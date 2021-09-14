Из Новосибирска начинаются полеты на Карибы. Сколько стоит отдых на райских пляжах и как долго лететь

Доминикана — лидер по турпотоку в Карибском море. В отличие от соседа по острову, Гаити, страна смогла избежать серьезных социальных потрясений, уровень жизни здесь по местным (карибским) меркам довольно высок. Но ее экономика в значительной степени зависит от туризма. Формально он дает только 10% от ВВП, но реальный вклад больше, поскольку 60% составляют услуги (производство — только 22%). При этом там нет такой плотности населения, как в странах Юго-Восточной Азии (10 млн против 70 во Вьетнаме). Поэтому неудивительно, что доминиканцы либеральнее подходят к ковидным ограничениям для туристов.



На острове хватает отелей разного уровня роскоши (или, наоборот, вполне бюджетных), а длинная история местного турбизнеса позволила сформироваться целым зонам, которые более подходят для более спокойного семейного или, наоборот, активного молодежного отдыха.



Презентация программы «Анекс Тура» проходила в пятницу, гостей (это были преимущественно представители турагентств, которым предстоит продавать путевки) встречали накрытые столы и ролики с тропическими красотами на большом экране. На столах стояли закуски и бокалы, но напитки предусмотрительно были припасены до окончания содержательной части. И без напитков уже к середине рассказа о прелестях карибского отдыха в зале стоял неумолкающий гул.

