«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Толстой писал в «Анне Карениной»: «Татарин <…> доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: "суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…" ― и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу». Для многих это перечисление блюд казалось бессмыслицей, но кто сказал, что будет легко? Вот и сейчас не всегда разберешься, что за серрадуру ты заказываешь. Но всегда можно хотя бы попытаться разгадать эти странные названия и не вызвать демонов.

