Откровенный портрет Сибирской Круэллы купили на аукционе за 100 тысяч рублей

— Я снимаю в жанре «эмоциональный портрет», у меня много откровенных работ. Для этой выставки мы выбирали то, что можно показать любому зрителю — чтобы не только взрослые, но и дети смогли увидеть, что люди красивые, — говорит фотограф Наталья Лисица. — Я за эстетику, и здесь есть фотографии про эстетику женского тела, про красоту, движение, эмоции. Каждый человек прекрасен и его можно сфотографировать красиво. Мне нравится снимать в ЧБ, получаются глубокие, сильные кадры. Я ищу красивый, сложный свет.

