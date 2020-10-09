Ложное алиби и долги: следователи рассказали, кто и зачем застрелил председателя ЖСК «Залесский»

СК предъявил обвинение по делу об убийстве председателя ЖСК «Залесский»
Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Обвинения предъявлены бывшему бизнес-партнёру Арчибасова.
— Убийство произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого следователи СКР опровергли искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в Санкт-Петербурге, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета. Убийца с места преступления скрылся.
Только в марте следователи задержали подозреваемого в убийстве. Сегодня стало известно, что им оказался бизнес-партнёр потерпевшего. К убийству мужчина подготовился — заранее незаконно купил и пистолет, и патроны к нему.
— 27 января злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый произвел три прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, — рассказала Анастасия Кулешова.
Уголовные дела в отношении бизнесмена по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) уже направлены в суд.
Погибший Олег Арчибасов известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и о займах, которые выдавал Олег Арчибасов.