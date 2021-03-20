Суд арестовал задержанного за взятку замминистра транспорта Новосибирской области

Сергея Ставицкого взяли под стражу до середины мая
Сегодня, 20 марта, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Сергея Ставицкого, задержанного за получение взятки, — об этом говорится на сайте суда.
— Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого
Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого задержали 19 марта, в тот же день в ведомстве и в Территориальном управлении автомобильных дорог прошли обыски. Следователи возбудили против замминистра дело по подозрению в получении взятки в
Позже следователи показали видео с задержанным: оно снято в здании правительства и дома у Сергея Ставицкого. В кадр попали пачки денег, украшения и ключи от автомобиля. НГС выяснил, сколько при этом официально зарабатывал чиновник правительства.
В декабре в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова по подозрению в получении взяток. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство». В начале марта суд продлил ему и его брату Игорю Листопаду арест на три месяца — их обвиняют в получении взятки.