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Парикмахера задержали за покушение на теракт у военкомата — 5 лет назад его судили за хранение взрывчатки

27-летний Евгений Ряполов — бывший участник ультраправых движений

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Несколько лет назад Ряполов якобы заявлял о намерении взорвать здания мечети и управления ФСБ в Новосибирске

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В Новосибирске задержали подозреваемого, который мог оставить самодельную бомбу около военкомата на улице Шамшурина. Им оказался 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

— В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — отметил собеседник.

Самодельную бомбу около военкомата обнаружили в ночь на 5 декабря. Она представляла собой ёмкость, внутри которой располагался таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — всё это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили находку при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Фрагменты устройства были отправлены экспертам. Позже силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ («Покушение на теракт»).

Задержанный Евгений Ряполов известен в Новосибирске как парикмахер-националист, некогда бывший активным участником ультраправых движений. В 2017 году Октябрьский районный суд приговорил его к 4 годам колонии за хранение взрывчатых веществ: в ходе обыска силовики нашли у него дома под ванной пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном и три электродетонатора.

Ряполов утверждал, что не виновен, а компоненты самодельной бомбы ему подкинули силовики. Гособвинение в свою очередь ссылалось на материалы прослушки его телефона: в разговорах он заявлял о намерении взорвать здания мечети и управления ФСБ.

В середине ноября в Новосибирске задержали 74-летнюю пенсионерку. Она кинула в двери военкомата Дзержинского района коктейль Молотова.

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