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Суд арестовал задержанного за взятку замминистра транспорта Новосибирской области

Он будет находиться под стражей до 16 мая 2021 года

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Сергей Ставицкий арестован до 16 мая 2021 года

Сергей Ставицкий арестован до 16 мая 2021 года

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Сергея Ставицкого взяли под стражу до середины мая

Сегодня, 20 марта, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Сергея Ставицкого, задержанного за получение взятки, — об этом говорится на сайте суда.

— Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть по 16 мая 2021 года, — указано в сообщении.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого задержали 19 марта, в тот же день в ведомстве и в Территориальном управлении автомобильных дорог прошли обыски. Следователи возбудили против замминистра дело по подозрению в получении взятки в 1,5 миллиона рублей — ее передал чиновнику начальник ТУАД Михаил Чуманов.

Позже следователи показали видео с задержанным: оно снято в здании правительства и дома у Сергея Ставицкого. В кадр попали пачки денег, украшения и ключи от автомобиля. НГС выяснил, сколько при этом официально зарабатывал чиновник правительства.

В декабре в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова по подозрению в получении взяток. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство». В начале марта суд продлил ему и его брату Игорю Листопаду арест на три месяца — их обвиняют в получении взятки.

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арествзяткаСергей СтавицкийМинтранс НСО
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