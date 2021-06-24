Сын мэра Новосибирска Богдан Локоть открыл новый бизнес — чем он будет заниматься

Сын мэра Анатолия Локтя Богдан Локоть открыл новый бизнес — ООО «Механизированные решения», которое занимается ремонтом машин и оборудования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована 18 июня и располагается в жилом доме на Фрунзе, 230 . Богдан Локоть имеет должность генерального директора в новом ООО и владеет 50% компании. Его партнерами с равными долями в 25% выступают Оленников Дмитрий Сергеевич и Поснов Максим Владимирович. Для обоих, согласно данным «СПАРК», этот бизнес в качестве совладельцев — первый (сведений об их предыдущих местах работы в системе нет).