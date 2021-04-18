«Было трудно»: 19-летняя упала во время бега на каблуках, но осталась в шоу «Ты топ-модель»

В воскресенье, 18 апреля , на телеканале ТНТ вышел пятый выпуск шоу «Ты топ-модель», в котором принимает участие уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова. На этот раз он был посвящен спорту.



Наставником девушек стала бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она провела разминку, после которой участницам предстояло участвовать в нестандартной фотосессии. За 90 секунд на каблуках им предстояло сделать три фото: во время бега, на канате и на батуте. Виктория была первой.

— Мне достались самые страшные каблуки, на которых я стояла второй раз в жизни. Мне повезло, что я ногу не подвернула, а упала в другую сторону, поэтому обошлось без травм. Было на самом деле трудно, — поделилась эмоциями сибирячка.