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Сибиряка будут судить за убийство и поджог — он расправился с беспомощной соседкой

По версии следствия, рецидивист задушил пожилую женщину

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Обвиняемому грозит до 15 лет колонии

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Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 86-летней Людмилы Мещеряковой. О первом заседании 10 августа рассказали в областном управлении судебного департамента.

По данным следствия, в марте 2023 года 69-летний Александр Морев, который недавно освободился из колонии, пришел к своей соседке. Мужчина был пьян и неожиданно решил, что соседка ему не нравится.

— В ходе ссоры с силой нанес кулаком не менее одного удара по голове, туловищу и шее, при этом повалил потерпевшую на пол и обеими руками, с силой схватив и сдавив шею последней, удерживал, удушая ее, — рассказали в суде.

После этого обвиняемый, согласно материалам дела, нанес бабушке еще несколько ударов по шее, а когда та перестала подавать признаки жизни, решил скрыть совершенное преступление. Он инсценировал ограбление и поджег квартиру.

— Когда пожарные приехали, дверь открылась сама, была не заперта. По всей квартире была разбросана бумага, которую подожгли. Причина гибели не пожар, — рассказывал в марте 2023 года НГС глава отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Сразу после задержания предполагаемый убийца во всём признался. За убийство и поджог ему грозит провести в колонии до 15 лет.

Ранее НГС писал о том, что в колонию отправили новосибирца, который убил своего знакомого. Он сбросил его с 7-го этажа.

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УбийствоПоджогСоветский районный суд Новосибирска
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