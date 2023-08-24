От каких продуктов россиян заставят скоро отказаться. Экономисты — о том, что больше всего подорожает в ближайшее время

Российская экономика переживает не лучшие времена: продукты стремительно дорожают. Не так давно стоимость куриного мяса в стране достигла исторического максимума, а эксперты предупредили о возможном подорожании гречки и зарубежных вин.
14 августа курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Через несколько дней он снова снизился, однако эксперты отмечают, что расслабляться рано: в текущих процессах слишком много общего с тем, что происходило в стране после дефолта 1998 года.
Журналисты MSK1.RU решили разобраться, какие продукты подорожают в ближайшее время, и обсудили этот момент с экономистами. Рассказываем, к чему нужно готовиться россиянам.
Больше никакого майонеза
Первое, что попадет под удар в ближайшее время, — недорогие соусы: кетчуп и майонез, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Причин для этого несколько. Во-первых, сработала самая неприятная экономическая схема: чем больше люди покупают что-либо, тем дороже становится этот товар.
Подобное уже произошло с мясом: вначале взлетела стоимость свинины и говядины, и люди стали покупать более бюджетную курицу, которая резко подскочила в цене. Теперь же, желая сэкономить, покупатели чаще выбирают недорогие соусы.
— С чем есть курицу и свинину? С чем есть невкусные макароны? С майонезом и кетчупом. Повышение цен на майонез и кетчуп, то есть на самые низкопробные соусы, является следствием того, что люди отказываются от более изысканных продуктов. Вкус всем хочется улучшить, — рассказал в разговоре с MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
Кроме того, наше производство по производству этих соусов функционирует только частично: весь процесс зависит от поставок зарубежного сырья, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Всё сильно зависит от импортного сырья, которое поступало из Европы. Собственного производства кетчупов и майонезов у нас нет, — отметил он. — Раз у нас нет такого производства, то это означает, что мы практически вынуждены использовать зарубежное сырье, даже помидоры и масло, откуда бы оно ни привозилось. Если мы сейчас будем его привозить из других стран, то оно будет дороже, просто потому что обесценился наш рубль. Естественно, это вызывает подорожание.
Что еще подорожает и почему
По той же схеме стоит ожидать повышения цен на снеки: чипсы и сухарики, заявил MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— Что касается сухариков и чипсов, то цены на них определенно повысятся по тем же причинам. Цены повысятся на всё, — отметил он.
Также станет дороже какао, конфеты, батончики и другие кондитерские изделия, содержащие в себе шоколад, уточнил экономист Николай Кульбака.
— Сейчас подорожает всё то, что связано с шоколадом. Это не российское производство, как мы прекрасно понимаем. Все те виды продукции, где есть импортное сырье, находятся под угрозой, — рассказал он.
Зачастую это связано не только с сырьем, но и с оборудованием, на котором производится продукция, подчеркнул эксперт. Из-за этого подорожание может затронуть фармацевтическую сферу.
— У нас под угрозой находятся лекарства, потому что огромное их количество производится из импортного сырья. У нас его нет и не было никогда, — рассказал Кульбака. — У нас для изготовления большинства продукции в том или ином виде используют импортное оборудование. Это означает, что все детали будут дорожать.
При этом в августе могут снизиться цены на сезонные продукты, отметил в разговоре с нашим корреспондентом кандидат экономических наук Юрий Юденков.
— В августе обычно происходит дефляция и цены снижаются. Но в более сложных продуктах, чем сезонные, есть импортная составляющая, которая выдает повышение цены, — уточнил он.
А как же импортозамещение? Оно не поможет?
Большинство видов товаров в России физически невозможно «импортозаместить»: у нас попросту нет подходящего оборудования, считает Николай Кульбака.
— Импортозамещение — это фикция, которую придумали чиновники. Полностью заместить в стране все виды продукции, которые мы покупали на западе, невозможно, — объяснил он. — Нам тогда придется с нуля придумывать технологии, которых у нас нет.
Мы полностью зависим от скачков цен на это сырье, рассказал MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Всё произведено из иностранных ингредиентов. Чем более мощная экономика, тем более низкие цены она себе может позволить, — объяснил он. — Конечно, в ответ на уход иностранных компаний хочется сказать, что мы сами все «заместим», но в данной ситуации это невозможно.
Однако сам факт наличия импортозамещения в любом случае делает жизнь лучше, даже при условии, что полностью заменить всю продукцию пока не удается, подчеркнул экономист и политолог Василий Колташов.
— Импортозамещение в любом случае создает у нас более комфортную ценовую среду, нежели та, что на мировом рынке. Но сделать так, чтобы цены не повышались, когда национальная валюта рушится, не получится, — рассказал он. — Внутреннее производство всё равно связано с мировыми ценами, хотя бы потому, что нужно покупать оборудование, комплектующие, корма и многое другое.
Рубль продолжит падать?
Повышение цен всё еще происходит, и в ближайшее время оно будет продолжаться, отметил Колташов.
— Рубль сильно упал. Пока что наблюдается отыгрывание назад. Мы сейчас ушли от 100 рублей до 93 за доллар, но это не конец истории. Хотелось бы большего. В противном случае цены будут расти на всё, — заявил он. — Всё зависит от поведения рубля. Если дальше будет реализовываться линия его укрепления, то нам удастся уменьшить инфляцию, но всё равно цены будут подниматься.
Также цены будут расти в случае дальнейшего ухода России в экономическую изоляцию, добавил предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Чем больше мы отгораживаемся, тем ассортимент будет уже, а цены выше. Это естественный экономический процесс, мы зависим от всего, — заключил он. — В России очень маленькая экономика, но наши власти любят говорить о том, что по паритету покупательских способностей мы на пятом месте. Только вопрос в том, сколько вы действительно можете купить: у кого-то зарплата может быть
25 лет назад, в августе 1998 года, в России случился дефолт. Тогда страна столкнулась с одним из самых серьезных экономических кризисов. Мы поговорили с экспертами о том, насколько эта ситуация похожа на нынешнее состояние российской экономики и узнали, ждать ли нам повторения дефолта.
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