Как делают бронежилеты в Новосибирске — показываем в одном видео

В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки — компания «Филлин» делает бронежилеты, которые стоят 154 тысячи рублей.



В Новосибирске производство открылось в 2018 году, за эти годы боевую экипировку поставляли на Кавказ и в Сирию. С начала спецоперации объемы производства компании «Филлин» резко выросли. Журналисты НГС съездили на производство — в этом видео мы показываем, как оно выглядит, и рассказываем, по каким технологиям делают бронежилеты, сколько они стоят. Посмотрите видео, если захочется еще больше подробностей, почитайте репортаж Елизаветы Шаталовой.