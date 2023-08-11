Сибиряка будут судить за убийство и поджог — он расправился с беспомощной соседкой

По данным следствия, в марте 2023 года 69-летний Александр Морев, который недавно освободился из колонии, пришел к своей соседке. Мужчина был пьян и неожиданно решил, что соседка ему не нравится.

— В ходе ссоры с силой нанес кулаком не менее одного удара по голове, туловищу и шее, при этом повалил потерпевшую на пол и обеими руками, с силой схватив и сдавив шею последней, удерживал, удушая ее, — рассказали в суде.