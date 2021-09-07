Отпуск в пандемию: правила въезда на Пхукет и другие острова Таиланда

У нас для вас две новости. Хорошая: россиянам открыли въезд на Пхукет. Плохая: попадут лишь те, кто привился от коронавируса «Спутником». Рассказываем о нюансах отдыха на тайских курортах: куда уже можно, а куда еще нельзя, и что нужно взять с собой, кроме купальника и сертификата о вакцинации.

Где уже можно отдыхать

В Таиланд россияне могли попасть и раньше, правда, первые 14 дней путешествия приходилось проводить на карантине за свой счет. Сейчас в стране действуют три туристические программы, главное правило — вы должны быть привиты от коронавируса.