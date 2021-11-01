В Новосибирской области решили не праздновать День народного единства

В Новосибирской области не будут проводить праздничные мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября. Такое решение приняли из-за эпидемиологической ситуации.
— Наши жители уже привыкли, что в этот день проводятся традиционные мероприятия. В основном это межнациональные, культурные и спортивные мероприятия, концерты. Нам хотелось бы всем вместе дружно отметить этот день. Но с учетом эпидситуации, нерабочих дней я рекомендую или перенести мероприятия на более поздний срок, или организовать их проведение в онлайн-режиме. Массовых официальных мероприятий в эти дни не допускается, — заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве региона 1 ноября.
В сентябре стало известно, что власти региона объявили аукцион на проведение Дня народного единства в Новосибирске. Предполагалось, что на празднике организуют концерт, а число участников составит более 1000 человек. Позже в правительстве объяснили, что решение о проведении мероприятия согласуют с Роспотребнадзором, а контракт расторгнут, если в Новосибирской области будет неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.