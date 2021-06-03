«Сейчас я в стрессе»: яркая сибирячка прошла в финал реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

30 мая в эфир вышел 11-й выпуск шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Стали известны имена трех финалисток — среди них оказалась сибирячка Виктория Кузнецова. Проект стартовал 21 марта — всю весну 14 девушек боролись за главный приз в 3 миллиона рублей и возможность работать со звездами мировой моды. Конкурентками Виктории за победу стали Яна Добролюбова из Тольятти и Тина Това из Краснодара.



Цель шоу — показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фешен-индустрии внешностью. Среди участниц мы видели трансгендера, модель с витилиго — нарушением пигментации на некоторых участках кожи, возрастную модель 50 лет . На шоу приветствуется бодипозитив во всех его проявлениях, поэтому были претендентки размера плюс сайз.