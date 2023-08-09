Новосибирец выбросил знакомого с 7-го этажа — его отправят в колонию

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 42-летнему жителю Новосибирска, которого обвинили в убийстве знакомого. По данным следствия, сибиряк скинул приятеля с 7-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 1 мая в Тюмени в квартире на улице Мельникайте. Во время застолья между мужчинами возник конфликт.
— 42-летний обвиняемый, находясь вместе с 41-летним потерпевшим на балконе, в силу внезапно возникшего неприязненного отношения схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. От полученных повреждений потерпевший скончался, — пояснили в ведомстве.
В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который почти пять лет назад в разгар конфликта возле бара выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего юношу. От полученных ран тот скончался в больнице.