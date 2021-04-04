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19-летняя сибирячка прошла финальный кастинг в шоу «Ты топ-модель»

Девушка будет бороться за денежный приз и контракт с дизайнером

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Виктория поедет в модельный дом вместе с другими участницами

Виктория поедет в модельный дом вместе с другими участницами

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В основной состав шоу «Ты топ-модель» на ТНТ прошла девушка из Новосибирска

В воскресенье, 4 апреля, на телеканале ТНТ вышел третий выпуск шоу «Ты топ-модель», в котором принимает участие уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова.

На этот раз жюри отбирало четырнадцать девушек из оставшихся двадцати. Они и будут бороться за главный приз проекта — три миллиона рублей и контракт с брендом одежды от дизайнера Филиппа Пляйна. Девушкам приготовили два испытания: дефиле на высоких каблуках и фотосессия после падения с высоты. Затем их вызывали по очереди, и каждый член жюри оценивал получившееся фото. Виктория Кузнецова призналась, что ей не понравился снимок, однако Филипп Пляйн с ней не согласился.

В одном из испытаний девушкам нужно было упасть спиной на руки к мужчинам

В одном из испытаний девушкам нужно было упасть спиной на руки к мужчинам

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— Я думаю, что у тебя есть огромное преимущество и недостаток одновременно. Преимущество в том, что ты выглядишь прикольно в любой позе. Просто пирсинг, татуировки. <...> Нам нужно узнать, способна ли ты трансформироваться в различных ситуациях. По мне, фотография хорошая. Еще один момент, ты очень фотогеничная. У тебя, может быть, нет роста обычной модели. Но у тебя очень фотогеничное лицо. И пока что все фотографии, которые я видел, ты выглядишь потрясающе, — пояснил он.

Другому члену жюри стилисту Гоше Карцеву сибирячка не очень понравилась. Он сказал, что на ней слишком много «мишуры».

В конце шоу Викторию приняли в основной состав участниц передачи. Теперь она вместе с другими девушками поедет в модельный дом.

Ранее другая красавица из Новосибирска Эльмира Абдразакова приняла участие в новом сезоне «Последнего героя». Однако ей пришлось покинуть проект из-за проблем со здоровьем.

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ТНТмоделишоу
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