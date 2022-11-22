Мать ребенка, которого сбил депутат, опровергла получение полумиллиона рублей от виновника ДТП

Жительница Татарска Светлана Черноморова опровергла информацию о том, что экс-депутат районного совета Сергей Мамонтов, сбивший ее сына, передал ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина не отрицает, что получила от виновника ДТП деньги, но сумму предпочитает не разглашать.



Светлана в беседе с журналистом НГС пояснила, что информацию о якобы полученном полумиллионе рублей увидела вчера, 21 ноября, в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

