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Мать ребенка, которого сбил депутат, опровергла получение полумиллиона рублей от виновника ДТП

Женщина предпочитает хранить в тайне сумму, которую ей отдал депутат

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ДТП произошло 30 октября

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Жительница Татарска Светлана Черноморова опровергла информацию о том, что экс-депутат районного совета Сергей Мамонтов, сбивший ее сына, передал ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина не отрицает, что получила от виновника ДТП деньги, но сумму предпочитает не разглашать.

Светлана в беседе с журналистом НГС пояснила, что информацию о якобы полученном полумиллионе рублей увидела вчера, 21 ноября, в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

— Это неправда. Не знаю, откуда они это взяли. Он [Мамонтов] компенсировал моральный вред в сумме, которую я заявила. Я не буду называть сумму, я не хочу, чтобы эту информацию знали, — отметила женщина.

Она подчеркнула, что накануне вечером, 21 ноября, уже опровергала информацию о полумиллионе. При этом она выразила недоумение тем, что информация продолжает распространяться. Паблик по требованию Черноморовой удалил пост о компенсации.

Женщина добавила, что сыну сейчас значительно лучше, но последствия ДТП еще дают о себе знать: в частности, у ребенка сильно болит рука. Медики прописали физиотерапию. В середине декабря Светлана с сыном планируют пройти реабилитацию в санатории.

Инцидент произошел 30 октября в Татарске и попал на камеру видеонаблюдения. 6-летнего мальчика сбил водитель внедорожника. Мужчина вышел из салона, посмотрел на лежащего на земле ребенка, потом сел в авто и уехал. Виновником ДТП оказался депутат совета Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. Позже правоохранители завели на него одно уголовное и два административных дела.

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