Отпуск в пандемию: правила въезда на Пхукет и другие острова Таиланда

У нас для вас две новости. Хорошая: россиянам открыли въезд на Пхукет. Плохая: попадут лишь те, кто привился от коронавируса «Спутником». Рассказываем о нюансах отдыха на тайских курортах: куда уже можно, а куда еще нельзя, и что нужно взять с собой, кроме купальника и сертификата о вакцинации.
Где уже можно отдыхать
В Таиланд россияне могли попасть и раньше, правда, первые 14 дней путешествия приходилось проводить на карантине за свой счет. Сейчас в стране действуют три туристические программы, главное правило — вы должны быть привиты от коронавируса.
Первая программа — «Песочница Пхукета», по ней туристы могут попасть на остров, если получат отрицательный ПЦР-тест по прилете.
Вторая программа — «Песочница Пхукета
По программе «Самуи плюс» первые три дня турист живет в сертифицированном отеле на острове Самуи и может свободно перемещаться по всей территории отеля. С четвертого до седьмого дня можно путешествовать по туристическим программам на территории острова, а с восьмого по четырнадцатый день — ездить на Ко-Самуи, Ко-Панган и Ко-Тао.
Как попасть на остров
- Предоставить сертификат о вакцинации (с момента введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней);
- Заполнить свидетельство о въезде (COE);
- Для путешественников на Пхукет обязательна бронь в сертифицированном отеле SHA Plus. Для тех, кто едет на Самуи, — бронь в отелях категории ALQ;
- Оплатить ПЦР-тестирование (первый тест делается за 72 часа до вылета в Таиланд, второй — по прибытии, третий — на 6–7 день, четвертый — на 10–14 день);
- Установить мобильное приложение Thailand Plus для отслеживания местоположения и состояния здоровья;
- Купить страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тысяч долларов США, включая лечение от коронавируса.
Какой вакциной привиться
Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm). Недавно местный Центр управления ситуацией с COVID-19 одобрил возможность въезда привитым «Спутником V».
Как лететь
Прямого авиасообщения между РФ и Таиландом до сих пор нет, в страну летают только грузопассажирские рейсы. Добираться до королевства можно через третьи страны — Сингапур, Турцию и так далее. В каждом случае туристам стоит уточнять правила транзита.
Виза
При пребывании в Таиланде до 30 дней туристам виза не нужна. Однако необходимо обратиться в посольство за получением Сертификата о въезде (Certificate of Entry COE).
Ограничения
СЮЖЕТ
В Бангкоке и 28 провинциях с 21:00 до 04:00 действует комендантский час. В общественных местах обязателен масочный режим, развлекательные заведения закрыты, транспорт разрешено заполнять на 50%. Магазины, кафе, массажные салоны и прочие заведения Пхукета работают в обычном режиме.