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Бывшего начальника дептранса Новосибирска привели в суд — ему избирают меру пресечения

Уголовное дело возбуждено по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина

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Константин Васильев занимал должность начальника дептранса до декабря прошлого года

В Новосибирске сегодня, 21 марта, началось заседание суда по избранию меры пресечения бывшему начальнику департамента транспорта Константину Васильеву. Дело рассматривают в Центральном районном суде. Заседание закрыли от СМИ, передает из суда корреспондент НГС Анна Скок.

Как передает корреспондент НГС, бывшего чиновника уже завели в зал суда. Константина Васильева обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По предъявленному обвинению экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывшего чиновника ввели в зал суда

О задержании Константина Васильева стало известно 20 марта. Константин Васильев сменил на посту главы дептранса Романа Дронова. Он занимал пост с 1 октября 2021 года.

Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем. Константин Васильев покинул пост в декабре прошлого года.

Видео, как силовики ворвались в дом начальника дептранса, появилось вчера, 20 марта. Константина Васильева скрутили и положили лицом в пол.

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