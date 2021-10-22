Везут из леса мешками: рассказываем, где сейчас собирать грибы и можно ли есть рядовку

Новосибирцы везут из леса мешками подтопольники и рядовку фиолетовую
Новосибирцы не сдаются и упорно ищут в лесах грибы. Благо сейчас до сих пор можно собрать вполне вкусные грибочки. Самые популярные — подтопольники и рядовка фиолетовая. Показываем, с чем из леса в конце октября возвращаются новосибирцы.
Подтопольники или, по-другому, рядовка тополевая, растет большими группами в тополевых рощах, посадках, парках, защитных лесополосах и в пойменных лесах.
— Гриб считается условно-съедобным. Перед употреблением требуется предварительная обработка для удаления горечи. Грибы вымачивают или отваривают, воду сливают. Отваренные грибы можно мариновать, — говорится на сайте Mycology.su.
Еще один гриб, который сейчас чаще всего встречается новосибирцам — рядовка фиолетовая.
— Вид очень узнаваем, растет порой огромными скоплениями и плодоносит в прохладную погоду, благодаря чему его легко заготавливать и хранить, поэтому в Европе это один из самых популярных съедобных грибов. Его нередко продают на рынках и в магазинах наравне со сморчками или лисичками. Несмотря на безусловную съедобность фиолетовой рядовки, употреблять собранные в природе грибы лучше в умеренных количествах, поскольку этот вид активнее, чем многие другие, накапливает тяжелые металлы, — предупреждают на сайте Mycology.su.
Растет гриб большими группами на подстилке и встречается как в хвойных, так и в лиственных лесах. Образует ведьмины круги, иногда очень больших размеров.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.
Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.