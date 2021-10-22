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Везут из леса мешками: рассказываем, где сейчас собирать грибы и можно ли есть рядовку

Новосибирцам не страшна прохладная погода

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Октябрь — не время опускать руки и забывать про поездки в лес за грибами

Октябрь — не время опускать руки и забывать про поездки в лес за грибами

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Новосибирцы везут из леса мешками подтопольники и рядовку фиолетовую

Новосибирцы не сдаются и упорно ищут в лесах грибы. Благо сейчас до сих пор можно собрать вполне вкусные грибочки. Самые популярные — подтопольники и рядовка фиолетовая. Показываем, с чем из леса в конце октября возвращаются новосибирцы.

Подтопольники или, по-другому, рядовка тополевая, растет большими группами в тополевых рощах, посадках, парках, защитных лесополосах и в пойменных лесах.

— Гриб считается условно-съедобным. Перед употреблением требуется предварительная обработка для удаления горечи. Грибы вымачивают или отваривают, воду сливают. Отваренные грибы можно мариновать, — говорится на сайте Mycology.su.

Новосибирцы любят собирать подтопольники на грибную икру

Новосибирцы любят собирать подтопольники на грибную икру

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Грибочки из леса у <b class="_">Искитима</b>

Грибочки из леса у Искитима

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Находят новосибирцы и грузди

Находят новосибирцы и грузди

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Еще один гриб, который сейчас чаще всего встречается новосибирцам — рядовка фиолетовая.

— Вид очень узнаваем, растет порой огромными скоплениями и плодоносит в прохладную погоду, благодаря чему его легко заготавливать и хранить, поэтому в Европе это один из самых популярных съедобных грибов. Его нередко продают на рынках и в магазинах наравне со сморчками или лисичками. Несмотря на безусловную съедобность фиолетовой рядовки, употреблять собранные в природе грибы лучше в умеренных количествах, поскольку этот вид активнее, чем многие другие, накапливает тяжелые металлы, — предупреждают на сайте Mycology.su.

Растет гриб большими группами на подстилке и встречается как в хвойных, так и в лиственных лесах. Образует ведьмины круги, иногда очень больших размеров.

За рядовкой сейчас ходить далеко не нужно

За рядовкой сейчас ходить далеко не нужно

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В <b class="_">Кудряшовском бору</b> есть, чем поживиться

В Кудряшовском бору есть, чем поживиться

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Рядовка может накапливать тяжелые металлы, поэтому с грибами нужно быть аккуратными

Рядовка может накапливать тяжелые металлы, поэтому с грибами нужно быть аккуратными

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Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.

Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.

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Новосибирская областьгрибы
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