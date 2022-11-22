Мать ребенка, которого сбил депутат, опровергла получение полумиллиона рублей от виновника ДТП

Жительница Татарска Светлана Черноморова опровергла информацию о том, что экс-депутат районного совета Сергей Мамонтов, сбивший ее сына, передал ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина не отрицает, что получила от виновника ДТП деньги, но сумму предпочитает не разглашать.
Светлана в беседе с журналистом НГС пояснила, что информацию о якобы полученном полумиллионе рублей увидела вчера, 21 ноября, в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
— Это неправда. Не знаю, откуда они это взяли. Он [Мамонтов] компенсировал моральный вред в сумме, которую я заявила. Я не буду называть сумму, я не хочу, чтобы эту информацию знали, — отметила женщина.
Она подчеркнула, что накануне вечером, 21 ноября, уже опровергала информацию о полумиллионе. При этом она выразила недоумение тем, что информация продолжает распространяться. Паблик по требованию Черноморовой удалил пост о компенсации.
Женщина добавила, что сыну сейчас значительно лучше, но последствия ДТП еще дают о себе знать: в частности, у ребенка сильно болит рука. Медики прописали физиотерапию. В середине декабря Светлана с сыном планируют пройти реабилитацию в санатории.
Инцидент произошел 30 октября в Татарске и попал на камеру видеонаблюдения.