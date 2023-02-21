Сибирячка нашла орфографическую ошибку в настройках iPhone, которую никто не замечал

Сибирячка Ольга Платонова нашла орфографическую ошибку в настройках своего телефона. Со слов женщины, она первая, кто заметил неточность в русском переводе, свое предположение она подкрепляет тем, что в поисковой строке любого из браузеров такого запроса нет.

