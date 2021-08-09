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СК завершил расследование дела о нападении на полицейских в Мошково — в этом конфликте застрелили 19-летнего Векила

В конце мая там погиб Векил Абдуллаев — полицейский случайно выстрелил ему в голову

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Сейчас подозреваемые находятся под стражей

Сейчас подозреваемые находятся под стражей

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Расследование дела о нападении на полицию под Новосибирском завершилось

Следственный комитет России сообщил, что завершены следственные действия по делу в отношении Руслана Курбанова, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в Мошковском районе. В результате конфликта погиб 19-летний Векил Абдуллаев.

— Сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не выполнил требования об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, затем, высказывая оскорбления, нанес удары сотрудникам полиции во время доставления его к служебному автомобилю. Исмаилов также применил насилие в отношении полицейских, нанеся им несколько ударов и оскорбив, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Обвиняемых задержали, они находятся под стражей. Также после этого выяснилось, что Руслан и Турал Курбановы причастны к другому уголовному делу.

— Установлено, что в октябре 2020 года Курбанов негативно воспринял критику прохожего в связи с неправильной парковкой автомобиля, после чего стал избивать потерпевшего. Вскоре к этому присоединился и его брат Турал Курбанов. В процессе избиения соучастники незаконно требовали от потерпевшего передачи им денежных средств, — говорится в сообщении.

Подозреваемые обвиняются, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318, 319 и 162 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти», «Разбой»).

Сотрудник ДПС Александр Гусев случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева 29 мая. Парень скончался в больнице. После этого полицейского поместили под стражу 31 мая, однако 4 июня его отпустили под подписку о невыезде. Это сделали по требованию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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избиениенападение на полицейскихМошково
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