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Новосибирские кинотеатры собрали больше 2 миллионов рублей на показе «Брата»

За три недели проката кинотеатры посетили 7 тысяч человек

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«Брата» показали в кино спустя 25 лет

«Брата» показали в кино спустя 25 лет

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Новосибирские кинотеатры, по данным ЕАИС (Единая информационная система о показах фильмов в кинозалах), заработали на показе «Брата» 2 миллиона 105 тысяч. Всего за время проката фильма, за три недели, на этот фильм сходило 7560 человек. Фильм показывали 370 раз.

«Брата» и «Брата 2» снова решили показать в кинотеатрах в конце марта 2022 года. Первый показ в «Синема Парк» был 23 марта.

«Брат» попал в топ самых кассовых фильмов Новосибирска за год

«Брат» попал в топ самых кассовых фильмов Новосибирска за год

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Премьера первой части картины состоялась 25 лет назад. «Брат» был снят за небольшой по меркам киноиндустрии бюджет в 20 тысяч долларов. Как сообщает Domkino.tv, площадками для съемок становились дома и дачи членов съемочной группы, а актеры снимались практически бесплатно. Тем не менее фильм имел огромную популярность, и вскоре команда приступила к съемкам второй части драмы. Сегодня оба фильма считаются классикой отечественного кино.

В Новосибирске обсудили, как помочь кинотеатрам, которые теряют часть прибыли и имеют задолженность перед бюджетом города — некоторые из них для привлечения аудитории уже сделали билеты по 150 рублей даже на премьеры фильмов.

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кинофильм«Брат»
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