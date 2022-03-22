Как в новосибирских школах считают оценки за четверть? Ответ Минобра НСО

Министерство образования Новосибирской области объяснило, как подсчитывались итоговые оценки за третью четверть.
— Во многих школах начались каникулы, ученики получили оценки за третью четверть, и мы получаем вопросы, по каким правилам считается итоговый результат, — отметили в официальном аккаунте Минобра НСО. — Высчитывается среднее арифметическое, округленное в пользу ученика.
Обычно между средним баллом и четвертными оценками приняты такие соотношения:
- оценка 5 — если средний балл составляет от 4,65 до 5;
- оценка 4 — если средний балл составляет от 3,65 до 4,64;
- оценка 3 — если средний балл составляет от 2,65 до 3,64.
— Но в разных школах приняты разные системы, поэтому родителям и детям полезно знать, как оцениваются успехи, — добавили в ведомстве.
Посмотреть документ можно на сайте школы в разделе «Документы»: «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости...» или «Положение о системе оценивания...».
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