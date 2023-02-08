«Наши дети не защищены»: сибирячку возмутил низкий уровень безопасности в школе, где учится ее сын

Я решила обратиться с вопросом безопасности к директору школы, у нас состоялся личный разговор, где он нес полную чушь. Его главный аргумент: «Представляете, какая будет очередь? Все подряд будут пикать, и что — каждого проверять?» Я тогда не понимаю, зачем вообще установили эти рамки, если толку от них никакого. Со слов директора, металлодетектор используется преимущественно во время ОГЭ и ЕГЭ, зато в школе есть тепловизор, который помог определить заболевшего ребенка.

Что меня поразило, так это его вопрос: «А что? Что-то случилось? Или вы просто так интересуетесь?» Я говорю: «А вы ждете, когда случится?» Уверял меня, что каждое утро он лично стоит и следит, чтобы в школу не проходили посторонние люди, охранник при этом тоже присутствует. После нашего разговора он действительно дежурил в коридоре, перегородил входную дверь без рамки лавкой, сел на нее и никого не пускал. Из крайности в крайность — родители не могли попасть внутрь, чтобы забрать детей.

