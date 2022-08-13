Школьник из Новосибирска побывал на Северном полюсе — как он там оказался и что увидел (такие туры стоят от 2 миллионов рублей)
17-летний Павел Агуреев вместе с другими подростками полторы недели провел на ледоколе
Павел Агуреев из новосибирской школы № 155 этим летом побывал на Северном полюсе и совершил самую короткую в мире кругосветку, обойдя все меридианы всего за минуту. Он рассказал корреспонденту НГС, как оказался в таком экзотическом месте, какие открытия сделал и что необычного увидел.
В экспедицию на Северный полюс отправились 70 школьников из разных регионов России — победители второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». До Северного Ледовитого океана они добрались на ледоколе «50 лет Победы». Поездка длилась с 19 по 28 июля.
«Такие туры стоят от 2 миллионов рублей на человека»
— Я и еще двое ребят из Новосибирска победили в конкурсе «Большая перемена». Помимо основного приза в один миллион рублей первых 70 человек из рейтинга пригласили поучаствовать в проекте «Ледокол открытий». Сами экспедиции на Северный полюс на ледоколе не являются чем-то экстремальным. Это экзотический вид круиза, но довольно комфортный. Туры находятся в свободной продаже — их можно приобрести по цене от двух миллионов рублей на человека. Такая цена обусловлена сложностями содержания ледокола.
Подготовка к путешествию заняла немного времени. Всем участникам заранее рассказали об алгоритме сбора справок и необходимых вещей. С собой у меня также были флаг Новосибирской области и флаг моей школы.
Наше путешествие началось в Мурманске — там мы сели на борт ледокола. Само судно предназначено для массовых экспедиций, поэтому мы жили в уютных каютах. Хотя качка выводила некоторых из равновесия. Плюс на борту полностью отсутствовала связь, поэтому никто не мог связаться с «большой землей». Впрочем, отсутствие связи, наоборот, только подталкивало нас к совместному креативному творчеству.
Интересно было наблюдать за белыми ночами. Например, за 85-й параллелью солнце не садится вовсе, а только перемещается по небосводу. К таким экзотическим, но в то же время комфортным условиям все быстро привыкли. Так как на борту работали исключительно профессионалы, то все бытовые проблемы решались быстро. Со временем наши некоторые творческие трудности становились задачами. Например, в последний вечер круиза мы организовали «Арктиковидение» — вокальный конкурс, аналогичный «Евровидению». Нам было интересно придумывать номера в условиях отсутствия связи — опирались только на свой опыт и умения.
Встреча с Северным полюсом и Арктикой
Ледокол плыл по британскому каналу Земли Франца-Иосифа до Северного полюса, и уже утром 23 июля мы оказались там. В тот день все участники экспедиции вышли на нос ледокола и ждали достижения отметки Северного полюса. В 10:17 по московскому времени на всю Арктику раздался тифон ледокола. Мы достигли отметки 90°00'00''. Если вы смотрели фильмы про космонавтику, скорее всего, видели, как радуется центр управления полетами при выходе космонавта на орбиту — ощущения похожие. Тогда ко мне пришло осознание, что команда экспедиции сделала нечто особенное.
На самом Северном полюсе нам ничего не показывали — мы всё делали самостоятельно. Когда мы приплыли туда, капитан ледокола стал искать место для безопасного схода экспедиции на лед. После того как мы вышли, началась череда ритуалов. Мы много фотографировались, записывали видеообращения для друзей на «большой земле». Также мы совершили самое короткое в мире кругосветное путешествие, обойдя все меридианы чуть больше, чем за минуту.
На третий день экспедиции мы встретили белого медведя и всей командой наблюдали за ним. Экипаж даже изменил курс судна ради такого арктического сафари. А уже после возвращения мы увидели настоящую полярную станцию и «Птичий базар» — место, где обитают десятки тысяч чаек.
Наша экспедиция называлась «Ледокол открытий» — и я считаю, что название заслуженное. Я сделал много открытий. Например, еще раз убедился, что для успешной карьеры не нужно строго следовать схеме «школа — вуз — работа — успех». Необходимо работать над своими проектами с юных лет, как это, например, делают многие участники экспедиции, выигрывая конкурсы, акселераторы, получая призы и средства на реализацию своих идей. Не нужно гнаться за тем, чтобы уехать из родной страны в поисках чего-то нового и лучшего. Здесь умеют замечать талантливых людей, главное — правильно заявить о себе.
«Везет только тем, кто везет» — мысль, которую я хочу донести до каждого человека. Я сам начал путь участника конкурса с того, что съездил в лагерь «Артек» и познакомился с победителями «Большой перемены». Когда понял, что я ничем не хуже других, решил участвовать. Поэтому, если вдруг у вас есть проект, в котором страшно участвовать, или вы сомневаетесь в себе, боитесь ответственности и осуждения, то оставьте все предрассудки и просто сделайте шаг навстречу переменам.
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