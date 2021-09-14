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Из Новосибирска начинаются полеты на Карибы. Сколько стоит отдых на райских пляжах и как долго лететь

Попасть туда можно и самостоятельно, но сэкономить вряд ли получится

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Средняя температура воздуха в октябре в Доминикане +29 градусов по Цельсию

Средняя температура воздуха в октябре в Доминикане +29 градусов по Цельсию

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Из Новосибирска стартуют полеты в Доминикану — самые долгие в истории столицы Сибири

В октябре из Новосибирска полетят прямые рейсы в Доминикану. Это будет самый долгий перелет, который когда-либо осуществлялся из столицы Сибири. Но позволить себе отпуск на Карибах смогут далеко не все. Корреспондент НГС побывал на презентации нового направления компании «Анекс Тур» и поговорил с ее представителями о том, зачем они взялись за это направление именно сейчас.

Доминиканская Республика — страна в Карибском море, занимающая примерно две трети острова Гаити (остальное приходится на одноименное государство). Названа она была в честь испанского святого XII века Доминго де Гузмана Гареса (известного так же просто как святой Доминик). Именно сюда в конце XV века доплыл Колумб в поисках западного пути в Индию. С севера остров омывается Атлантическим океаном, с юга — Карибским морем.

В Доминикане в части отелей действует система «всё включено»

В Доминикане в части отелей действует система «всё включено»

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Доминикана — лидер по турпотоку в Карибском море. В отличие от соседа по острову, Гаити, страна смогла избежать серьезных социальных потрясений, уровень жизни здесь по местным (карибским) меркам довольно высок. Но ее экономика в значительной степени зависит от туризма. Формально он дает только 10% от ВВП, но реальный вклад больше, поскольку 60% составляют услуги (производство — только 22%). При этом там нет такой плотности населения, как в странах Юго-Восточной Азии (10 млн против 70 во Вьетнаме). Поэтому неудивительно, что доминиканцы либеральнее подходят к ковидным ограничениям для туристов.

На острове хватает отелей разного уровня роскоши (или, наоборот, вполне бюджетных), а длинная история местного турбизнеса позволила сформироваться целым зонам, которые более подходят для более спокойного семейного или, наоборот, активного молодежного отдыха.

Презентация программы «Анекс Тура» проходила в пятницу, гостей (это были преимущественно представители турагентств, которым предстоит продавать путевки) встречали накрытые столы и ролики с тропическими красотами на большом экране. На столах стояли закуски и бокалы, но напитки предусмотрительно были припасены до окончания содержательной части. И без напитков уже к середине рассказа о прелестях карибского отдыха в зале стоял неумолкающий гул.

Чтобы способствовать продаже туров, в Новосибирск прилетел представитель посольства Доминиканы в России Нельсон Ортега

Чтобы способствовать продаже туров, в Новосибирск прилетел представитель посольства Доминиканы в России Нельсон Ортега

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Сами по себе туры в Доминикану нельзя назвать какой-то новинкой для местного рынка, туристы из Сибири (те, кто может это себе позволить) отдыхают там давно. Однако до этого момента им приходилось лететь сначала в Москву (или какой-то другой город, откуда у выбранного туроператора были чартерные рейсы). Сейчас же из Новосибирска в Санто-Доминго (столицу этой тропической страны) самолет полетит напрямую и без посадок. Такого рода длинные перелеты, конечно, не являются чем-то необычным в мировой практике, но из Новосибирска так долго самолеты пока никуда не летали.

Неудивительно, что свое выступление перед собравшимися директор «Анекс Тура» в Сибирском федеральном округе Турат Абдразаков начал с главной, по всей видимости, темы:

— Спасибо, что не спрашиваете, а долетит ли самолет. Лайнер прекрасный — «Боинг-777», дальность полета его известна. Менеджеров наших не доставайте, пожалуйста, с этими вопросами.

Путевка в карибский тропический рай обойдется недешево. По словам Абдразакова, цены на тур для двоих на 10 дней (9 ночей) будут начинаться со 150 тысяч рублей.

— Зимой нам в Сибири нужно солнце. А Юго-Восточная Азия пока закрыта, — объясняет представитель «Анекса».

За 150 тысяч рублей на двоих при отсутствии санитарных запретов можно было бы позволить двухнедельный отдых в пяти звездах в Таиланде в хорошем месте (осталось бы еще на развлечения). Так что альтернатива заинтересует только ту часть любителей Тая и Вьетнама, которая не привыкла экономить на комфорте.

Улочка в Старом городе столицы Доминиканы Санто-Доминго

Улочка в Старом городе столицы Доминиканы Санто-Доминго

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Указанная цена, впрочем, не требует в принципе дополнительных расходов: в отелях, которые предлагает туроператор, действует столь любимая российскими туристами система all inclusive, так что деньги могут понадобиться только на экскурсии и сувениры.

Запуская это направление, туроператор, конечно, рискует. Для того чтобы предложить своим агентам (а они предложили бы туристам) новый продукт, нужно поставить в сетку полетов рейс, выкупить блоки номеров у отелей, и вернуть эти инвестиции можно, только если самолеты будут летать с достаточной степенью загрузки.

Пока же, как признает директор по дистрибуции московского офиса компании Рашад Бунядов, в первом самолете продано порядка 40% мест. Но у агентов «Анекса», конечно, еще есть почти месяц.

Решение открыть Доминикану для Новосибирска Бунядов объясняет тем, что такие предложения призваны выделять «Анекс» на фоне конкурентов.

— У каждого оператора должны быть какие-то фишки. У нас таких фишек много, но пока Новосибирску досталась только Доминикана, — говорит он.

По словам представителя «Анекса», то, что полеты в Доминикану в принципе разрешили российские надзорные органы, стало результатом целенаправленных усилий доминиканских властей, прежде всего посла этой страны.

Пляж и отель в Пунта-Кана

Пляж и отель в Пунта-Кана

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То, что для доминиканцев дорог каждый турист, демонстрирует, в частности, тот факт, что на презентацию программы для сибирских турагентств прилетел буквально на день советник посла Доминиканы в России Нельсон Ортега. По его словам, в 2019 году страну посетило больше 200 тысяч российских туристов.

«Анекс Тур» взялся за Доминикану не один. Туры в эту страну запускает и другой крупный оператор — «Пегас Туристик» (у этой компании первый рейс улетит уже 5 октября). Здесь цены начинаются с 85 тысяч на человека (то есть 170 тысяч за двоих), но отпуск с «Пегасом» выйдет чуть длиннее (11 ночей). Эта конкуренция может способствовать падению цен (особенно перед вылетом, когда начнутся распродажи незанятых мест). Но может случиться и так, что, растащив туристов по двум бортам, конкуренты просто не смогут загрузить свои рейсы.

Вид на вечерний пляж Хуан-Долио

Вид на вечерний пляж Хуан-Долио

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Улететь в эту страну в принципе можно и самостоятельно. Билет из Москвы до Пунта-Каны (популярный курорт на востоке острова) на 11–21 октября компанией Air France будет стоить от 55 тысяч 300 рублей. До Москвы и обратно можно долететь сейчас за 10 с небольшим тысяч рублей (с багажом). Номер в гостинице уровня «три звезды» на девять ночей в той же Пунта-Кане можно найти за 20 тысяч рублей (в эту цену, правда, будет входить только завтрак). Отель с «олинклюзивом» при самостоятельном бронировании обойдется как минимум тысяч в 60.

Для того чтобы оказаться в тропиках, впрочем, необязательно лететь через океан. С этой осени можно будет провести отпуск и в Таиланде, но пока только на Пхукете. Что для этого потребуется — в нашей инструкции.

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