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Сибирячка нашла орфографическую ошибку в настройках iPhone, которую никто не замечал

Ольга Платонова написала письмо в службу поддержки Apple, но не получила ответа

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Компания Apple допустила орфографическую ошибку в переводе настроек iPhone

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Сибирячка Ольга Платонова нашла орфографическую ошибку в настройках своего телефона. Со слов женщины, она первая, кто заметил неточность в русском переводе, свое предположение она подкрепляет тем, что в поисковой строке любого из браузеров такого запроса нет.

Ошибка допущена в слове «хранящимся» — действительное причастие, употребленное в дательном падеже, множественном числе написано через букву «е». В настройках айфона нужно открыть вкладку своей учетной записи — Apple ID, далее перейти в «Пароль и безопасность», следом — «Цифровой наследник» и «Назначить наследника». В открывшейся вкладке первый абзац описывает суть функции — там-то и допущена ошибка.

Проверьте, вдруг у вас тоже есть ошибка

Проверьте, вдруг у вас тоже есть ошибка

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— Никто этого не знал и не замечал, и в поисковике никто вопрос такой не задавал, то есть я первая в России, а может, и в мире, кто заметил ошибку в написании настроек в моем айфоне, — говорит Ольга Платонова. В качестве подтверждения своих догадок она прислала скриншоты запросов в поисковиках Yandex и Google.

Сибирячка написала в службу поддержки Apple, к письму она приложила скриншот с правилами правописания причастий в русском языке, но ответа не последовало. Ошибка допущена в разных версиях iOS, будет ли она исправлена в следующем обновлении — неизвестно.

Ольга Платонова — известный в Новосибирске блогер. Она называет себя самой эпатажной девушкой в городе и Сибирской Круэллой. Каждое ее появление на публике эффектно: на Народную премию НГС Ольга приехала верхом на верблюде, а на сцене Оперного театра встала в планку. Осенью 2022 года Платонова приняла участие в шоу «За гранью», где ее пристыдили прямо в прямом эфире канала НТВ. В прошлом месяце эротическое фото Сибирской Круэллы купили на аукционе за 100 000 рублей.

Накануне НГС рассказывал, как жительница Новосибирска вытащила пустую коробку Apple из игрового автомата, а после все-таки получила iPhone 11. Ксения рассказала НГС, что собиралась обращаться в полицию.

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