7 сентября вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 72.95
eur 86.57
Тема дняКто будет ездить бесплатно по четвертому мосту
Все новости
Все новости

Отпуск в пандемию: правила въезда на Пхукет и другие острова Таиланда

Для привитых путешественников отменили карантин

2 010
5Обсудить

Поделиться

На Пхукет привитых путешественников пускают без карантина

На Пхукет привитых путешественников пускают без карантина

Поделиться

У нас для вас две новости. Хорошая: россиянам открыли въезд на Пхукет. Плохая: попадут лишь те, кто привился от коронавируса «Спутником». Рассказываем о нюансах отдыха на тайских курортах: куда уже можно, а куда еще нельзя, и что нужно взять с собой, кроме купальника и сертификата о вакцинации.

Где уже можно отдыхать


В Таиланд россияне могли попасть и раньше, правда, первые 14 дней путешествия приходилось проводить на карантине за свой счет. Сейчас в стране действуют три туристические программы, главное правило — вы должны быть привиты от коронавируса.

Первая программа — «Песочница Пхукета», по ней туристы могут попасть на остров, если получат отрицательный ПЦР-тест по прилете.

Вторая программа — «Песочница Пхукета 7+7»: первую неделю турист проводит на Пхукете, а следующую — в одной из одобренных провинций: Сураттхани, Краби или Пхангнге.

По программе «Самуи плюс» первые три дня турист живет в сертифицированном отеле на острове Самуи и может свободно перемещаться по всей территории отеля. С четвертого до седьмого дня можно путешествовать по туристическим программам на территории острова, а с восьмого по четырнадцатый день — ездить на Ко-Самуи, Ко-Панган и Ко-Тао.

Как попасть на остров


  • Предоставить сертификат о вакцинации (с момента введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней);
  • Заполнить свидетельство о въезде (COE);
  • Для путешественников на Пхукет обязательна бронь в сертифицированном отеле SHA Plus. Для тех, кто едет на Самуи, — бронь в отелях категории ALQ;
  • Оплатить ПЦР-тестирование (первый тест делается за 72 часа до вылета в Таиланд, второй — по прибытии, третий — на 6–7 день, четвертый — на 10–14 день);
  • Установить мобильное приложение Thailand Plus для отслеживания местоположения и состояния здоровья;
  • Купить страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тысяч долларов США, включая лечение от коронавируса.

Какой вакциной привиться

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm). Недавно местный Центр управления ситуацией с COVID-19 одобрил возможность въезда привитым «Спутником V».

Как лететь

Прямого авиасообщения между РФ и Таиландом до сих пор нет, в страну летают только грузопассажирские рейсы. Добираться до королевства можно через третьи страны — Сингапур, Турцию и так далее. В каждом случае туристам стоит уточнять правила транзита.

Виза

При пребывании в Таиланде до 30 дней туристам виза не нужна. Однако необходимо обратиться в посольство за получением Сертификата о въезде (Certificate of Entry COE).

Ограничения


СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

В Бангкоке и 28 провинциях с 21:00 до 04:00 действует комендантский час. В общественных местах обязателен масочный режим, развлекательные заведения закрыты, транспорт разрешено заполнять на 50%. Магазины, кафе, массажные салоны и прочие заведения Пхукета работают в обычном режиме.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ПхукетТаиландмореотпускпутешествиеотпуск в пандемию«Спутник V»вакцинация от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь узнать, как безопасно путешествовать по миру в эпоху коронавируса? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...