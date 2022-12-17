Гнать на желтый или тормозить? Смотрим, как «Шкода» влетела под грузовик, а «Ниссан-Патрол» задавил «Ниссан-Лиф»

Конечно, не очень правильно пытаться проскочить перекресток на желтый на высокой скорости, тут везде прямая видимость, светофоры заметны издалека. Тем не менее напомним, что по ПДД желтый сигнал является у нас разрешающим, но только при условии, что водитель не сможет остановиться без использования экстренного торможения.

Пункт 6.2 ПДД. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:...ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14.



Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.