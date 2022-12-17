Гнать на желтый или тормозить? Смотрим, как «Шкода» влетела под грузовик, а «Ниссан-Патрол» задавил «Ниссан-Лиф»

Сегодня на НГС вновь разбираем аварийные ситуации, когда один водитель проскакивает перекресток на желтый свет, а второй торопится начать движение. Наши участники в двух ДТП: Nissan Patrol против Nissan Leaf и Skoda Rapid против грузовика. Посмотрим, кто виноват и почему.
Улица Дуси Ковальчук, светофор возле ТЦ «Малинка». Машина с регистратором приближается к светофору, мы видим, что на встречной полосе грузовик выходит на левый поворот. На светофоре горит желтый, по левой полосе проносится Skoda Rapid и врезается прямиком в самосвал.
Во втором эпизоде у нас перекресток ул. Никитина и ул. Пролетарской. Внедорожник Nissan Patrol въезжает на перекресток на желтый свет и врезается в электрокар Nissan Leaf, поворачивающий налево. Смотрите видео.
Конечно, не очень правильно пытаться проскочить перекресток на желтый на высокой скорости, тут везде прямая видимость, светофоры заметны издалека. Тем не менее напомним, что по ПДД желтый сигнал является у нас разрешающим, но только при условии, что водитель не сможет остановиться без использования экстренного торможения.
Пункт 6.2 ПДД. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:...ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14.
Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
В первом случае похоже, что водителю Skoda Rapid действительно нужно было экстренно тормозить, чтобы остановиться. А вот во втором эпизоде водитель Nissan Patrol ехал достаточно спокойно, светофор с высоты своей посадки наверняка хорошо видел, мог бы остановиться. Но есть вопросы и ко вторым участникам аварий — зачем торопиться начинать движение, если непонятно, кто там еще приедет со встречной полосы.
— Судя по видео, оба водителя успели пересечь стоп-линию на желтый сигнал светофора, поэтому в обоих случаях встречные водители виноваты. В первом видео мне кажется, что у водителя, который попал под грузовик, явное превышение скорости, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Столкновения в момент переключения сигналов светофора являются одними их самых коварных, а ваша невиновность в таких случаях весьма трудно доказуема. Так, может, не стоит торопиться, в какой бы роли вы ни были: подъезжаете к перекрестку на желтый или совершаете поворот перед встречными машинами. Буквально пару секунд выдержки — и можно трогаться на свой твердый зеленый свет.
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