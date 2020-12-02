Шесть громких убийств в Новосибирске из-за автомобилей: вспоминаем самые нашумевшие дела

В Новосибирске составили список машин, за которые убивали людей
В конце ноября Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 26-летнего Михаила Смоленцева, подозреваемого в убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой. Татьяна пропала еще 17 ноября вместе со своим автомобилем Hyundai Creta. Первоначально следователи отрабатывали версию, что женщина поехала на встречу с покупателем. Но когда оперативники сначала обнаружили машину в лесу на улице Заобской, а рядом — спрятанный в покрывало труп женщины, через 13 часов был задержан предполагаемый убийца, который оказался знакомым Татьяны. На допросе следователям мужчина признался, что на преступление он пошел ради автомобиля. НГС собрал другие не менее громкие убийства, когда основной целью преступников становилась машина или деньги на ее приобретение.
Наталья Устинова — убийца всё еще на свободе
В сентябре прошлого года исчезла 36-летняя мать двоих детей Наталья Устинова. Было установлено, что женщина поехала в пустынную часть города покупать автомобиль с наличкой на руках. В октябре ее тело обнаружили в Кировском районе, на пустыре около улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
В декабре СК сообщал, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. Позже НГС стало известно, что к убийству может быть причастен знакомый Натальи с СТО — он вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Следователей смутило, что сразу после пропажи Устиновой мужчина внезапно улетел из России к себе на родину. СК подтвердил журналистам, что подозреваемый уже объявлен в международный розыск.
С момента убийства прошло уже больше года, однако убийца всё еще на свободе. Недавно мать погибшей женщины Людмила Андреева впервые рассказала, какие отношения были между Натальей и ее убийцей, как семья пережила эту трагедию и почему родственники больше не верят следователям.
Ирина Синельникова — задушили на трассе
История 34-летней Ирины Синельниковой похожа на дело Устиновой. 11 января 2019 года Синельникова оставила двоих детей дома и поехала продавать свой Peugeot 407. С потенциальными покупателями она договорилась встретиться у бердской ГИБДД. Перед тем как выехать из дома, Ирина позвонила мужу Константину (сам он был в командировке), через час ее телефон уже был недоступен.
Вечером того же дня муж бердчанки уже обратился в полицию, а к вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело женщины нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело.
Вскоре оперативники задержали подозреваемых — Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. По версии следствия, 11 января днем Фурсов и Белоусов под предлогом покупки машины встретились с Синельниковой. На встречу погибшая приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые на трассе задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на ее машине уехали в Кемеровскую область и бросили тело в стороне от дороги. Похищенный автомобиль Фурсов и Белоусов продали за 155 тысяч рублей.
Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову предъявлены обвинения в разбое, убийстве и похищении документов. Дело рассматривается в Кемеровском областном суде.
Григорий Мозговой — убийство перекупщика
В конце 2017 года 28-летнего Григория Мозгового убили при попытке продать дорогой автомобиль через автофорум. Он выехал из дома на белом Porsche Panamera и не рассказал родственникам о том, куда едет. Близкие сразу не хватились мужчины — он занимался перекупом автомобилей и часто разъезжал по городу. К тому же, Григорий собирался вместе со своей девушкой уехать в Таиланд, поэтому Мозговой спешно старался доделать свои дела, в том числе продать белый Porsche.
Пропавшего Георгия объявили в розыск в ночь на 4 декабря, но утром его уже нашли мертвым. Полицейским удалось установить, что перед своей пропажей Григорий общался с двумя мужчинами — одному из них на момент преступления было 30 лет, второму 32 года.
Следователи установили, что убийцы нашли объявление Григория о продаже Porsche Panamera на «Дроме» и захотели забрать себе автомобиль. Со своей жертвой оба фигуранта дела встретились в Новосибирске, сели договариваться о покупке автомобиля, один из них выстрелил в голову Мозговому, от выстрела перекупщик скончался на месте. Когда преступники спрятали тело Григория, они написали с его телефона его девушке: «Не переживай, я тебе обязательно перезвоню».
После убийства сибиряки вывезли тело Мозгового в Мошковский район и оставили в лесополосе. Сами убийцы вернулись в Новосибирск, где два дня катались на автомобиле убитого. В мае 2018 года Новосибирский областной суд назначил убийцам на двоих 37 с половиной лет колонии строгого режима.
Игорь Бережной и Александр Симонов — связали скотчем и вывезли в гаражи
Друзья Александр Симонов и Игорь Бережной пропали 13 марта 2012 года. За несколько дней до этого Симонов выставил на продажу свою Subaru Forester за 500 тысяч рублей. В день пропажи мужчине позвонили потенциальные покупатели, на сделку Александр взял своего друга Игоря Бережного, который поехал на своем автомобиле Nissan Teana.
Парней искали волонтеры, родственники и полиция. 16 марта поиски закончились. На пустыре под Винаповским мостом оперативники обнаружили изувеченные тела потерпевших — у одного было перерезано горло, на лице второго были видны следы удавки. Их лица были настолько обезображены побоями, что родственников даже не пустили на опознание.
Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Затулинского жилмассива, убийцы работали монтажниками. По версии следствия, организатор преступления — 26-летний Иван Ардеев, изначально собирался заставить продавца написать расписку о продаже без денег. Ардеев встретился со своими жертвами, заключил договор купли-продажи и заявил, что забыл деньги. Поэтому предложил Симонову и Бережному проехать вместе с ним на склад в Кировском районе, где его ждали подельники — вооруженные обрезом Александр Шаров и Константин Бутылкин.
Мужчины связали Симонова и Бережного скотчем и вывезли их в гаражи на Северном объезде, там уже Авдеев по очереди с ними расправился. После чего все трое фигурантов уголовного дела отправились отдыхать в сауну. Помимо автомобилей злоумышленники забрали у своих жертв деньги, золото, телефоны и ноутбук. Ардеев даже зарегистрировал похищенный автомобиль на свое имя.
В декабре 2012 года убийцы получили 34 года строгого режима на троих, приговор вынес Новосибирский областной суд.
Роман Стоянов — изрубили топором и засунули труп в багажник
В феврале 2013 года 27-летнему перекупщику Роману Стоянову позвонили по объявлению о продаже черной Toyota Camry 2010 года выпуска. На встречу с покупателем Роман отправился в одиночку — к заброшенному СТО на улице Адриена Лежена.
Как установило следствие, убийцы Алексей Полещук и Александр Копылов пригласили Романа заехать в одно из помещений и плотно закрыли ворота гаража. Когда Стоянов вышел из салона, преступники стали его бить куском металлической трубы, еще несколько ударов убийцы нанесли с помощью топора. После этого Полещук и Копылов замотали труп в полиэтиленовую пленку и сложили в багажник Toyota Camry. Затем они сели за руль машины и увезли ее в другой гараж для временного хранения.
Через три дня убийцы были задержаны оперативниками, мужчины сами указали гараж, где спрятали автомобиль и тело Стоянова. Следователи изъяли у преступников телефонную книжку продавцов авто, которую они начали вести еще с 2012 года. А за несколько дней до трагедии Полещук и Копылов встречались с продавцом внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Однако продавец приехал показывать машину со своим приятелем, и злоумышленники решили не рисковать. В полиции подозревают, что мужчины планировали заняться кровавым бизнесом.
В ноябре 2013 года Новосибирский областной суд присудил убийцам Стоянова 37 лет лишения свободы в колонии строгого режима на двоих.
В Новосибирске еще много резонансных уголовных дел, расследование которых пока не завершено. Наш криминальный журналист собрала в один чек-лист все важные уголовные дела, за которыми следит НГС, и заодно выяснила их сегодняшний статус.