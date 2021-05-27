«На продукты уходит около 50 тысяч в месяц»: 11 сибиряков честно рассказали о своих тратах в супермаркетах

В «Народной премии НГС» новосибирцы выбирают разный бизнес, в том числе тот, с которым сталкиваются каждый день. Речь идет о «Супермаркете года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что должно быть в хорошем супермаркете, кроме низких цен и большого ассортимента, сколько денег у них уходит на покупки, какие продукты самые затратные и чем они себя балуют.



Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший супермаркет — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно магазин вы проголосуете?