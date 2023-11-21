Съели все крылья: в новосибирском KFC заявили о проблемах с поставками курицы

В новосибирском KFC заявили о проблемах с поставками курицы, об этом НГС рассказал источник в компании. Жители города и сами не первый раз жалуются на отсутствие некоторых блюд в доставке и ресторанах KFC, в частности, отмечают читатели, до сих пор есть проблема при покупке крыльев.
— В нашем KFC возникла проблема с поставками курицы с заводов, дефицит существует уже пару месяцев, бывает такое, что те же крылья и вовсе не привозят или привозят, но мало. Например, в продаже могут быть только стрипсы, а крыльев попросту нет, — сообщил НГС источник в компании.
НГС направил запрос в компанию, на момент публикации ответ от KFC не поступил.
О сложностях в покупке блюд новосибирцы сообщали еще в июле, тогда не получалось купить острые крылышки через кассу самообслуживания. В компании объяснили это тем, что в некоторых ресторанах сети из-за повышенного спроса пришлось убрать из меню кассы самообслуживания острые крылья, так регулируют объем продаж, но пообещали, что скоро все будет, как раньше.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ощутимо подорожали курица и яйца, стоимость десятка яиц превышает 100 рублей, а на куриное филе наблюдается дефицит.