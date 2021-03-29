Сибирячка поразила всех судей на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ уверенностью и нестандартной красотой

— Вика, где ты проколота, расскажи (кроме носа, губы)? — задал вопрос Александр Гудков.



— Везде, — с улыбкой ответила девушка, обезоружив судей своей смелостью.

— Волосы какие у тебя сейчас?

В ответ девушка сняла бандану и показала короткую стрижку цвета блонд. Увиденное судьям понравилось. Далее она немного рассказала о себе:

— Я бросила учебу, чтобы пойти работать. Я ушла из дома, когда мне было 16 лет , ушла на контракты по Азии, чтобы заработать. Я ушла из дома, потому что ссорилась с родителями, раньше у нас были с ними плохие отношения.

На вопрос, конфликтна ли она, Виктория сначала сказала «да», затем быстро поправила на «нет», добавив, что умеет находить общий язык со всеми.

Гоша Карцев предположил, что на самом деле девушка очень ранимая и своим уверенным поведением пытается защититься.

— Я думаю, что ты очень интересная, ты очень выделяешься по сравнению со всеми остальными девушками, которых мы видели. Это делает тебя очень особенной, уникальной и узнаваемой. Также очень прикольно то, как ты сейчас одета, твой стиль, — выразил свое мнение дизайнер Филипп Пляйн и сказал сибирячке «да».