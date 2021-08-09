СК завершил расследование дела о нападении на полицейских в Мошково — в этом конфликте застрелили 19-летнего Векила

Следственный комитет России сообщил, что завершены следственные действия по делу в отношении Руслана Курбанова, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в Мошковском районе. В результате конфликта погиб 19-летний Векил Абдуллаев.

— Сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не выполнил требования об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, затем, высказывая оскорбления, нанес удары сотрудникам полиции во время доставления его к служебному автомобилю. Исмаилов также применил насилие в отношении полицейских, нанеся им несколько ударов и оскорбив, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.