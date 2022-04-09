Новосибирские кинотеатры собрали больше 2 миллионов рублей на показе «Брата»

Новосибирские кинотеатры, по данным ЕАИС (Единая информационная система о показах фильмов в кинозалах), заработали на показе «Брата» 2 миллиона 105 тысяч. Всего за время проката фильма, за три недели, на этот фильм сходило 7560 человек. Фильм показывали 370 раз.

«Брата» и «Брата 2» снова решили показать в кинотеатрах в конце марта 2022 года. Первый показ в «Синема Парк» был 23 марта.