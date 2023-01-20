Чертова дюжина длинноногих красоток в серебристых ботфортах: в Новосибирске вышел календарь для узкого круга

В Новосибирске выпустили календарь с молодыми длинноногими девушками-моделями в серебристых ботфортах. О проекте корреспонденту НГС рассказала его автор — руководитель модельного агентства «Грация» Ирина Волчкова.
— У нас появилась идея сделать календарь с красивыми новосибирскими моделями. Мне кажется, это — одни из самых красивых моделей Новосибирска. Проект проспонсировала компания Veda Corp, которая занимается решением различных вопросов в миграционной сфере. Самым дорогим оказались не столько отбор девушек, поиск фотографов и организация съемок, сколько печать бумажной версии, — рассказала Ирина.
В календарь включили 13 девушек: 12 месяцев и одна — на обложке. Среди моделей в календаре появилась новосибирская певица и актриса Мария Любимская-Печёрских. Среди остальных: будущий психолог (январь), юная художница (февраль), стилист (март), парикмахер (август) и будущий повар (сентябрь).
Изначальными критериями отбора, помимо общей красоты, были классические модельные параметры и рост не ниже 170 сантиметров. Возраст: от 18 до 25 лет. Тираж бумажного календаря — всего 250 экземпляров, которые разойдутся среди моделей и деловых партнеров спонсора проекта.
В середине декабря 2022 года НГС рассказал о новосибирской модели, которая выпустила эротический календарь с собой. А в начале января 2023 года собрал топ жительниц Новосибирска, победивших в конкурсах красоты 2022 года, от горячих Miss Maxim до утонченных бизнес-леди.