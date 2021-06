Сын мэра Новосибирска Богдан Локоть открыл новый бизнес — чем он будет заниматься

В 2017 году сын Анатолия Локтя числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Сам Богдан Локоть пояснял тогда НГС, что является консультантом проекта.



В 2019 году Богдан Локоть учредил компанию «ИПФ-Сети» с основным видом деятельности «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». В настоящее время компания проходит процедуру ликвидации.