Face заявил, что его концерт в Новосибирске отменили из-за угроз властей
Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) рассказал об отмене концертов в нескольких сибирских городах, в том числе в Новосибирске. Выступления планировались в рамках осеннего тура, но, по словам исполнителя, из-за давления властей их отменили.
— За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара, — написал исполнитель у себя на странице в Instagram.
По словам рэпера, в Новосибирске на площадку, где должен был состояться концерт, позвонили из Министерства культуры.
— Несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — рассказал певец.
В Красноярске, по его словам, на площадку позвонили из администрации города, в Омске — из ФСБ.
— Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всевозможных инстанций — Роспотребнадзор, пожарники, — объяснил Face.
Исполнитель связал запрет на выступления со своей гражданской позицией. В частности, с тем, что он высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его голодовки.
— Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей. Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или ной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью, — написал Иван Дремин.
Информация об отмене концерта появилась и на странице мероприятия во «ВКонтакте». Там же указано, что билеты можно вернуть по месту приобретения.
В своем посте автор не указал название концертной площадки, но анонс концерта есть на сайте лофт-парка «Подземка». Концерт должен был состояться
Руководитель «Подземки» Александр Гинтер в разговоре с НГС опроверг информацию о звонке из Министерства культуры, по его словам, отмена связана с продлением коронавирусных ограничений.
— Никто никому не угрожал. По последнему постановлению ограничения продлили до
Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева также связала отмену концерта с эпидемиологическими ограничениями.
— Я впервые слышу про этот концерт. Мы не регулируем частный бизнес, у нас есть полномочия на государственные, муниципальные [мероприятия]. Я уверена, что это связано с санитарными нормами, потому что вчера было принято решение до
В 2018 году в Подземке отменили концерт группы IC3PEAK — незадолго до этого группа выпустила клип, посвященный протестным акциям. Участников группы задержали на вокзале в Новосибирске.
Осенью Алексей Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале The Lancet
17 января Навальный вернулся в Москву. В России его приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии. К политику отказывались пускать врача и передавать лекарства, он объявил голодовку. В поддержку политика по всей стране прошли массовые акции протеста, которые сопровождались жестокими задержаниями.
После правительство приняло ряд запрещающих законов. Структуру Навального ФБК* признали экстремистскими организациями. Сразу после этого вышел закон о запрете участвовать в выборах людей, причастных к экстремистским организациям. Из-за этого на выборах в Бердске сняли 12 из 17 независимых кандидатов.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их «экстремистскими» организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.