Мэрия Новосибирска подала в суд на «Сибирский гигант» из-за долгов по аренде

Мэрия подала в суд на «Сибирского гиганта» из-за долгов по аренде. Об этом сообщили в ответ на запрос НГС.
— Мэрия города Новосибирска направила в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованиями к ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» о взыскании задолженности по арендной плате за использование земельного участка в размере 2 029 351 рублей, а также неустойки в размере 121 181 рублей, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Об иске стало известно в середине февраля. Как уточняют в мэрии, судом еще не вынесено определение о принятии иска к производству.
Это не первый иск мэрии города к «Сибирскому гиганту». В августе власти выиграли суд о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 2 788 579 рублей, а также неустойки в размере 198 107 рублей. В ответе на запрос НГС уточнили, что долг до сих пор не выплачен.
— Решение суда вступило в законную силу, для принудительного исполнения которого мэрией города Новосибирска в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области направлен исполнительной лист. Решение суда ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» до настоящего времени не исполнено, — прокомментировали в пресс-службе мэрии города.
Параллельно у «Сибирского Гиганта» идут суды о банкротстве. 29 ноября арбитражный суд Новосибирской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» и прекратил производство по делу о банкротстве ритейлера. 13 января 2022 года, по данным сайта арбитражного суда, «Сибирский гигант» подал заявление о признании его банкротом. По иску возбудили производство.
По данным «Контур.Фокуса», с 1 июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», которая управляла торговой сетью, был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде. В 2020 году чистый убыток компании был 102 миллиона рублей, по данным «Контур.Фокуса», а выручка — 10 миллиардов рублей. В 2020 году она упала на 23%.
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля 2021 года. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.