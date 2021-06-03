«Сейчас я в стрессе»: яркая сибирячка прошла в финал реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Модель из Новосибирска вышла в финал конкурса «
30 мая в эфир вышел 11-й выпуск шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Стали известны имена трех финалисток — среди них оказалась сибирячка Виктория Кузнецова. Проект стартовал
Цель шоу — показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фешен-индустрии внешностью. Среди участниц мы видели трансгендера, модель с витилиго — нарушением пигментации на некоторых участках кожи, возрастную модель
Виктория Кузнецова поразила членов жюри своей яркостью — на теле девушки
Яркая сибирячка была признана лучшей по итогам испытаний несколько раз подряд.
— Я изначально пришла на шоу за победой. Я не пыталась угодить жюри, была такой, какая я есть, и знала, что именно такой я им понравлюсь. Конечно, сейчас я нахожусь в стрессе, потому что волнительный момент и всё зависит не от меня, а от решения зрителей. Конкуренция сильная, потому что у всех финалисток большая поддержка. Шансы у всех равны, — делится участница проекта с корреспондентом НГС.
Мама Виктории Анна Путинцева говорит, что на шоу ее дочь вела себя так же, как и в жизни.
— Вика с 16 лет занимается моделингом, у нее уже был опыт работы в Корее, Китае, Японии. Когда ей исполнилось
На вопрос ведущей шоу Анны Решетовой, почему она должна остаться на проекте, Виктория сказала, что, несмотря на то, что где-то ей было скучно и она всё это уже делала, каждое испытание давало ей что-то новое и сейчас она только в самом начале и дальше может показать больше.
— Много людей, у которых есть проблемы с психикой, у кого тоже есть татуировки, пирсинг и короткие волосы, но они этого боятся. Таких, как я, много, и я думаю, что если я пройду в финал, то большинство людей поменяют свое мнение про моду. Быть ненормальным — это нормально, — сказала Вика в эфире.
Жюри отметило Викторию как спорную участницу с бунтарским характером, который может помешать ей в дальнейшей работе, однако дали девушке шанс сражаться за победу. Победительницу определит зрительское голосование, которое продлится до 22:00 часов
В реалити-шоу «Ты — топ-модель» принимала участие еще одна жительница Новосибирска Ульяна Миненко. Члены жюри оценили красоту и характер Ульяны, но она не прошла тестовое задание и отправилась домой в первой же серии.
Сибиряки любят принимать участие в различных реалити-шоу. Так, красавица из Новосибирска Эльмира Абдразакова приняла участие в шоу «Последний герой», а Наталья Чудновец-Павлова прошла отбор в реалити-шоу «Битва шефов» на канале «Пятница», поучаствовала в съемках, но не обнаружила себя в телеэфире — на перелет и проживание Наталья потратила около