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«Сейчас я в стрессе»: яркая сибирячка прошла в финал реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Девушки сражаются за 3 миллиона рублей и звездный контракт — победительницу определят зрители

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Сибирячка Виктория Кузнецова вошла в финал реалити-шоу «Ты — топ-модель» на канале ТНТ

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Модель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Ты — топ-модель» на ТНТ

30 мая в эфир вышел 11-й выпуск шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Стали известны имена трех финалисток — среди них оказалась сибирячка Виктория Кузнецова. Проект стартовал 21 марта — всю весну 14 девушек боролись за главный приз в 3 миллиона рублей и возможность работать со звездами мировой моды. Конкурентками Виктории за победу стали Яна Добролюбова из Тольятти и Тина Това из Краснодара.

Цель шоу — показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фешен-индустрии внешностью. Среди участниц мы видели трансгендера, модель с витилиго — нарушением пигментации на некоторых участках кожи, возрастную модель 50 лет. На шоу приветствуется бодипозитив во всех его проявлениях, поэтому были претендентки размера плюс сайз.

Виктория Кузнецова поразила членов жюри своей яркостью — на теле девушки 20 татуировок, есть пирсинг, тоннель в ушах и сплит языка. На протяжении шоу сибирячка упорно сражалась за звание стать лучшей — бегала на высоких каблуках и упала, плавала под водой (ее фото было признано лучшим среди других участниц). На одном из последних испытаний, где нужно было обыграть на фотосессии попкорн и очки, дерзкая сибирячка высыпала его себе на голову и одержала победу — в качестве награды Виктория получила возможность сняться в клипе на песню «Многоточие» певицы Zivert.

Фотография с проекта «Ты — топ-модель» на ТНТ. Мы видим трех финалисток шоу. Слева направо: Тина Това, Виктория Кузнецова, Яна Добролюбова

Фотография с проекта «Ты — топ-модель» на ТНТ. Мы видим трех финалисток шоу. Слева направо: Тина Това, Виктория Кузнецова, Яна Добролюбова

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Яркая сибирячка была признана лучшей по итогам испытаний несколько раз подряд.

— Я изначально пришла на шоу за победой. Я не пыталась угодить жюри, была такой, какая я есть, и знала, что именно такой я им понравлюсь. Конечно, сейчас я нахожусь в стрессе, потому что волнительный момент и всё зависит не от меня, а от решения зрителей. Конкуренция сильная, потому что у всех финалисток большая поддержка. Шансы у всех равны, — делится участница проекта с корреспондентом НГС.

Мама Виктории Анна Путинцева говорит, что на шоу ее дочь вела себя так же, как и в жизни.

— Вика с 16 лет занимается моделингом, у нее уже был опыт работы в Корее, Китае, Японии. Когда ей исполнилось 18 лет, она сказала, что в Новосибирске ей делать нечего, нужно покорять Москву, и уехала. Она у меня неординарная девушка, волевая, что думает, то и говорит, интриги не плетет. Я смотрела все выпуски шоу, вижу, что жюри вполне справедливы к ней, но поможет ли это в итоге шоу — неизвестно, — рассказывает Анна Путинцева.

На вопрос ведущей шоу Анны Решетовой, почему она должна остаться на проекте, Виктория сказала, что, несмотря на то, что где-то ей было скучно и она всё это уже делала, каждое испытание давало ей что-то новое и сейчас она только в самом начале и дальше может показать больше.

— Много людей, у которых есть проблемы с психикой, у кого тоже есть татуировки, пирсинг и короткие волосы, но они этого боятся. Таких, как я, много, и я думаю, что если я пройду в финал, то большинство людей поменяют свое мнение про моду. Быть ненормальным — это нормально, — сказала Вика в эфире.

Жюри отметило Викторию как спорную участницу с бунтарским характером, который может помешать ей в дальнейшей работе, однако дали девушке шанс сражаться за победу. Победительницу определит зрительское голосование, которое продлится до 22:00 часов 3 июня.

В реалити-шоу «Ты — топ-модель» принимала участие еще одна жительница Новосибирска Ульяна Миненко. Члены жюри оценили красоту и характер Ульяны, но она не прошла тестовое задание и отправилась домой в первой же серии.

Сибиряки любят принимать участие в различных реалити-шоу. Так, красавица из Новосибирска Эльмира Абдразакова приняла участие в шоу «Последний герой», а Наталья Чудновец-Павлова прошла отбор в реалити-шоу «Битва шефов» на канале «Пятница», поучаствовала в съемках, но не обнаружила себя в телеэфире — на перелет и проживание Наталья потратила около 60 тысяч.

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Виктория КузнецоваТНТреалити-шоу«Ты — топ-модель»
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