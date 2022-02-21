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Мэрия Новосибирска подала в суд на «Сибирский гигант» из-за долгов по аренде

Власти требуют больше 2 миллионов рублей

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Иск еще не принят иск к делопроизводству

Иск еще не принят иск к делопроизводству

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Мэрия подала в суд на «Сибирского гиганта» из-за долгов по аренде. Об этом сообщили в ответ на запрос НГС.

— Мэрия города Новосибирска направила в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованиями к ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» о взыскании задолженности по арендной плате за использование земельного участка в размере 2 029 351 рублей, а также неустойки в размере 121 181 рублей, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Об иске стало известно в середине февраля. Как уточняют в мэрии, судом еще не вынесено определение о принятии иска к производству.

Это не первый иск мэрии города к «Сибирскому гиганту». В августе власти выиграли суд о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 2 788 579 рублей, а также неустойки в размере 198 107 рублей. В ответе на запрос НГС уточнили, что долг до сих пор не выплачен.

— Решение суда вступило в законную силу, для принудительного исполнения которого мэрией города Новосибирска в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области направлен исполнительной лист. Решение суда ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» до настоящего времени не исполнено, — прокомментировали в пресс-службе мэрии города.

Параллельно у «Сибирского Гиганта» идут суды о банкротстве. 29 ноября арбитражный суд Новосибирской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» и прекратил производство по делу о банкротстве ритейлера. 13 января 2022 года, по данным сайта арбитражного суда, «Сибирский гигант» подал заявление о признании его банкротом. По иску возбудили производство.

По данным «Контур.Фокуса», с 1 июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», которая управляла торговой сетью, был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде. В 2020 году чистый убыток компании был 102 миллиона рублей, по данным «Контур.Фокуса», а выручка — 10 миллиардов рублей. В 2020 году она упала на 23%.

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля 2021 года. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.

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долгсуд«Сибирский гигант»
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