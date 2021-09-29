По словам рэпера, в Новосибирске на площадку, где должен был состояться концерт, позвонили из Министерства культуры.

— Несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — рассказал певец.



В Красноярске, по его словам, на площадку позвонили из администрации города, в Омске — из ФСБ.

— Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всевозможных инстанций — Роспотребнадзор, пожарники, — объяснил Face.



Исполнитель связал запрет на выступления со своей гражданской позицией. В частности, с тем, что он высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его голодовки.

— Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей. Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или ной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью, — написал Иван Дремин.