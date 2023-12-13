Парикмахера задержали за покушение на теракт у военкомата — 5 лет назад его судили за хранение взрывчатки

— В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — отметил собеседник.



Самодельную бомбу около военкомата обнаружили в ночь на 5 декабря. Она представляла собой ёмкость, внутри которой располагался таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — всё это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили находку при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Фрагменты устройства были отправлены экспертам. Позже силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ («Покушение на теракт»).