал может быть заполнен не более чем наполовину.
— Просим принять все исчерпывающие меры для соблюдения действующего законодательства, — резюмирует Наталья Ярославцева.
В конце письма Ярославцева напоминает Гинтеру, что за нецензурную брань на концерте будут штрафовать: физических лиц — на 2–2,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 4–5 тысяч рублей, юридических — на 40–50 тысяч рублей.
Наталья Ярославцева прокомментировала обнародованный документ в разговоре с НГС.
— Я рассылаю всем одинаковые оповещения. Я обязана это делать. На очередном заседании Оперативного штаба было принято решение продлить действующие коронавирусные ограничения до 1 ноября. Все знают, что на каждом заседании я бьюсь, чтобы открыли залы. Я всегда говорю: у нас замечательные компании, они должны привозить артистов. Я даже не знала до сегодняшнего дня, кто такой Face. Но дело не в нём. На октябрь заявлены другие концерты, в том числе Лепс. Наверняка организаторы начнут уговаривать исполнителей пока не ехать, — сказала Наталья Ярославцева.
При этом ранее руководитель «Подземки» Александр Гинтер в беседе с НГС заявил, что «Подземка» готова провести концерт с учетом действующих ограничений — если захочет Face.
— Никто никому не угрожал. По последнему постановлению ограничения продлили до 30 ноября. Соответственно, 1 октября, согласно новосибирскому постановлению, должен быть сидячий концерт и с 50-процентной посадкой, без танцпола. Мы надеялись, что 1 октября ограничения будут ослаблены, они, очевидно, не будут ослаблены. Вот и всё. Если Face хочет провести концерт, он может сделать это согласно действующим нормативам. Никакой проблемы нет, — рассказал Александр Гинтер.