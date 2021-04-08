Суд вынес приговор убийце председателя ЖСК «Залесский»

Олега Арчибасова убили в январе 2020 года. Его тело нашли у входа на территорию школы № 4 на улице Достоевского, 27 . Она стоит прямо по пути от дома на Мичуринцев, 20/1 , где жил председатель ЖКС, до его офиса на Каменской, 53 .

Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК, однако эксперты в сфере недвижимости связывали громкое убийство с займами, которые выдавал Олег Арчибасов.



Анатолий Паровой был деловым партнером Арчибасова, его задержали в марте. Как позже рассказали следователи, убийство произошло «на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств». По информации следствия, обвиняемый выступал инвестором при застройке дома в «Залесском». Согласно договоренности, он должен был получить восемь квартир, но получил только шесть. Кроме того, ему полагалась прибыль от продаж в размере 20 миллионов, но этих денег бизнесмен так и не получил.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что во время следствия Паровой скрывался в странах Европы, предположительно, во Франции, где у него была недвижимость.