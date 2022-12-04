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Спецоперация на УкраинеФоторепортаж

«Останавливает пулю и осколок»: в Новосибирске делают бронежилеты для мобилизованных — самый крутой стоит 154 тысячи

После начала частичной мобилизации компанию завалили заказами, один из них — для «депутатского» батальона

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НПП «Филлин» существует с 2018 года

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Одна из нетипичных вещей, на которые резко вырос спрос после объявления частичной мобилизации — это бронежилеты. Военное снаряжение начали активно скупать в первые дни, и вскоре военторги оказались пусты. Покупка бронежилета для многих стала невыполнимой целью: хоть государство уверяло, что их выдадут, этому мало кто поверил. При этом в Новосибирске есть производство, которое уже несколько лет производит и продает индивидуальную защиту для военнослужащих. С начала спецоперации компания «Филлин» пострадала от санкций, но сумела расширить производство. Она, в частности, вне очереди делает бронежилеты для добровольческого элитного отряда «Вега», а другие заказы расписаны на 6–7 месяцев. Журналисты NGS.RU побывали на производстве, узнали, чем отличаются новосибирские бронежилеты и кто их покупает.

«Государство не всегда может обеспечить бойца необходимым»

«Филлин» — единственная за Уралом компания по производству бронежилетов. Производство открыли в 2018 году, компания также создает специальную одежду, сумки и многое другое. Как рассказывает Владимир Карганович, управляющий продажами, спрос на военное обмундирование был и до объявления спецоперации.

— Государство наше не всегда может обеспечить бойца всем необходимым для выполнения его задач. Раньше бойцы обращались на барахолки, сайты с бесплатными объявлениями и так далее, искали какое-то снаряжение, которое производилось за рубежом. Даже банальные любые брюки вместо наших ватных, какие-то американские куртки, которые при меньшем весе могут обеспечить более серьезную защиту от холода. Возник спрос на одежду и снаряжение, вот мы и решили этот спрос поддержать и наладить выпуск своей, в первую очередь, брони, защиты, снаряжения. И только после этого — одежда, — рассказал Владимир Карганович.

Всего в России более 20 предприятий занимаются производством бронежилетов. Большая их часть сосредоточена в Центральном федеральном округе, несколько предприятий работают в Северо-Западном федеральном округе и на Урале. Об одном из них, компании Stich profi из Екатеринбурга, в октябре писал портал E1.RU — компания также шьет подсумки и разгрузки, и тактические рюкзаки.

ООО НПП «Филлин», по данным «Контур.Фокуса», появилось в 2018 году, единственным владельцем и руководителем компании сегодня является Евгений Решетников. По итогам 2021 года она получила 1,3 миллиона рублей выручки и чистый убыток в размере 973 тысяч рублей. Финансовых данных за 2022 год в базе данных пока нет. Другая компания Решетникова, «ТС-Экспорт», более успешна: за тот же 2021 год она заработала на торговле стройматериалами 90,7 миллиона рублей, чистая прибыль составила 634 тысячи рублей.

«Филлин» достаточно быстро закрепился на рынке, заработал имя и репутацию. В Сибири есть и другие производства, которые шьют подсумки и одежду, но нет компаний, производящих индивидуальную бронезащиту. За Уралом это единственная компания, которая может полностью снарядить бойца, утверждает ее представитель.

Производство расширяется

Производство расширяется

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— Люди к нам приезжают со всех окрестных областей, даже из Якутии. Приезжают из Красноярска, Новокузнецка, из Кемерова прямо много ребят приезжает. Новокузнецкому ОМОНу в конце августа делали заказ, — рассказал Владимир Карганович.

С началом мобилизации в группе «Филлина» во «ВКонтакте» появилась запись, чтобы заказчики проявили терпение: все заявки будут обработаны в порядке очереди.

— Самый большой спрос, разумеется, пришелся на сентябрь, когда была объявлена частичная мобилизация. Спрос этот не смогли перекрыть не только мы, а вообще, в принципе никто в России, потому что страна к [спецоперации] оказалась не очень готова. С тех пор мы увеличили производство, мы продолжаем его увеличивать. И рано или поздно, я думаю, мы постараемся всё-таки большую часть спроса удовлетворить, — рассказал управляющий продажами.

Сейчас «Филлин» не продает ничего через магазин, там пустые полки

Сейчас «Филлин» не продает ничего через магазин, там пустые полки

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Как отмечает Владимир Карганович, летом «Филлин» из 10 заявок принимали на производство 3–4. С сентября заказов стало кратно больше, сроки еще больше отодвинулись, но в компании уже расширили и продолжают расширять производство, и стараются сроки уменьшать.

Сейчас производство находится в стадии переезда. В новом помещении уже обосновался швейный цех, перевезли лазерную установку. «Филлин» нанял новых швей и закупил новое оборудование — всё за счет самой компании. Еще не до конца переехал цех, где изготавливают сами бронежилеты.

Люди ждут свой заказ несколько месяцев

Люди ждут свой заказ несколько месяцев

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— Понимая, что людям, действительно, жизненно необходимы бронежилеты, мы из последних сил держим и не поднимаем цены. Многие производители подняли цены просто в два раза, а мы не стали, — рассказал Владимир Карганович.

Сейчас в «Филлин» постоянно обращаются мобилизованные. Иногда приезжают те, кто еще не получил повестку, но хочет быть готовым. Покупатели «Филлина» не только в России, но и за границей — сотрудники производства отправляют изделия по почте или через СДЭК. Обращаются за покупками из областей, которые правительство России недавно «присоединило», из Беларуси и Армении.

— Мы не можем, согласно нашему законодательству, отправлять средства индивидуальной защиты за границу. Но чехлы, пояса там, подсумки, «поджопники» те же самые спокойно отправляются, — отмечает управляющий.

Цены в «Филлине» изменились в феврале, но больше их не поднимали

Цены в «Филлине» изменились в феврале, но больше их не поднимали

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Санкции, заказ от отряда «Вега» и цены

После начала СВО в Украине «Филлин» так же, как и многие российские компании, столкнулся с проблемами из-за санкций. Как отмечает Владимир Карганович, в основном это было связано с нарушением логистических связей — санкционными оказались ткани, фурнитура, молнии, липучки.

— Фурнитура была пражского производства, какие-то материалы итальянские, что-то покупали в Прибалтике. Соответственно, было принято решение менять на отечественное. Всему так или иначе находится какой-то аналог, который как минимум не хуже по качеству, местами даже лучше, — рассказал управляющий продажами.

За снаряжением к «Филлину» обратился и новосибирский элитный отряд «Вега» — в основном заказывали бронежилеты «Бор-М». По словам управляющего по продажам, предприятию сделали предложение, от которого сложно отказаться. Из-за заказа «Веги» чуть не пришлось перенести все остальные заказы на два месяца, но этого удалось избежать.

В швейном цехе работают около 20 человек

В швейном цехе работают около 20 человек

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— Нам поступило техзадание на изготовление этих жилетов в определенной комплектации. Соответственно, мы их сейчас производим и уже потихоньку малыми партиями поставляем, — объяснил Карганович.

Губернатор области и мэр Новосибирска обратили внимание на «Филлин» еще весной, в апреле Анатолий Локоть даже приезжал на производство.

— Потом мы встречались и с губернатором, и с мэром на выставке возле ГПНТБ на День города, а затем на «Технопроме». И после всего этого вот недавно к нам приезжал губернатор, посетил наше производство, посетил баллистический и швейный цеха, остался довольным увиденным и пообещал посодействовать расширению производства, — поделился управляющий.

Так выглядит защита для рук

Так выглядит защита для рук

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Бронежилет «Архангел» стал хитом продаж, при этом одна из его комплектаций стоит 154 тысячи рублей. В эту стоимость входят плиты на грудь и спину, две боковые плиты, также защита паха, плеч и шеи.

— Вопрос о том, сколько стоит полный комплект, сложный и многогранный, однозначно на него ответить я не смогу, потому что у каждого бойца свои потребности, своя специализация. Какому-то бойцу нужна куртка, какому-то не нужна — соответственно, какому-то бойцу нужно восемь подсумков, кому-то только три, и так далее. Каждый подбирает под свою специальность, — рассказал Владимир Карганович.

Такая бронеплита стоит 23 тысячи рублей

Такая бронеплита стоит 23 тысячи рублей

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Иногда в группах «Филлина» в соцсетях люди пишут, что продукция слишком дорогая.

— Мы всегда отвечаем людям в первую очередь вопросом таким: «А с чем сравнивать?» Потому что, если сравнивать с жилетом, который когда-то давно был украден из части и продается на «Авито», разумеется, это дорого. Но если это сравнивать с тем же самым бронежилетом, который покупается у производителя, эта цена не только находится в рынке, а еще бывает дешевле, — уверен управляющий по продажам.

Одна из защитных плит стоит 23 тысячи — похожую раньше можно было купить на «Авито» за 8 тысяч рублей, и некоторые потенциальные покупатели сравнивают цены «Филлина» с ценами на «Авито». Но у другого производителя такая плита стоит 25 тысяч рублей, говорит представитель компании.

В швейном цехе готовится одежда, сумки и чехлы

В швейном цехе готовится одежда, сумки и чехлы

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«Это наша разработка»

В «Филлине» есть конструкторский отдел, в котором разрабатывают концепции по требованиям заказчика. Девушки в отделе также постоянно улучшают продукцию и добавляют что-то новое в конструкцию бронежилетов.

— В чехле располагаются бронеэлементы, на чехле — сумки различные, которые крепятся на систему MOLLE (носимая система крепления снаряжения. — Прим. ред.). В данном случае это не MOLLE в стандартном понимании, которая выполнена из нашитых строк, это наша разработка. Это ткань, на которой методом лазерной резки выполнены отверстия различной формы, изнутри она ламинирована, она в два раза прочнее, — рассказал Владимир Карганович. — При этом с обратной стороны, с внутренней, прошита еще дополнительно строчками. Всё это позволяет конструкции быть более прочной на стирание, на вырывание. И, соответственно, это наша отличительная черта.

Подсумки на системе MOLLE собираются, как пазлы, на чехле: боец подбирает количество подсумков под свои задачи и специальность.

При создании бронежилета используется лазер

При создании бронежилета используется лазер

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— Жилет укомплектован, помимо чехла, плитами — здесь используются бронеплиты по классу БР-5 нашего производства. Выполнены они из керамики с подложкой из СВМП (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности. — Прим. ред.) — это очень плотный материал, который используется для подложки плит. В некоторых изделиях он может играть еще и роль противоосколочной защиты за счет своей плотности, — объяснил представитель производства.

Он уточнил, что осколки вязнут в полиэтилене, теряют свою скорость и останавливаются, поэтому у них меньше шансов отскочить и попасть в другие органы.

— Бронеплитой мы закрываем зону жизненно важных органов, но целиком не можем закрыть тело. Соответственно, остальную часть тела закрываем пакетами. Это, возможно, пах, нижняя часть живота и так далее. Пакет останавливает осколок либо пулю небольшого калибра, — рассказал управляющий.

«Черновая» версия бронежилета «Архангел»

«Черновая» версия бронежилета «Архангел»

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За бронеплитой в жилете также находится баллистический пакет и КАП — подушка, которая располагается между бронеплитой и телом человека, и выполнена она по форме плиты.

— Она предназначена, во-первых, для циркуляции воздуха под бронежилетом и позволяет избавить бойца от возможности получения теплового удара, если, например, в жарких регионах происходит операция. И основная задача КАПы — это остановить ударную волну, — объяснил управляющий продажами.

В комплектации, которую нам показали на производстве, Бор-М весит около 12 килограмм — одна плита на бронежилете весит 3,25 килограмма. Как объясняет управляющий, это небольшой вес для такого класса защиты: самый популярный бронежилет, «Архангел», весит еще больше, но у него больше площадь осколочной защиты.

В бронежилетах делаются специальные лямки, как у рюкзаков

В бронежилетах делаются специальные лямки, как у рюкзаков

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— Помимо всего прочего, у него два раздельных кармана под бронезащиту, то есть под мягкий пакет отдельный карман, отдельный карман — под бронеплиту. Плечевой узел у него куда более продуманный. Здесь взяли за основу концепцию рюкзачных лямок: лямки широкие, и боец при длительном ношении может долгое время ощущать какой-то комфорт. У него не будут болеть плечи, голова, соответственно, не будет желания его снять, потому что, как показывает практика, бойцы действительно носят бронежилет, не снимая, — добавил Владимир Карганович.

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В «Филлине» продолжают переделывать бронежилеты, учитывают мнение вернувшихся из зон боевых действий военнослужащих. Сейчас компания планирует открыть новый магазин, передать оставшиеся бронежилеты отряду «Вега» и попытаться сократить очередь, которая распланирована на шесть и более месяцев.

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