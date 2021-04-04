19-летняя сибирячка прошла финальный кастинг в шоу «Ты топ-модель»

В воскресенье, 4 апреля , на телеканале ТНТ вышел третий выпуск шоу «Ты топ-модель», в котором принимает участие уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова.

На этот раз жюри отбирало четырнадцать девушек из оставшихся двадцати. Они и будут бороться за главный приз проекта — три миллиона рублей и контракт с брендом одежды от дизайнера Филиппа Пляйна. Девушкам приготовили два испытания: дефиле на высоких каблуках и фотосессия после падения с высоты. Затем их вызывали по очереди, и каждый член жюри оценивал получившееся фото. Виктория Кузнецова призналась, что ей не понравился снимок, однако Филипп Пляйн с ней не согласился.