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Проведение ВПР в школах перенесли на осень в НСО: новые даты контрольных

Решение приняли из-за коронавируса

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Новое точное расписание будет сформировано до <nobr class="_">5 сентября</nobr> 2022 года

Новое точное расписание будет сформировано до 5 сентября 2022 года

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В Новосибирской области проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников перенесли с весны на осень, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

— Это решение было принято Рособрнадзором. Мы вчера получили официальное письмо. Соответственно, ВПР в Новосибирской области тоже перенесены на осень. Да, перенос связан с тем, что необходимо снизить риски распространения коронавируса, — объяснил корреспонденту НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Озвучены предварительные даты проведения контрольных — с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое точное расписание будет сформировано до 5 сентября этого года. ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5–8-х классах), также переносятся на осень 2022 года.

— Ближе к этим датам и будем определять более точные сроки проведения. Сейчас школы могут проводить обычные контрольные, — добавил Сергей Кондратьев.

Те школы, которые уже успели провести часть ВПР, могут загрузить результаты в систему до 8 апреля, и они будут зачтены. То же самое касается тех, кто успел скачать бланки, — они могут провести ВПР, но должны успеть это сделать до 26 марта.

Публикуем официальный документ Рособрнадзора.

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Накануне Министерство образования Новосибирской области объяснило, как подсчитывались итоговые оценки за третью четверть. В Новосибирской области с 21 марта стартовал досрочный период проведения ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля.

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