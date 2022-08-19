«На мужчин даже не смотрю»: три репетитора и многодетная мама дали советы по выбору учителя (есть и неожиданные)

Многие родители, которые считают, что их детям нужно подтянуть знания по тому или иному предмету, зачастую обращаются к сайтам по поиску репетиторов. В первую очередь там, конечно, нужно смотреть на отзывы и рейтинг педагога — это, наверное, ключевой параметр поиска. Иногда нужно обращать внимание и на стоимость предоставляемых репетитором услуг: если цена сильно завышена или, наоборот, занижена, это может сказать о том, что у педагога мало опыта и он пока что не может адекватно оценить свой профессионализм. Но это не точно.

Также нужно смотреть, может ли педагог работать дистанционно, выезжать к ученику или принимает только у себя. Некоторые репетиторы указывают возраст учеников, с которыми готовы работать. Я, например, не брала малышей (1–4-й класс), так как там совсем другой подход нужен.

Некоторые обращают внимание на место работы учителя — в обычной ли школе или в гимназии преподает. Меня один раз именно из-за опыта работы в гимназии и наняли. Но на мой чисто субъективный взгляд, опыт работы (школа или гимназия) и даже высшее образование совершенно не важны. И там, и там можно нарваться на ленивого, незаинтересованного педагога. А вот среди старшекурсников или молодых специалистов можно встретить талантливого учителя, который не только грамотно сможет подать материал, научить, но и найдет общий язык с ребенком.