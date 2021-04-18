«Было трудно»: 19-летняя упала во время бега на каблуках, но осталась в шоу «Ты топ-модель»

Модель из Новосибирска вошла в десятку лучших участниц шоу на ТНТ
В воскресенье,
Наставником девушек стала бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она провела разминку, после которой участницам предстояло участвовать в нестандартной фотосессии. За
— Мне достались самые страшные каблуки, на которых я стояла второй раз в жизни. Мне повезло, что я ногу не подвернула, а упала в другую сторону, поэтому обошлось без травм. Было на самом деле трудно, — поделилась эмоциями сибирячка.
После этого на обсуждении результатов с жюри большинство отметило, что на фото не видно, насколько модели было сложно.
— Мне нравится, что в тебе появилась женственность в последнее время, — отметила модель Анастасия Решетова.
В конце выпуска ведущий шоу Александр Гудков сказал Виктории, что фотосессия с ней была единогласно признана судьями лучшей.
Ранее девушка с нестандартной внешностью поразила всех на кастинге и смогла пройти в основной состав участниц шоу.