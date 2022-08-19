«На мужчин даже не смотрю»: три репетитора и многодетная мама дали советы по выбору учителя (есть и неожиданные)
По их словам, можно не обращать внимания на высшее образование, зато поинтересоваться отзывами и соцсетями
До конца летних каникул остается менее двух недель, и если школьники еще радуются предстоящей встрече с одноклассниками, то родители понемногу начинают впадать в панику. У кого-то не за горами ОГЭ и ЕГЭ, другие неожиданно обнаружили, что к августу знания стремительно улетучились из головы обожаемого чада. Накануне начала учебного года НГС нашел трех репетиторов, которые рассказали, как найти действительно хорошего учителя, и маму трех дочек, поделившуюся личным опытом.
Анастасия Малова, репетитор по английскому языку
Анастасия окончила Институт международных отношений и регионоведения, получила дополнительное образование переводчика. Последние 6 лет работает репетитором с детьми и взрослыми.
Я всегда изучаю отзывы. Любые специалисты, чьими услугами я пользуюсь, появились в моей жизни из рекомендаций близких мне людей, которым я доверяю и у которых вижу результат. Если рекомендации нет, а специалист нужен, мониторю соцсети. Знаю, что многие пользуются сервисом «Профи.ру». Я не пробовала, но думаю, это рабочий вариант.
Для меня важно ознакомиться с информацией о репетиторе. Где он учился, сколько, развивается ли специалист постоянно. Я люблю, когда человек любит свою деятельность, постоянно развивается, обменивается опытом, постоянно учится и совершенствуется.
Последний этап выбора — первое занятие: после него пазл складывается процентов на 60. Важно, конечно, чтобы человек вас заинтересовал, зажег, чтобы вы ему доверились. Чтобы сошлись по темпераменту, поверили в его профессионализм и нашли удобное для обоих время и место проведения занятий (онлайн распространен, но многим важны и живые личные встречи).
Но обратить внимание нужно и на другое: примеры, которые учитель озвучит, будут не из учебников «лохматых годов», а современные.
Для меня самое главное, чтобы репетитор любил свою работу. Бывало, что попадаешь к специалисту, который работает от безысходности. Я таких чувствую и больше не пользуюсь их услугами. Что человек любит то, что делает, видно по всем обучениям, дипломам, сертификатам. Такое чаще всего можно проследить в «Инстаграме»*: специалисты подобное транслируют в соцсетях.
Илья Марьясов, репетитор по математике, информатике, программированию
Илья — кандидат математических наук, преподаватель НГУ.
Я работаю и со школьниками, и со студентами: с математикой помогаю от 5-го класса до магистратуры, программирование (языки C/C++, Pascal), информатику (не люблю это слово, computer science тоже так себе, но получше) учат обычно ребята постарше и студенты. И тут нужно понимать, для чего нужен репетитор. Школьникам часто (чаще, чем хотелось бы) нужен не преподаватель, а надзиратель. Студенты уже взрослые люди, у них мотивация выше, тем более что они сами платят за себя. К счастью, есть исключения и среди школьников: с несколькими учениками занимался даже в июле, причем С++ они учили для себя.
На что нужно обратить внимание, когда выбираешь репетитора по математике? Опыт работы, возраст, отзывы, ученые степени и звания — в порядке убывания значимости. Последнее для школьников вообще не важно, но может иметь значение для студентов. Чаще на это смотрят родители, которые хотят самое-самое лучшее для ребенка.
Но, кроме вопроса, как выбрать, есть еще один очень важный: когда это сделать. Лучше всего начинать смотреть специальные сайты уже сейчас: потом репетиторы заполнят расписание, и придется выбирать по остаточному принципу. Подготовку к ЕГЭ нужно начинать не позже второй половины 11-го класса (в случае если проблем с предметом нет и надо просто набить руку на тестах). Если есть пробелы в знаниях — надо начать беспокоиться еще в
Можно, конечно, сказать, что не надо забивать на учебу и тогда репетитор будет не нужен, но это очень примитивный подход. Бывают пропуски по болезни, конфликты с учителями. Я почти год занимался с восьмиклассником-спортсменом, который часто уезжает на соревнования, и из-за этого у него возникло непонимание с учительницей. К концу учебного года он сильно подтянулся, смог перейти в
Лично я стараюсь брать всех ребят, кроме учеников начальной школы, чтобы не зацикливаться на каких-то узких темах. Принципиально отказываюсь только от заказов «напишите за меня курсовую» или «будьте моей шпаргалкой на экзамене» — это довольно частые запросы у студентов.
Дарья Костицына, преподает русский язык и литературу школьникам
Дарья работала учителем в трех школах, в том числе в гимназии, потом и вовсе сменила род деятельности, но по-прежнему продолжает учить русскому языку нескольких учеников — занимается репетиторством «для души».
Многие родители, которые считают, что их детям нужно подтянуть знания по тому или иному предмету, зачастую обращаются к сайтам по поиску репетиторов. В первую очередь там, конечно, нужно смотреть на отзывы и рейтинг педагога — это, наверное, ключевой параметр поиска. Иногда нужно обращать внимание и на стоимость предоставляемых репетитором услуг: если цена сильно завышена или, наоборот, занижена, это может сказать о том, что у педагога мало опыта и он пока что не может адекватно оценить свой профессионализм. Но это не точно.
Также нужно смотреть, может ли педагог работать дистанционно, выезжать к ученику или принимает только у себя. Некоторые репетиторы указывают возраст учеников, с которыми готовы работать. Я, например, не брала малышей (1–4-й класс), так как там совсем другой подход нужен.
Некоторые обращают внимание на место работы учителя — в обычной ли школе или в гимназии преподает. Меня один раз именно из-за опыта работы в гимназии и наняли. Но на мой чисто субъективный взгляд, опыт работы (школа или гимназия) и даже высшее образование совершенно не важны. И там, и там можно нарваться на ленивого, незаинтересованного педагога. А вот среди старшекурсников или молодых специалистов можно встретить талантливого учителя, который не только грамотно сможет подать материал, научить, но и найдет общий язык с ребенком.
Если речь идет о подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, то, конечно, важно, скольких учеников репетитор уже подготовил к экзаменам и какие были результаты. Иногда эту информацию указывают в самой анкете, иногда ее можно найти в отзывах.
Не могу сказать, есть ли какие-то существенные отличия в том, чтобы искать репетитора именно по русскому языку и литературе, от поисков репетитора по другим предметам. Разве что некоторые словесники предлагают свои услуги и по русскому языку, и по литературе, а некоторые берут на себя только один из этих предметов, например только русский язык.
Мария Кузнецова, мама трех дочек (10, 12 и 19 лет)
После рождения второго ребенка Мария (сама педагог по образованию) ушла с работы и начала заниматься воспитанием дочерей. К образованию детей женщина подходит самым ответственным образом: старшую дочь подтягивала по точным наукам, у средней возникли проблемы с английским языком. В поисках специалистов Мария выработала для себя 5 правил, как найти идеального репетитора.
1. Лучший репетитор — это школьный учитель в свое свободное время. Никто другой не знает всю полноту проблем у ребенка, к тому же в хорошей оценке учитель заинтересован не меньше, чем сам ученик. Искать репетиторов «на стороне» я начинала только в том случае, если учитель не соглашался на дополнительные занятия.
2. Можете считать меня паникершей, но у стороннего репетитора мне также важен пол. Онлайн мои дети занимаются как попало, отвлекаются, смотрят в телефон, а на личные встречи на территории клиента соглашаются не все репетиторы. Так что на мужчин я даже не смотрю.
3. Опыт работы. Я никогда не посмотрю на анкету преподавателя, который проработал репетитором меньше 2–3 лет, пусть у него и стаж в школе большой. Вести уроки индивидуально — это же совсем другое. Всегда внимательно смотрю на отзывы: если совсем нет негативных — это очень подозрительно. А не удаляют ли на ресурсе неудобные?
4. Хотелось бы платить меньше, но откровенно дешевых предложений я побаиваюсь. Если час занятий с репетитором обойдется меньше чем в 700–800 рублей, значит, специалист он, скорее всего, посредственный или просто не имеет опыта. И тут мы возвращаемся к пункту 3.
5. Еще для меня очень важно, чтобы учитель не шел на поводу у ребенка. Со средней дочкой столкнулась с неприятной историей: от занятий — восторг, энтузиазм через край, комиксы на английском смотрят... Но только это всё накануне контрольной четвертной происходит. Увлечь предметом, безусловно, важно, но не в ущерб обязательной программе же! Чтобы такое не повторялось, обязательно присутствую на первом занятии, смотрю, кто будет лидером: дочка или учительница.
Недавно НГС составил топ школ, где готовят 100-балльников (и поговорил с психологом об обратной стороне этих блестящих результатов).
* Деятельность соцсети запрещена в России.