Новосибирец выбросил знакомого с 7-го этажа — его отправят в колонию

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 1 мая в Тюмени в квартире на улице Мельникайте. Во время застолья между мужчинами возник конфликт.



— 42-летний обвиняемый, находясь вместе с 41-летним потерпевшим на балконе, в силу внезапно возникшего неприязненного отношения схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. От полученных повреждений потерпевший скончался, — пояснили в ведомстве.

