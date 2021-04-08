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Суд вынес приговор убийце председателя ЖСК «Залесский»

Бизнес-партнера погибшего приговорили к 9 годам колонии

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Олега Арчибасова убили в январе 2020 года

Олега Арчибасова убили в январе 2020 года

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В Новосибирске убийцу председателя ЖСК «Залесский» отправили в колонию на 9 лет

Днем 8 апреля Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор убийце председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. В убийстве Арчибасова признали виновным 53-летнего бизнесмена Анатолия Парового.

— Вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили НГС в суде.

Кроме того, Паровому нужно будет выплатить 1,5 миллиона рублей моральной компенсации родственникам Арчибасова и 40 тысяч штрафа по ст. 222 ч. 1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Олега Арчибасова убили в январе 2020 года. Его тело нашли у входа на территорию школы № 4 на улице Достоевского, 27. Она стоит прямо по пути от дома на Мичуринцев, 20/1, где жил председатель ЖКС, до его офиса на Каменской, 53.

Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК, однако эксперты в сфере недвижимости связывали громкое убийство с займами, которые выдавал Олег Арчибасов.

Анатолий Паровой был деловым партнером Арчибасова, его задержали в марте. Как позже рассказали следователи, убийство произошло «на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств». По информации следствия, обвиняемый выступал инвестором при застройке дома в «Залесском». Согласно договоренности, он должен был получить восемь квартир, но получил только шесть. Кроме того, ему полагалась прибыль от продаж в размере 20 миллионов, но этих денег бизнесмен так и не получил.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что во время следствия Паровой скрывался в странах Европы, предположительно, во Франции, где у него была недвижимость.

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