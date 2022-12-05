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Как делают бронежилеты в Новосибирске — показываем в одном видео

Компания начала работать четыре года назад, после начала СВО объемы резко выросли

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В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки — компания «Филлин» делает бронежилеты, которые стоят 154 тысячи рублей.

В Новосибирске производство открылось в 2018 году, за эти годы боевую экипировку поставляли на Кавказ и в Сирию. С начала спецоперации объемы производства компании «Филлин» резко выросли. Журналисты НГС съездили на производство — в этом видео мы показываем, как оно выглядит, и рассказываем, по каким технологиям делают бронежилеты, сколько они стоят. Посмотрите видео, если захочется еще больше подробностей, почитайте репортаж Елизаветы Шаталовой.

БронежилетИмпортозамещениеСВОВоенная экипировкаФиллин
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