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Как в новосибирских школах считают оценки за четверть? Ответ Минобра НСО

Дети отправились на каникулы, и некоторые родители не понимают, как подводились результаты третьей четверти

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Каникулы в школах продлятся неделю

Каникулы в школах продлятся неделю

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Министерство образования Новосибирской области объяснило, как подсчитывались итоговые оценки за третью четверть.

— Во многих школах начались каникулы, ученики получили оценки за третью четверть, и мы получаем вопросы, по каким правилам считается итоговый результат, — отметили в официальном аккаунте Минобра НСО. — Высчитывается среднее арифметическое, округленное в пользу ученика.


Обычно между средним баллом и четвертными оценками приняты такие соотношения:

  • оценка 5 — если средний балл составляет от 4,65 до 5;
  • оценка 4 — если средний балл составляет от 3,65 до 4,64;
  • оценка 3 — если средний балл составляет от 2,65 до 3,64.

— Но в разных школах приняты разные системы, поэтому родителям и детям полезно знать, как оцениваются успехи, — добавили в ведомстве.

Посмотреть документ можно на сайте школы в разделе «Документы»: «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости...» или «Положение о системе оценивания...».

В Новосибирской области с 21 марта стартовал досрочный период проведения ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля.

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