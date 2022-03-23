Проведение ВПР в школах перенесли на осень в НСО: новые даты контрольных

В Новосибирской области проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников перенесли с весны на осень, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.
— Это решение было принято Рособрнадзором. Мы вчера получили официальное письмо. Соответственно, ВПР в Новосибирской области тоже перенесены на осень. Да, перенос связан с тем, что необходимо снизить риски распространения коронавируса, — объяснил корреспонденту НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.
Озвучены предварительные даты проведения контрольных — с
— Ближе к этим датам и будем определять более точные сроки проведения. Сейчас школы могут проводить обычные контрольные, — добавил Сергей Кондратьев.
Те школы, которые уже успели провести часть ВПР, могут загрузить результаты в систему до
Публикуем официальный документ Рособрнадзора.
Накануне Министерство образования Новосибирской области объяснило, как подсчитывались итоговые оценки за третью четверть. В Новосибирской области с