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Сын мэра Новосибирска Богдан Локоть открыл новый бизнес — чем он будет заниматься

Он владеет 50% компании

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Компания Богдана Локтя располагается в одной из многоэтажек на улице Фрунзе

Компания Богдана Локтя располагается в одной из многоэтажек на улице Фрунзе

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Сын мэра Анатолия Локтя Богдан Локоть открыл новый бизнес — ООО «Механизированные решения», которое занимается ремонтом машин и оборудования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована 18 июня и располагается в жилом доме на Фрунзе, 230. Богдан Локоть имеет должность генерального директора в новом ООО и владеет 50% компании. Его партнерами с равными долями в 25% выступают Оленников Дмитрий Сергеевич и Поснов Максим Владимирович. Для обоих, согласно данным «СПАРК», этот бизнес в качестве совладельцев — первый (сведений об их предыдущих местах работы в системе нет).

На вопрос корреспондента в соцсетях о подробностях своего проекта Богдан Локоть не ответил.

Богдан Локоть в 2012 году возглавил ООО «Завод Молния Новосибирск». Компания была ликвидирована в январе 2016 года. Она занималась поставками осветительной и электротехнической продукции.

В 2015 году он руководил ООО «СПС» (торговля оптовая неспециализированная), которое когда-то частично принадлежало крупной российской IT-компании «1С». После ухода Богдана Локтя из компании «СПС» ее возглавил бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Евгений Ваулин.

Ранее мы писали о том, что «Завод Молния Новосибирск», возглавляемый Богданом Локтем, участвовал в конкурсе Новосибирского метрополитена на поставку светильников на сумму 1,8 млн рублей, но не победил. Это было в 2013 году, когда Анатолий Локоть еще работал депутатом Госдумы. Депутат Заксобрания Артём Скатов, знакомый с сыном мэра, говорил прежде, что Анатолий Локоть никогда не оказывал протекции сыну и «тот всего добивается сам».

В 2017 году сын Анатолия Локтя числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Сам Богдан Локоть пояснял тогда НГС, что является консультантом проекта.

В 2019 году Богдан Локоть учредил компанию «ИПФ-Сети» с основным видом деятельности «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». В настоящее время компания проходит процедуру ликвидации.

В конце лета прошлого года в Новосибирске с Красного проспекта, 77 демонтировали вывеску магазина одежды Dress me by Mariya Lokot', а на фасаде появилось объявление о поиске арендатора. Этот магазин принадлежит дочери мэра Новосибирска Анатолия Локтя Марии Локоть. Как выяснилось, магазин переехал из центра на новое место — на улицу Некрасова в микрорайоне Ипподромском, а также поменял вывеску: теперь он называется «Модное пространство Dress me».

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Анатолий Локотьмэр
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