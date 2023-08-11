Сибиряка будут судить за убийство и поджог — он расправился с беспомощной соседкой

Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 86-летней Людмилы Мещеряковой. О первом заседании 10 августа рассказали в областном управлении судебного департамента.
По данным следствия, в марте 2023 года
— В ходе ссоры с силой нанес кулаком не менее одного удара по голове, туловищу и шее, при этом повалил потерпевшую на пол и обеими руками, с силой схватив и сдавив шею последней, удерживал, удушая ее, — рассказали в суде.
После этого обвиняемый, согласно материалам дела, нанес бабушке еще несколько ударов по шее, а когда та перестала подавать признаки жизни, решил скрыть совершенное преступление. Он инсценировал ограбление и поджег квартиру.
— Когда пожарные приехали, дверь открылась сама, была не заперта. По всей квартире была разбросана бумага, которую подожгли. Причина гибели не пожар, — рассказывал в марте 2023 года НГС глава отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Сразу после задержания предполагаемый убийца во всём признался. За убийство и поджог ему грозит провести в колонии до 15 лет.
Ранее НГС писал о том, что в колонию отправили новосибирца, который убил своего знакомого. Он сбросил его с 7-го этажа.