Откровенный портрет Сибирской Круэллы купили на аукционе за 100 тысяч рублей

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась персональная выставка популярного фотографа Натальи Лисицы «Свет. Тень. Мгновение». Посетителям представили эротические кадры и портреты, все работы представлены в черно-белом цвете, их отличительная черта — игра света.
— Я снимаю в жанре «эмоциональный портрет», у меня много откровенных работ. Для этой выставки мы выбирали то, что можно показать любому зрителю — чтобы не только взрослые, но и дети смогли увидеть, что люди красивые, — говорит фотограф Наталья Лисица. — Я за эстетику, и здесь есть фотографии про эстетику женского тела, про красоту, движение, эмоции. Каждый человек прекрасен и его можно сфотографировать красиво. Мне нравится снимать в ЧБ, получаются глубокие, сильные кадры. Я ищу красивый, сложный свет.
Люди на фото — не модели. Это друзья и знакомые Натальи, и все они присутствовали на открытии выставки. Среди работ нашелся откровенный снимок Ольги Платоновой — Сибирской Круэллы: на нем эпатажный блогер позирует без одежды в воде, прикрывшись простыней.
Сама Ольга Платонова в очередной раз удивила зрителей планкой, на этот раз усложненной: в процессе упражнения нужно было играть в ладушки и выполнять геометрические фигуры. На необычное предложение откликнулись гости выставки, а также присоединилась чемпионка по бодибилдингу Татьяна Третьякова.
Работы фотографа на открытии можно было купить в формате аукциона, стартовая цена составила 10 тысяч рублей. Портрет Ольги Платоновой был куплен за 100 тысяч рублей — мужчина, купивший фото, не представился. Еще одна картина ушла с аукциона за 50 тысяч, третью купили по стартовой цене.
Красивые и откровенные фото для узкого круга людей напечатали в формате календаря — смотрим на длинноногих красоток в серебристых ботфортах.