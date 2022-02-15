Власти потребовали у «Сибирского гиганта» 2 миллиона рублей в суде

Мэрия Новосибирска подала в суд на «Сибирский Гигант». Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области 14 февраля. Мэрия хочет взыскать с холдинга 2 миллиона 150 тысяч рублей. Дело рассматривается в сфере «законодательства о земле»

Иск только поступил в суд и пока не началось делопроизводство, так что неизвестна суть претензии мэрии города к «Сибирскому Гиганту». В августе 2021 года мэрия Новосибирска уже отсудила у «Сибирского гиганта» 3 миллиона за аренду земли на Мочищенском шоссе.

