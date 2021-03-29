Сибирячка поразила всех судей на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ уверенностью и нестандартной красотой

28 марта в эфир вышла вторая серия шоу «Топ-модель» на ТНТ. В кастинге приняла участие представительница Новосибирска, которая последние годы живет в Москве.
— Я думаю, из жюри я смогу понравиться Гудкову, Гоше, да, в принципе, всем. Почему бы и нет? — предположила сибирячка в беседе со съемочной группой.
Первое появление девушки перед судьями получилось очень эффектным. Помимо яркой внешности (татуировки, пирсинг), Кузнецова продемонстрировала уверенность в себе.
— Меня зовут Кузнецова Виктория Максимовна, мне
— Вика, где ты проколота, расскажи (кроме носа, губы)? — задал вопрос Александр Гудков.
— Везде, — с улыбкой ответила девушка, обезоружив судей своей смелостью.
— Волосы какие у тебя сейчас?
В ответ девушка сняла бандану и показала короткую стрижку цвета блонд. Увиденное судьям понравилось. Далее она немного рассказала о себе:
— Я бросила учебу, чтобы пойти работать. Я ушла из дома, когда мне было
На вопрос, конфликтна ли она, Виктория сначала сказала «да», затем быстро поправила на «нет», добавив, что умеет находить общий язык со всеми.
Гоша Карцев предположил, что на самом деле девушка очень ранимая и своим уверенным поведением пытается защититься.
— Я думаю, что ты очень интересная, ты очень выделяешься по сравнению со всеми остальными девушками, которых мы видели. Это делает тебя очень особенной, уникальной и узнаваемой. Также очень прикольно то, как ты сейчас одета, твой стиль, — выразил свое мнение дизайнер Филипп Пляйн и сказал сибирячке «да».
— Как только ты зашла, я сразу увидела этот напор, эту силу. Ты достойная участница нашего проекта, поэтому поздравляю, — восхитилась ведущая Анастасия Решетова.
— Я тебя очень даже вижу в рекламной кампании Филиппа Пляйна, — сказал Гоша Карцев.
Далее девушек ждала командная фотосессия в стиле Vogue. Испытание Виктория прошла отлично.
— Ты всё внимание берешь на себя на этой фотографии. Твое лицо и его выражение очень сильное. Замечательная фотография, — резюмировал Филипп Пляйн.
В финале прошло традиционное вручение фотографий тем девушкам, которые прошли дальше. Виктория получила свое фото первой.
— Я сразу получила фотографию, особо даже не волновалась, — сказала девушка.
Виктория Кузнецова — не единственная представительница Новосибирска на этом шоу. Другая сибирячка —