Суд арестовал задержанного за взятку замминистра транспорта Новосибирской области

Сегодня, 20 марта, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Сергея Ставицкого, задержанного за получение взятки, — об этом говорится на сайте суда.



— Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть по 16 мая 2021 года, — указано в сообщении.



Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

