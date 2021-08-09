СК завершил расследование дела о нападении на полицейских в Мошково — в этом конфликте застрелили 19-летнего Векила

Расследование дела о нападении на полицию под Новосибирском завершилось
Следственный комитет России сообщил, что завершены следственные действия по делу в отношении Руслана Курбанова, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в Мошковском районе. В результате конфликта погиб
— Сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не выполнил требования об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, затем, высказывая оскорбления, нанес удары сотрудникам полиции во время доставления его к служебному автомобилю. Исмаилов также применил насилие в отношении полицейских, нанеся им несколько ударов и оскорбив, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.
Обвиняемых задержали, они находятся под стражей. Также после этого выяснилось, что Руслан и Турал Курбановы причастны к другому уголовному делу.
— Установлено, что в октябре 2020 года Курбанов негативно воспринял критику прохожего в связи с неправильной парковкой автомобиля, после чего стал избивать потерпевшего. Вскоре к этому присоединился и его брат Турал Курбанов. В процессе избиения соучастники незаконно требовали от потерпевшего передачи им денежных средств, — говорится в сообщении.
Подозреваемые обвиняются, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318, 319 и 162 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти», «Разбой»).
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