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«Наши дети не защищены»: сибирячку возмутил низкий уровень безопасности в школе, где учится ее сын

Ольга Платонова обратилась с проблемой к директору школы, но поддержки не нашла

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Ольга Платонова переживает, что школа, в которой учится ее сын, плохо охраняется

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Жительницу Новосибирска возмутил уровень безопасности в школе № 189, в которой учится ее сын. Металлические рамки на входе стоят будто бы для галочки, а охранник сидит для красоты. По словам Ольги Платоновой, пройти в образовательное учреждение может кто угодно, затерявшись в толпе. После участившихся в стране школьных шутингов обеспокоенная женщина посчитала нужным поднять тему в СМИ, так как поддержки от администрации школы она не нашла. Далее публикуем историю от первого лица.

Я, честно сказать, в шоке. Проходимость в школе большая, а безопасность — нулевая. Стоит металлическая рамка, но через нее никто не проходит, все идут рядом, в соседнюю дверь, где вход абсолютно свободен. На мой вопрос, почему так, охранник ответил, что заставить людей проходить через металлодетектор он не может. Я спрашиваю: ситуация в Ижевске, расстрелы детей, теракты — это всё пустой звук? Ни на какие мысли не наводит? В ответ молчание. Наши дети открыты, ничем и никем не защищены! На первом этаже одни первоклашки, каждый может пройти, и никто его не остановит.

Я решила обратиться с вопросом безопасности к директору школы, у нас состоялся личный разговор, где он нес полную чушь. Его главный аргумент: «Представляете, какая будет очередь? Все подряд будут пикать, и что — каждого проверять?» Я тогда не понимаю, зачем вообще установили эти рамки, если толку от них никакого. Со слов директора, металлодетектор используется преимущественно во время ОГЭ и ЕГЭ, зато в школе есть тепловизор, который помог определить заболевшего ребенка.

Что меня поразило, так это его вопрос: «А что? Что-то случилось? Или вы просто так интересуетесь?» Я говорю: «А вы ждете, когда случится?» Уверял меня, что каждое утро он лично стоит и следит, чтобы в школу не проходили посторонние люди, охранник при этом тоже присутствует. После нашего разговора он действительно дежурил в коридоре, перегородил входную дверь без рамки лавкой, сел на нее и никого не пускал. Из крайности в крайность — родители не могли попасть внутрь, чтобы забрать детей.

Энтузиазма для личного контроля у директора надолго не хватило. Ситуация нисколько не поменялась, по-прежнему в школу может войти любой желающий, дети не защищены. Мое предложение закрыть дверь без рамки, заменить двери на прозрачные, чтобы охранник видел, кто идет, заранее — без ответа. Просьба проверять подозрительных неизвестных личностей, старшеклассников — здесь мы сошлись, но надолго ли? Другие родители отмалчиваются, поддержки в этом вопросе у меня нет.

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