Школьник из Новосибирска побывал на Северном полюсе — как он там оказался и что увидел (такие туры стоят от 2 миллионов рублей)

На самом Северном полюсе нам ничего не показывали — мы всё делали самостоятельно. Когда мы приплыли туда, капитан ледокола стал искать место для безопасного схода экспедиции на лед. После того как мы вышли, началась череда ритуалов. Мы много фотографировались, записывали видеообращения для друзей на «большой земле». Также мы совершили самое короткое в мире кругосветное путешествие, обойдя все меридианы чуть больше, чем за минуту.

На третий день экспедиции мы встретили белого медведя и всей командой наблюдали за ним. Экипаж даже изменил курс судна ради такого арктического сафари. А уже после возвращения мы увидели настоящую полярную станцию и «Птичий базар» — место, где обитают десятки тысяч чаек.