Суд вынес приговор убийце председателя ЖСК «Залесский»

В Новосибирске убийцу председателя ЖСК «Залесский» отправили в колонию на
Днем 8 апреля Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор убийце председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. В убийстве Арчибасова признали виновным 53-летнего бизнесмена Анатолия Парового.
— Вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде
Кроме того, Паровому нужно будет выплатить 1,5 миллиона рублей моральной компенсации родственникам Арчибасова и 40 тысяч штрафа по
Олега Арчибасова убили в январе 2020 года. Его тело нашли у входа на территорию школы
Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК, однако эксперты в сфере недвижимости связывали громкое убийство с займами, которые выдавал Олег Арчибасов.
Анатолий Паровой был деловым партнером Арчибасова, его задержали в марте. Как позже рассказали следователи, убийство произошло «на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств». По информации следствия, обвиняемый выступал инвестором при застройке дома в «Залесском». Согласно договоренности, он должен был получить восемь квартир, но получил только шесть. Кроме того, ему полагалась прибыль от продаж в размере 20 миллионов, но этих денег бизнесмен так и не получил.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что во время следствия Паровой скрывался в странах Европы, предположительно, во Франции, где у него была недвижимость.