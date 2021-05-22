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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Или будете есть, что принесут?

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Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выбором

Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выбором

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Толстой писал в «Анне Карениной»: «Татарин <…> доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: "суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…" ― и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу». Для многих это перечисление блюд казалось бессмыслицей, но кто сказал, что будет легко? Вот и сейчас не всегда разберешься, что за серрадуру ты заказываешь. Но всегда можно хотя бы попытаться разгадать эти странные названия и не вызвать демонов.

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едаресторанрецепттестэкзотическая еда
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