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«Было трудно»: 19-летняя упала во время бега на каблуках, но осталась в шоу «Ты топ-модель»

Она вошла в десятку лучших участниц

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Девушка бежала на самых высоких каблуках

Девушка бежала на самых высоких каблуках

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Модель из Новосибирска вошла в десятку лучших участниц шоу на ТНТ

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале ТНТ вышел пятый выпуск шоу «Ты топ-модель», в котором принимает участие уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова. На этот раз он был посвящен спорту.

Наставником девушек стала бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она провела разминку, после которой участницам предстояло участвовать в нестандартной фотосессии. За 90 секунд на каблуках им предстояло сделать три фото: во время бега, на канате и на батуте. Виктория была первой.

— Мне достались самые страшные каблуки, на которых я стояла второй раз в жизни. Мне повезло, что я ногу не подвернула, а упала в другую сторону, поэтому обошлось без травм. Было на самом деле трудно, — поделилась эмоциями сибирячка.

Фотосессию с Викторией Кузнецовой жюри признало лучшей

Фотосессию с Викторией Кузнецовой жюри признало лучшей

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После этого на обсуждении результатов с жюри большинство отметило, что на фото не видно, насколько модели было сложно.

— Мне нравится, что в тебе появилась женственность в последнее время, — отметила модель Анастасия Решетова.

В конце выпуска ведущий шоу Александр Гудков сказал Виктории, что фотосессия с ней была единогласно признана судьями лучшей.

Ранее девушка с нестандартной внешностью поразила всех на кастинге и смогла пройти в основной состав участниц шоу.

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ТНТмодель из Новосибирскашоу
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