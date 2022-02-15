Власти потребовали у «Сибирского гиганта» 2 миллиона рублей в суде

Мэрия Новосибирска подала в суд на «Сибирский Гигант». Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области 14 февраля. Мэрия хочет взыскать с холдинга 2 миллиона 150 тысяч рублей. Дело рассматривается в сфере «законодательства о земле»
Иск только поступил в суд и пока не началось делопроизводство, так что неизвестна суть претензии мэрии города к «Сибирскому Гиганту». В августе 2021 года мэрия Новосибирска уже отсудила у «Сибирского гиганта» 3 миллиона за аренду земли на Мочищенском шоссе.
Мы направили запрос в мэрию Новосибирска. Связаться с «Сибирским гигантом» корреспонденту НГС не удалось.
Параллельно у «Сибирского Гиганта» идут суды о банкротстве. 29 ноября арбитражный суд Новосибирской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» и прекратил производство по делу о банкротстве ритейлера. 13 января 2022 года, по данным сайта арбитражного суда, «Сибирский гигант» подал заявление о признании его банкротом. По иску возбудили производство.
По данным «Контур.Фокуса», с 1 июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», которая управляла торговой сетью, был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде. В 2020 году чистый убыток компании был 102 миллиона рублей, по данным «Контур.Фокуса», а выручка — 10 миллиардов рублей. В 2020 году она упала на 23%.
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля 2021 года. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.