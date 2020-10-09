Ложное алиби и долги: следователи рассказали, кто и зачем застрелил председателя ЖСК «Залесский»

Только в марте следователи задержали подозреваемого в убийстве. Сегодня стало известно, что им оказался бизнес-партнёр потерпевшего. К убийству мужчина подготовился — заранее незаконно купил и пистолет, и патроны к нему.



— 27 января злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый произвел три прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, — рассказала Анастасия Кулешова.



Уголовные дела в отношении бизнесмена по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) уже направлены в суд.