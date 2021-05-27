«На продукты уходит около 50 тысяч в месяц»: 11 сибиряков честно рассказали о своих тратах в супермаркетах

В Новосибирске выбирают лучший супермаркет
В «Народной премии НГС» новосибирцы выбирают разный бизнес, в том числе тот, с которым сталкиваются каждый день. Речь идет о «Супермаркете года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что должно быть в хорошем супермаркете, кроме низких цен и большого ассортимента, сколько денег у них уходит на покупки, какие продукты самые затратные и чем они себя балуют.
Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший супермаркет — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно магазин вы проголосуете?
Лилия
— Для меня в первую очередь важна визуальная картинка и сервис: в любой сфере должны работать профессионалы — как в супермаркетах, так и в ресторанном бизнесе. Я хожу всегда в определенный магазин. В среднем сумма чека — до 3 тысяч рублей. Сейчас время экологичных продуктов — свежие овощи предпочитаю, фрукты — такой экофуд.
Анастасия, руководитель отдела разработки
— Должно быть хорошее качество обслуживания: быстрое оформления заказа на кассах, определенное соблюдение субординации и быстрое реагирование на нарушения выкладки, например. До сих пор актуальной у нас остается проблема срока товара — часто идет перебивка ценников. Если мы говорим о продуктовой корзине, то, к сожалению, во внешних экономических условиях средний чек выходит от 500 до 1000 рублей при условии, что покупаешь несколько позиций. И, наверное, ни для кого не секрет, что мы выбираем какие-то ниши, где присутствуют либо скидки, либо акции, либо, как бы это ни было банальным, оптимальное соотношение цены и качества. Если я хочу себя побаловать, то это 50 на 50 — либо сладкое, либо мясное. Имею слабость к хорошей свежей выпечке, к кондитерским изделиям с большим количеством творожного крема и, естественно, шашлык никто не отменял.
Дарья, работает в бухгалтерской сфере
— Важно качество продуктов. В основном делаю покупки повседневного плана — хлеб, молоко, колбаса, яйцо. А если что-то для ужина, то уже мясо, рыба. Балую себя сладеньким — наверное, больше кексики какие-нибудь.
Инна, инструктор по йоге
— Важно, чтобы продукты были хорошими. В основном мы покупаем молоко, фрукты, овощи, хлеб, яйца, сыр. Это то, что всегда есть в корзине. В среднем рублей 700–1000 уходит за одну покупку. Если хочется себя побаловать, то покупаю мороженое.
Елена, помощник депутата
— Самое затратное — это сыры и молоко. Я люблю супермаркеты, не хожу на рынки, и меня раздражает концепция «купить в разных ларёчках разные продукты». Я за большие, удобные, чистые супермаркеты.
Виктория, работает в спортивной сфере
— Ассортимент должен быть хороший, качество продуктов и доступность супермаркета. Балую себя экзотическими фруктами.
Даша и Ульяна
Даша, работает в сфере медицины
— В хорошем супермаркете должна быть приятная атмосфера, освещение, запах. Чтобы все кассы работали. Каждый день на покупки у меня уходит от 500 до 1500 рублей. Я чаще всего беру молочные продукты. В магазине, наверное, ничего не покупаю, чтобы себя побаловать: мы лучше пойдем тогда где-нибудь поедим.
Ульяна, работает в сфере медицины
— Важно, чтобы на кассе не было недоразумений при оплате. В среднем в день, наверное, уходит 700 рублей на покупки. Больше всего уходит на мясные продукты.
Артем, работает в юридической сфере
— Мне на цены всё равно, важно, чтобы не было очередей, был приветливый персонал, поэтому чаще выбираю «Бахетле» и «Добрянку». Я стараюсь закупаться раз в неделю большими объёмами. Самые большие траты — это, наверное, мясо. На продукты в месяц уходит около 50 тысяч.
Хельга, депутат
СЮЖЕТ
— Должно быть приемлемое обслуживание, чтобы тебя встречал нормальный народ. Больше всего денег уходит на корм коту. Это себя можно чем попало кормить, а кота нельзя. И затратная часть покупок — это мясо. Чем я себя балую? Это очень сильно зависит от того, в каком я настроении — от стейка до какой-нибудь чурчхелы.
Нурсултан, работает в юридической сфере
— В хорошем супермаркете должны быть какие-нибудь хорошие штучки — из Европы, например, вкусности, которых нет в обычных магазинах. Самое дорогое — это мясо.
Помимо супермаркетов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить.