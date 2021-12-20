В Новосибирске начался суд над водителем, который после конфликта из-за парковки сбил женщину с коляской

В Новосибирске в Кировском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении
Мужчину обвиняют по части 1 статьи 112 УК РФ, то есть в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Следствие считает, что 15 февраля 2021 года Константин Волобуев поссорился с женщиной, которая гуляла с ребенком в коляске. Курьер наехал на потерпевшую, из-за чего та получила перелом ноги. Эксперты оценили повреждения как вред здоровью средней тяжести.
Обвиняемый вину не признает. Следующее судебное заседание будет 25 января 2022 года. Константину грозит срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Сам инцидент произошел 15 февраля в одном из дворов Кировского района. Сибирячка пошла гулять с ребенком в коляске и решила сделать замечание о неправильной парковке.
Водитель ответил маме с ребенком: «Где встал, там и встал. Я тороплюсь». Пострадавшая попыталась выяснить номер квартиры Константина и схватилась за ручку двери. Это не понравилось водителю и он нацелено наехал на женщину, заодно зацепив и коляску. В итоге водитель уехал, а мама вызвала скорую и была доставлена в больницу с переломом ноги. Годовалая дочь, которая сидела в санках-коляске, не пострадала, но испугалась. Адвокат рассказал НГС, что грозит водителю и как могут интерпретировать его действия.
Спустя некоторое время автомобилиста задержали. В феврале 2021 года Кировский районный суд в Новосибирске отказался помещать в СИЗО Константина Волобуева. На суде было заявление, что обвиняемый не был судим, хотя ранее следственный комитет заявил, что Константин сидел в колонии за кражу в 1999 году.