Везут из леса мешками: рассказываем, где сейчас собирать грибы и можно ли есть рядовку

Новосибирцы не сдаются и упорно ищут в лесах грибы. Благо сейчас до сих пор можно собрать вполне вкусные грибочки. Самые популярные — подтопольники и рядовка фиолетовая. Показываем, с чем из леса в конце октября возвращаются новосибирцы.

Подтопольники или, по-другому, рядовка тополевая, растет большими группами в тополевых рощах, посадках, парках, защитных лесополосах и в пойменных лесах.

— Гриб считается условно-съедобным. Перед употреблением требуется предварительная обработка для удаления горечи. Грибы вымачивают или отваривают, воду сливают. Отваренные грибы можно мариновать, — говорится на сайте Mycology.su.