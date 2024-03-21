Бывшего начальника дептранса Новосибирска привели в суд — ему избирают меру пресечения

Константин Васильев занимал должность начальника дептранса до декабря прошлого года Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске сегодня, 21 марта, началось заседание суда по избранию меры пресечения бывшему начальнику департамента транспорта Константину Васильеву. Дело рассматривают в Центральном районном суде. Заседание закрыли от СМИ, передает из суда корреспондент НГС Анна Скок.



Как передает корреспондент НГС, бывшего чиновника уже завели в зал суда. Константина Васильева обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По предъявленному обвинению экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывшего чиновника ввели в зал суда Источник: Анна Скок/ NGS.RU

О задержании Константина Васильева стало известно 20 марта. Константин Васильев сменил на посту главы дептранса Романа Дронова. Он занимал пост с 1 октября 2021 года.



Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем. Константин Васильев покинул пост в декабре прошлого года.