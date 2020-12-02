Шесть громких убийств в Новосибирске из-за автомобилей: вспоминаем самые нашумевшие дела

Наталья Устинова — убийца всё еще на свободе

В сентябре прошлого года исчезла 36-летняя мать двоих детей Наталья Устинова. Было установлено, что женщина поехала в пустынную часть города покупать автомобиль с наличкой на руках. В октябре ее тело обнаружили в Кировском районе, на пустыре около улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

В декабре СК сообщал, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. Позже НГС стало известно, что к убийству может быть причастен знакомый Натальи с СТО — он вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Следователей смутило, что сразу после пропажи Устиновой мужчина внезапно улетел из России к себе на родину. СК подтвердил журналистам, что подозреваемый уже объявлен в международный розыск.

С момента убийства прошло уже больше года, однако убийца всё еще на свободе. Недавно мать погибшей женщины Людмила Андреева впервые рассказала, какие отношения были между Натальей и ее убийцей, как семья пережила эту трагедию и почему родственники больше не верят следователям.

