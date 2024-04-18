Доллар пробьет 100-рублевый уровень? Прогнозы финансистов к майским праздникам

В подорожании доллара почти никто не сомневается. Главный вопрос — когда именно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Действие указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами истекает в конце апреля. Документ предписывал крупнейшим компаниям возвращать валюту в страну. Власти предприняли такой шаг полгода назад, когда доллар на Московской бирже стал дороже 100 рублей. Наши коллеги из 74.RU обсуждают с экспертами, как отмена или продление действующих условий отразится на судьбе национальной валюты и что будет с курсом в преддверии летнего отпускного сезона.



Народ побежал за валютой

За последнюю неделю американская валюта прибавила в росте. 16 и 17 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 94 рубля. Это случилось впервые с 30 октября 2023 года.



Центробанк уже отмечал повышенный спрос на доллары и евро в этом году. Если в феврале россияне купили валюту на 103,2 миллиарда рублей, то в марте — уже на 155,5 миллиарда, указал ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков».



— Давление на рубль усилилось после того, как доллар превысил уровень 93,30 рубля. Под ним доллар находился с ноября 2023 года. Поэтому это важный технический фактор, который открыл дорогу к зоне 96–97 рублей, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Доллар активно укрепляется на фоне роста последних данных по инфляции в США, а также является защитным активом на фоне геополитических факторов.



Котировки на нефть в последние дни показывают высокую волатильность, добавил эксперт.



— Нефтяной рынок оказался под разнонаправленным влиянием. С одной стороны, его давит усиление доллара, а с другой, ему придает поддержку обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое повышает риски перебоев в поставках нефти. По нефти ожидаю продолжения роста цен до уровня $97,50. Высокие цены на нефть — это хорошо для рубля, но всё же в ближайшие недели он останется под давлением, — добавил Владислав Антонов.



Продлят или нет

Между тем 30 апреля заканчивается срок действия указа об обязательной продаже экспортной выручки. Документ касается 43 крупнейших российских компаний — в основном экспортеров нефти и газа. Фактически им запретили оставлять полученную за товар валюту на зарубежных счетах, заставив продавать определенное количество на внутреннем рынке.

Пока неизвестно, продлят обязательную продажу валютной выручки экспортерами или нет. По словам экспертов, скорее всего, правительство предложит пролонгировать эту меру до конца года, так как она показала эффективность в стабилизации внутреннего валютного рынка. Банк России выступил против продления. В ЦБ считают, что эта мера оказала умеренное влияние на валютный рынок по сравнению с другими факторами.



11 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ от № 771, который обязал отдельных российских экспортеров продавать выручку, получаемую в иностранной валюте по внешнеторговым договорам. На следующий день правительство России выпустило постановление № 1681, обязав экспортеров продавать повышенные объемы валютной выручки. Документ вступил в силу 27 октября 2023-го и действует до 30 апреля 2024 года.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович напомнил, что в июне 2022 года, после отмены требования к российским экспортерам о продаже 50% валютной выручки, курс рубля отправился в свободное плавание.



— Фарватером цены стала психологическая отметка в 100 рублей за доллар. В августе 23-го «российский валютный борт» достиг своего пункта назначения, прибавив за это время более 40 рублей за одну западную банкноту — с 60 до 100 рублей за 1 доллар. Последовавшее за этим двукратное поднятие ставки в моменте — с 7,5% до 16% — сильно не поддержало рубль, — перечислил основные вехи Олег Калманович. — Важно понимать, что данный инструментарий ЦБ имеет и отложенный эффект сдерживания девальвации. Однако по факту именно указ о продаже экспортной выручки помог целковому в моменте. Решение главы государства позволило национальной валюте отступить от барьера в 100 рублей за доллар, двинуться в сторону отметки 90 и оставаться там до недавнего времени.



Сейчас аннулировать это распоряжение — подставить подножку под падение ниже сторублевого уровня, уверен эксперт. Тем более что доллар чувствует себя очень неплохо на фоне недавнего роста инфляции в стране и потенциально более жестких монетарных мер «американского ЦБ»-ФРС, чем прогнозировалось ранее.

Введенный осенью 2023 года валютный контроль за российскими экспортерами увеличил объемы продаж валютной выручки и способствовал укреплению курса рубля, подтвердили экономисты.



— Если не будет продления обязательной продажи валютной выручки, ее объем на внутреннем рынке может снизиться, что негативно отразится на стабильности российского рубля, — предупредил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Плюс с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ РФ будет продавать валюту объемом лишь 0,6 миллиарда рублей в день. Это на порядок меньше, чем было в прошлом месяце — в марте продажи валюты оценивались в 7,1 миллиарда рублей в день. То есть в ближайший месяц приток валютной ликвидности (юани) со стороны ЦБ значительно сократится. А спрос на нее со стороны импортеров остается высоким.



Если валютный контроль над экспортерами не продлят, а ЦБ начнет снижать ключевую ставку во втором полугодии, то давление на рубль возрастет. Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»

— Негативным фактором также может стать покупка валюты россиянами в преддверии отпускного сезона. По нашим оценкам, до конца второго квартала доллар будет торговаться в районе 92–95 рублей. Но в дальнейшем рубль, вероятно, будет ослабевать и к концу года мы можем увидеть рост курса до 98–102 рублей, — спрогнозировал Александр Потавин.



Продление этого указа выглядит маловероятным, прокомментировал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.



— Доллар и юань уже дорожают по отношению к рублю в ожидании этой негативной новости. А значит, доллару и юаню, который очень часто повторяет движения доллара по отношению к рублю, открыт путь наверх. Доллар уже в апреле может подорожать до 95–96 рублей, юань — до 13–13,2 рубля. В мае доллар может вырасти до 97 рублей, юань — до 13,5 рубля, нижней границей по доллару может стать 92 рубля, юаня — 12,6 рубля, — предположил Александр Шнейдерман.



Партнеры России копят долги

По данным ЦБ РФ, иностранные активы в структуре платежного баланса выросли на $15,5 миллиарда. Это отражает лаги в поступлении оплаты за возросший экспорт в марте, указали специалисты Центробанка.



— То есть товары (нефть. — Прим. ред.) проданы, фактически экспорт растет, но по факту валюта не пришла в страну в соответствующих объемах, — объяснил Александр Потавин.



В прежние времена подавляющие объемы российского экспорта проводились в долларах и евро, и проблем с платежами в них и конвертацией вообще не было.



— Сейчас специфика новых торговых партнеров России предполагает накопление дебиторской задолженности. Деньги, получаемые из развивающихся стран за поставленный из России экспорт, не всегда могут быть свободно конвертированы и использованы. Растущая позиция по иностранным активам в таких значительных суммах не может не тревожить, поскольку это также приводит к ослаблению курса рубля, — добавил Александр Потавин.



Рубль должен дорожать, но дешевеет

В апреле рубль продолжает, как выразились финансисты, «сдержанно дешеветь». При этом экономисты возлагали надежды на грядущую уплату налогов — экспортеры рассчитываются с государством в рублях.



— Пик фискальных платежей приходится на 25 апреля, поэтому с приближением к этой дате всё больше компаний должны продавать иностранную валюту для уплаты налогов, — напомнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. — Если это не приведет к ощутимому укреплению рубля, увеличивается вероятность его ослабления после завершения налогового периода. Подобная реакция рубля на увеличение предложения иностранной валюты может свидетельствовать о повышенном спросе на нее.



Правда, высокие цены на ключевые товары российского экспорта вместе с жесткими денежно-кредитными условиями, а также нормой продажи значительной доли валютной выручки — всё это продолжит защищать рубль от более быстрого ослабления, заключил эксперт.



Дополнительный катализатор роста «американца» — свежий конфликт Ирана с Израилем и традиционное бегство крупного капитала в защитный доллар. Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

Что касается ближайших перспектив национальной валюты, то сейчас текущий «водораздел покупок и продаж» находится, по мнению эксперта, на уровне 93,2 рубля за доллар. Если цена сумеет закрепиться над ним, то откроет тем самым себе путь к снижению с прицелом на 95,4 и 97,2 рубля за доллар, спрогнозировал Олег Калманович.



А вот ситуация с евро не так однозначна, поскольку Европейский Центробанк уже готовится снижать процентные ставки, что ослабит курс евро к доллару.



— В мае евро может подорожать, но не слишком сильно, до 103–104 рублей. В то же время роста доллара до 100 рублей в мае мы не ожидаем. Если только не произойдет неожиданных негативных событий, способных воздействовать на рубль в сторону более глубокой девальвации. Такой курс более реален во второй половине года, если, например, ожидаемой летней дефляции не произойдет, — заключил Александр Шнейдерман.



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