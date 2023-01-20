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Чертова дюжина длинноногих красоток в серебристых ботфортах: в Новосибирске вышел календарь для узкого круга

Среди моделей есть парикмахер, актриса и будущий повар

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В календарь модельного агентства «Грация» попали 13 девушек

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В Новосибирске выпустили календарь с молодыми длинноногими девушками-моделями в серебристых ботфортах. О проекте корреспонденту НГС рассказала его автор — руководитель модельного агентства «Грация» Ирина Волчкова.

— У нас появилась идея сделать календарь с красивыми новосибирскими моделями. Мне кажется, это — одни из самых красивых моделей Новосибирска. Проект проспонсировала компания Veda Corp, которая занимается решением различных вопросов в миграционной сфере. Самым дорогим оказались не столько отбор девушек, поиск фотографов и организация съемок, сколько печать бумажной версии, — рассказала Ирина.

Регина

Регина

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В календарь включили 13 девушек: 12 месяцев и одна — на обложке. Среди моделей в календаре появилась новосибирская певица и актриса Мария Любимская-Печёрских. Среди остальных: будущий психолог (январь), юная художница (февраль), стилист (март), парикмахер (август) и будущий повар (сентябрь).

Изначальными критериями отбора, помимо общей красоты, были классические модельные параметры и рост не ниже 170 сантиметров. Возраст: от 18 до 25 лет. Тираж бумажного календаря — всего 250 экземпляров, которые разойдутся среди моделей и деловых партнеров спонсора проекта.

Анастасия

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Надежда

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Лилия

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Мария

Мария

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Настя

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Маргарита

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Мария

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Виктория

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Вика

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Светлана

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Полина

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Алина

Алина

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В середине декабря 2022 года НГС рассказал о новосибирской модели, которая выпустила эротический календарь с собой. А в начале января 2023 года собрал топ жительниц Новосибирска, победивших в конкурсах красоты 2022 года, от горячих Miss Maxim до утонченных бизнес-леди.

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