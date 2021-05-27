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«На продукты уходит около 50 тысяч в месяц»: 11 сибиряков честно рассказали о своих тратах в супермаркетах

Какие продукты они чаще всего покупают? И в какие магазины любят ходить?

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Ульяна и Даша считают, что в супермаркете должна быть приятная атмосфера

Ульяна и Даша считают, что в супермаркете должна быть приятная атмосфера

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В Новосибирске выбирают лучший супермаркет 2021 года

В «Народной премии НГС» новосибирцы выбирают разный бизнес, в том числе тот, с которым сталкиваются каждый день. Речь идет о «Супермаркете года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что должно быть в хорошем супермаркете, кроме низких цен и большого ассортимента, сколько денег у них уходит на покупки, какие продукты самые затратные и чем они себя балуют.

Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший супермаркет — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно магазин вы проголосуете?

Лилия

Лилия в любой сфере ценит профессионалов

Лилия в любой сфере ценит профессионалов

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— Для меня в первую очередь важна визуальная картинка и сервис: в любой сфере должны работать профессионалы — как в супермаркетах, так и в ресторанном бизнесе. Я хожу всегда в определенный магазин. В среднем сумма чека — до 3 тысяч рублей. Сейчас время экологичных продуктов — свежие овощи предпочитаю, фрукты — такой экофуд.

Анастасия, руководитель отдела разработки

Анастасия считает, что проблема перебивки ценников на просроченных товарах до сих пор актуальна

Анастасия считает, что проблема перебивки ценников на просроченных товарах до сих пор актуальна

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— Должно быть хорошее качество обслуживания: быстрое оформления заказа на кассах, определенное соблюдение субординации и быстрое реагирование на нарушения выкладки, например. До сих пор актуальной у нас остается проблема срока товара — часто идет перебивка ценников. Если мы говорим о продуктовой корзине, то, к сожалению, во внешних экономических условиях средний чек выходит от 500 до 1000 рублей при условии, что покупаешь несколько позиций. И, наверное, ни для кого не секрет, что мы выбираем какие-то ниши, где присутствуют либо скидки, либо акции, либо, как бы это ни было банальным, оптимальное соотношение цены и качества. Если я хочу себя побаловать, то это 50 на 50 — либо сладкое, либо мясное. Имею слабость к хорошей свежей выпечке, к кондитерским изделиям с большим количеством творожного крема и, естественно, шашлык никто не отменял.

Дарья, работает в бухгалтерской сфере

Дарья считает, что самое главное — это качество продуктов

Дарья считает, что самое главное — это качество продуктов

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— Важно качество продуктов. В основном делаю покупки повседневного плана — хлеб, молоко, колбаса, яйцо. А если что-то для ужина, то уже мясо, рыба. Балую себя сладеньким — наверное, больше кексики какие-нибудь.

Инна, инструктор по йоге

Инна балует себя мороженым

Инна балует себя мороженым

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— Важно, чтобы продукты были хорошими. В основном мы покупаем молоко, фрукты, овощи, хлеб, яйца, сыр. Это то, что всегда есть в корзине. В среднем рублей 700–1000 уходит за одну покупку. Если хочется себя побаловать, то покупаю мороженое.

Елена, помощник депутата

Елена предпочитает большие магазины, чтобы купить необходимое в одном месте

Елена предпочитает большие магазины, чтобы купить необходимое в одном месте

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— Самое затратное — это сыры и молоко. Я люблю супермаркеты, не хожу на рынки, и меня раздражает концепция «купить в разных ларёчках разные продукты». Я за большие, удобные, чистые супермаркеты.

Виктория, работает в спортивной сфере

Виктория любит экзотические фрукты

Виктория любит экзотические фрукты

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— Ассортимент должен быть хороший, качество продуктов и доступность супермаркета. Балую себя экзотическими фруктами.

Даша и Ульяна

Ульяна — слева, Дарья — справа

Ульяна — слева, Дарья — справа

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Даша, работает в сфере медицины

— В хорошем супермаркете должна быть приятная атмосфера, освещение, запах. Чтобы все кассы работали. Каждый день на покупки у меня уходит от 500 до 1500 рублей. Я чаще всего беру молочные продукты. В магазине, наверное, ничего не покупаю, чтобы себя побаловать: мы лучше пойдем тогда где-нибудь поедим.

Ульяна, работает в сфере медицины

— Важно, чтобы на кассе не было недоразумений при оплате. В среднем в день, наверное, уходит 700 рублей на покупки. Больше всего уходит на мясные продукты.

Артем, работает в юридической сфере

Артем закупается один раз в неделю

Артем закупается один раз в неделю

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— Мне на цены всё равно, важно, чтобы не было очередей, был приветливый персонал, поэтому чаще выбираю «Бахетле» и «Добрянку». Я стараюсь закупаться раз в неделю большими объёмами. Самые большие траты — это, наверное, мясо. На продукты в месяц уходит около 50 тысяч.

Хельга, депутат

Хельга предпочитает покупать фрукты не в супермаркете, а в киоске

Хельга предпочитает покупать фрукты не в супермаркете, а в киоске

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СЮЖЕТ

Народная премия НГС

— Должно быть приемлемое обслуживание, чтобы тебя встречал нормальный народ. Больше всего денег уходит на корм коту. Это себя можно чем попало кормить, а кота нельзя. И затратная часть покупок — это мясо. Чем я себя балую? Это очень сильно зависит от того, в каком я настроении — от стейка до какой-нибудь чурчхелы.

Нурсултан, работает в юридической сфере

Нурсултан говорит, что продукты чаще покупает жена

Нурсултан говорит, что продукты чаще покупает жена

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— В хорошем супермаркете должны быть какие-нибудь хорошие штучки — из Европы, например, вкусности, которых нет в обычных магазинах. Самое дорогое — это мясо.

Помимо супермаркетов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить.

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