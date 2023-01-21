СЕЙЧАС -26°С
Пробки 3/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняДостроили новый ТЦ на Маркса
Все новости
Все новости
Обзор

Откровенный портрет Сибирской Круэллы купили на аукционе за 100 тысяч рублей

Аукцион провели на открытии персональной выставки автора портрета — Натальи Лисицы

405

Ольга Платонова на фоне своего портрета

Поделиться

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась персональная выставка популярного фотографа Натальи Лисицы «Свет. Тень. Мгновение». Посетителям представили эротические кадры и портреты, все работы представлены в черно-белом цвете, их отличительная черта — игра света.

— Я снимаю в жанре «эмоциональный портрет», у меня много откровенных работ. Для этой выставки мы выбирали то, что можно показать любому зрителю — чтобы не только взрослые, но и дети смогли увидеть, что люди красивые, — говорит фотограф Наталья Лисица. — Я за эстетику, и здесь есть фотографии про эстетику женского тела, про красоту, движение, эмоции. Каждый человек прекрасен и его можно сфотографировать красиво. Мне нравится снимать в ЧБ, получаются глубокие, сильные кадры. Я ищу красивый, сложный свет.

Выставка продлится до 8 марта

Выставка продлится до 8 марта

Поделиться

Люди на фото — не модели. Это друзья и знакомые Натальи, и все они присутствовали на открытии выставки. Среди работ нашелся откровенный снимок Ольги Платоновой — Сибирской Круэллы: на нем эпатажный блогер позирует без одежды в воде, прикрывшись простыней.

Сама Ольга Платонова в очередной раз удивила зрителей планкой, на этот раз усложненной: в процессе упражнения нужно было играть в ладушки и выполнять геометрические фигуры. На необычное предложение откликнулись гости выставки, а также присоединилась чемпионка по бодибилдингу Татьяна Третьякова.

Автор работ Наталья Лисица

Автор работ Наталья Лисица

Поделиться

Работы фотографа на открытии можно было купить в формате аукциона, стартовая цена составила 10 тысяч рублей. Портрет Ольги Платоновой был куплен за 100 тысяч рублей — мужчина, купивший фото, не представился. Еще одна картина ушла с аукциона за 50 тысяч, третью купили по стартовой цене.

Красивые и откровенные фото для узкого круга людей напечатали в формате календаря — смотрим на длинноногих красоток в серебристых ботфортах.

По теме

ТРЦ Галерея НовосибирскПортретФотовыставкаФотографЭротикаОльга Платонова
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter