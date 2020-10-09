9 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 77.92
eur 91.70

Все новости

Все новости

Ложное алиби и долги: следователи рассказали, кто и зачем застрелил председателя ЖСК «Залесский»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела убийцы Олега Арчибасова

5 664
10Обсудить

Поделиться

Олега Арчибасова убили в январе этого года

Олега Арчибасова убили в январе этого года

СК предъявил обвинение по делу об убийстве председателя ЖСК «Залесский»

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Обвинения предъявлены бывшему бизнес-партнёру Арчибасова.

— Убийство произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого следователи СКР опровергли искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в Санкт-Петербурге, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета. Убийца с места преступления скрылся.

Олега Арчибасова убили недалеко от собственного дома

Олега Арчибасова убили недалеко от собственного дома

СЮЖЕТ

Убийство председателя ЖСК «Залесский»

Только в марте следователи задержали подозреваемого в убийстве. Сегодня стало известно, что им оказался бизнес-партнёр потерпевшего. К убийству мужчина подготовился — заранее незаконно купил и пистолет, и патроны к нему.

— 27 января злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый произвел три прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, — рассказала Анастасия Кулешова.

Уголовные дела в отношении бизнесмена по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) уже направлены в суд.

Погибший Олег Арчибасов известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и о займах, которые выдавал Олег Арчибасов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Олег АрчибасовСледственный комитетубийствосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!