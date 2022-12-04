«Останавливает пулю и осколок»: в Новосибирске делают бронежилеты для мобилизованных — самый крутой стоит 154 тысячи

— Люди к нам приезжают со всех окрестных областей, даже из Якутии. Приезжают из Красноярска, Новокузнецка, из Кемерова прямо много ребят приезжает. Новокузнецкому ОМОНу в конце августа делали заказ, — рассказал Владимир Карганович.



С началом мобилизации в группе «Филлина» во «ВКонтакте» появилась запись, чтобы заказчики проявили терпение: все заявки будут обработаны в порядке очереди.

— Самый большой спрос, разумеется, пришелся на сентябрь, когда была объявлена частичная мобилизация. Спрос этот не смогли перекрыть не только мы, а вообще, в принципе никто в России, потому что страна к [спецоперации] оказалась не очень готова. С тех пор мы увеличили производство, мы продолжаем его увеличивать. И рано или поздно, я думаю, мы постараемся всё-таки большую часть спроса удовлетворить, — рассказал управляющий продажами.