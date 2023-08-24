От каких продуктов россиян заставят скоро отказаться. Экономисты — о том, что больше всего подорожает в ближайшее время

Подобное уже произошло с мясом: вначале взлетела стоимость свинины и говядины, и люди стали покупать более бюджетную курицу, которая резко подскочила в цене. Теперь же, желая сэкономить, покупатели чаще выбирают недорогие соусы.

— С чем есть курицу и свинину? С чем есть невкусные макароны? С майонезом и кетчупом. Повышение цен на майонез и кетчуп, то есть на самые низкопробные соусы, является следствием того, что люди отказываются от более изысканных продуктов. Вкус всем хочется улучшить, — рассказал в разговоре с MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

