Съели все крылья: в новосибирском KFC заявили о проблемах с поставками курицы

В новосибирском KFC заявили о проблемах с поставками курицы, об этом НГС рассказал источник в компании. Жители города и сами не первый раз жалуются на отсутствие некоторых блюд в доставке и ресторанах KFC, в частности, отмечают читатели, до сих пор есть проблема при покупке крыльев.

