Сын мэра Новосибирска Богдан Локоть открыл новый бизнес — чем он будет заниматься

Сын мэра Анатолия Локтя Богдан Локоть открыл новый бизнес — ООО «Механизированные решения», которое занимается ремонтом машин и оборудования.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована
На вопрос корреспондента в соцсетях о подробностях своего проекта Богдан Локоть не ответил.
Богдан Локоть в 2012 году возглавил ООО «Завод Молния Новосибирск». Компания была ликвидирована в январе
В 2015 году он руководил ООО «СПС» (торговля оптовая неспециализированная), которое когда-то частично принадлежало крупной российской
Ранее мы писали о том, что «Завод Молния Новосибирск», возглавляемый Богданом Локтем, участвовал в конкурсе Новосибирского метрополитена на поставку светильников на сумму
В 2017 году сын Анатолия Локтя числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Сам Богдан Локоть пояснял тогда НГС, что является консультантом проекта.
В 2019 году Богдан Локоть учредил компанию «ИПФ-Сети» с основным видом деятельности «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». В настоящее время компания проходит процедуру ликвидации.
В конце лета прошлого года в Новосибирске с Красного