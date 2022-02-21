Мэрия Новосибирска подала в суд на «Сибирский гигант» из-за долгов по аренде

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля 2021 года. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.