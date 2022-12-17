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Проблема

Гнать на желтый или тормозить? Смотрим, как «Шкода» влетела под грузовик, а «Ниссан-Патрол» задавил «Ниссан-Лиф»

Один водитель проскакивает перекресток на желтый свет, а второй торопится начать движение

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Легковушка въезжает под грузовик

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Сегодня на НГС вновь разбираем аварийные ситуации, когда один водитель проскакивает перекресток на желтый свет, а второй торопится начать движение. Наши участники в двух ДТП: Nissan Patrol против Nissan Leaf и Skoda Rapid против грузовика. Посмотрим, кто виноват и почему.

Улица Дуси Ковальчук, светофор возле ТЦ «Малинка». Машина с регистратором приближается к светофору, мы видим, что на встречной полосе грузовик выходит на левый поворот. На светофоре горит желтый, по левой полосе проносится Skoda Rapid и врезается прямиком в самосвал.

Во втором эпизоде у нас перекресток ул. Никитина и ул. Пролетарской. Внедорожник Nissan Patrol въезжает на перекресток на желтый свет и врезается в электрокар Nissan Leaf, поворачивающий налево. Смотрите видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Конечно, не очень правильно пытаться проскочить перекресток на желтый на высокой скорости, тут везде прямая видимость, светофоры заметны издалека. Тем не менее напомним, что по ПДД желтый сигнал является у нас разрешающим, но только при условии, что водитель не сможет остановиться без использования экстренного торможения.

Пункт 6.2 ПДД. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:...ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14.

Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.

В первом случае похоже, что водителю Skoda Rapid действительно нужно было экстренно тормозить, чтобы остановиться. А вот во втором эпизоде водитель Nissan Patrol ехал достаточно спокойно, светофор с высоты своей посадки наверняка хорошо видел, мог бы остановиться. Но есть вопросы и ко вторым участникам аварий — зачем торопиться начинать движение, если непонятно, кто там еще приедет со встречной полосы.

— Судя по видео, оба водителя успели пересечь стоп-линию на желтый сигнал светофора, поэтому в обоих случаях встречные водители виноваты. В первом видео мне кажется, что у водителя, который попал под грузовик, явное превышение скорости, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Столкновения в момент переключения сигналов светофора являются одними их самых коварных, а ваша невиновность в таких случаях весьма трудно доказуема. Так, может, не стоит торопиться, в какой бы роли вы ни были: подъезжаете к перекрестку на желтый или совершаете поворот перед встречными машинами. Буквально пару секунд выдержки — и можно трогаться на свой твердый зеленый свет.

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