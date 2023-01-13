В суде заново изучат дело депутата, который сбил мальчика в Новосибирской области

Уголовное дело по обвинению бывшего депутата Сергея Мамонтова в том, что он сбил мальчика и уехал с места ДТП, изучат заново в апелляционной инстанции в конце января. Этим займется Татарский районный суд.
Информацию опубликовали сегодня на официальном сайте суда. Постановление мирового судьи не устроило прокуратуру Татарского района, надзорное ведомство потребовало заново рассмотреть дело.
30 октября 2022 года Сергей Мамонтов, который на тот момент являлся депутатом Татарского района от партии «Единая Россия», сбил 6-летнего ребенка и уехал с места аварии. Ребенок получил серьезные травмы и попал в реанимацию районной больницы.
В отношении предполагаемого преступника возбудили два административных и уголовное дело по статье 125 УК РФ — заведомое оставление без помощи малолетнего ребенка человеком, который сам поставил его в опасное положение.
Административные дела закончились наказанием — 1,5 года лишения прав и 11 суток ареста, а вот уголовное дело мировой судья прекратил: мама пострадавшего малыша помирилась с Мамонтовым. Женщина заявила, что не получила никакой компенсации за травмы своего ребенка, но потом призналась, что деньги ей всё же заплатили.
Вступить в законную силу постановление не успело — его обжаловал прокурор Татарского района.
Ранее НГС писал о том, что резонансной историей заинтересовались глава СКР Александр Бастрыкин и детский омбудсмен Надежда Болтенко.