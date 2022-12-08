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Выхлоп вам в хату. Кто штрафует за автопрогрев, на какую сумму и в каких дворах можно прогревать машину (проверьте свой)

В каких дворах действительно нельзя прогревать авто и куда жаловаться на выхлопы

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Двор на Дмитрия Донского

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Тема морозов и автопрогревов сейчас в Новосибирске весьма актуальна, и недавний наш материал о прогревах машин во дворах вызвал широкое обсуждение. Граждане недовольны выхлопами, которые затягивает в квартиры, а закон действительно запрещает стоянку в жилых зонах с работающим мотором. Вот только тут имеется множество нюансов — авторедактор НГС Дмитрий Косенко выяснил, в каких дворах нельзя прогревать машины, куда жаловаться на выхлопы и не пора ли изменить эти правила, которые очевидно устарели.

Последний наш материал на эту тему собрал более 200 комментариев, большинство недовольно прогревами и выхлопами, требует глушить двигатели или вовсе выгнать автомобилистов из дворов. Но есть и альтернативные мнения, в том числе и разумные — приведем примеры:

— Ситуация с женщиной и газами в квартире попахивает лицемерием и политическими мотивами, ведь женщина не переживает, что по дорогам ездит куча машин и она дышит этим.

— Если во дворе дымит авто, а за окном -30, логично же закрыть окно. И сохранить тепло в доме, и не пускать вредный выхлоп в дом. А ситуации разные бывают, почему авто может замерзнуть.

— Не нравятся выхлопы, уезжайте в лес и нойте.

— Формально ГИБДД запрещает стоять с запущенным двигателем. Кому нужны формальные законы и те, кто их пишет?

— Поддержу автовладельцев. Во-первых, «дымить» в мороз будет любое авто и даже паровоз, т. к. при сжигании топлива есть и обычный водяной пар. Второй момент. Если бы вокруг дома не стояли авто вообще, мы бы всё равно дышали выхлопом, т. к. он всё равно рассеивается по городу с дорог и магистралей, просто это видно только в безветренную погоду. В-третьих, окно можно просто прикрыть, если уж действительно воняет. Зима, за час-другой точно не угоришь. А вот авто, которое разогревают, — там, может, такая же мама в поликлинику не может ребенка свозить, замерзло авто.

Последнее мнение действительно сбалансировано, оно отражает суть проблемы и насколько устарело правило о запрете прогревов во дворе. А то, насколько массово не соблюдается это правило, отражается в предпоследнем мнении о формализме. Итак, мы имеем пункт 17.2 ПДД, запрещающий стоянку с работающим мотором. Там же есть понятие жилой зоны.

Пункт 17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем.

*В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22.

Знаки жилой зоны

Знаки жилой зоны

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Таким образом, согласно этим 60-летним правилам, не каждый двор у нас является жилой зоной. Только обозначенный вот этими знаками с машинкой, домиком и игрой в мячик. А теперь вспомните, много ли таких дворов, «оснащенных» соответствующими знаками, вы видели в Новосибирске? Вот именно, что немного.

Знак на Октябрьской

Знак на Октябрьской

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Мы проехались по городу, центру и «спальникам», чтобы найти эти знаки. И поразились, насколько хаотично они установлены, по какой такой неведомой логике одни дворы имеют знаки, другие нет. Это, к примеру, двор в самом центре на ул. Октябрьской. Куча таких же дворов лишены знаков.

Больше похоже на офисы

Больше похоже на офисы

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Тоже в центре, но на двор жилых домов не сильно похоже, какой-то проезд к офисным зданиям.

Знак на Шамшурина

Знак на Шамшурина

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На Шамшурина въезд во двор, где действительно расположено множество жилых домов.

Массив <nobr class="_">9-этажек</nobr> времен СССР

Массив 9-этажек времен СССР

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На жилмассиве «Снегири» множество типовых въездов к домам, но знаки стоят далеко не везде.

Современный двор

Современный двор

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А это знак уже в зоне современной застройки, не СССР. И тут же соседние дворы без соответствующего знака.

Хрущевки на Владимировской

Хрущевки на Владимировской

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На Владимировской один из проездов между домами «оснащен» знаком, а другие нет. Короче говоря, хаотичность и беспорядочность размещения знаков в зонах как советской, так и современной застройки говорит о том, что изначально проектировщики и строители формально относились к понятию жилой зоны и соответствующих запретов для нее.

А сегодняшняя реальность такова, что тысячи наших граждан прогревают своим машины и будут прогревать, иначе в русских условиях трудно. И по сути это правило является действительно формальным и лицемерным. Теоретически за прогрев можно привлечь по ст. 12.28 КоАП (штраф 1500 рублей), а заниматься этим должна ГИБДД, но юристы оценивают вероятность наказания весьма небольшой.

— По определениям в ПДД, стоянка — это прекращение движения на время более 5 минут. Соответственно если автомобилист прошаренный, чтобы доказать нарушение, необходима качественная его фиксация, видеофиксация. На мой взгляд, привлечь сейчас автомобилиста за прогревы при хорошей защите достаточно трудно. По-хорошему, надо учитывать и знаки [жилой зоны], которые редко где стоят. Правоприменитель и двор любой хрущевки таким может посчитать, но для защиты это дополнительный аргумент, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Что же делать? Ну очевидно, менять устаревшие законы, конкретнее прописывать правила прогрева. Просто так разрешить дымить в окна, считают эксперты, ведь тоже нельзя. Но одно дело, когда машина вплотную выхлопной трубой стоит к окну на первом этаже, другое — когда она прилично отдалена от дома в большом дворе.

— Правила меняются на уровне правительства РФ, это очень большой круг согласований нужно пройти. Соответственно нужно обосновать, почему мы даем добро машинам в зоне жилой застройки работать неограниченное количество. На мой взгляд, это неправильно. Как это регулировать и каким образом обеспечивать эксплуатацию машины — вот над этим надо думать. Должны быть специализированные места стоянок, вовлечение всех жителей через общее собрание. Это должно быть общее решение, иначе так и будут конфликты, — считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

— Конечно, целесообразно менять ПДД, потому что когда вводились эти понятия, не предусматривался вообще автопрогрев. У нас вообще очень архаичные ПДД, не только в этой части. Я бы мог ограничиться 10 минутами на прогрев, именно конкретно прописать в правилах, всё-таки это не совсем то же самое, что стоянка. Запретить прогрев, например, вблизи 5 метров от жилого дома. Ну странная ситуация, когда машина стоит в 30 метрах от дома во дворе и тоже, получается, нельзя прогревать двигатель. Что в общем-то неправильно и несправедливо, — заключает Денис Садовский.

Почитайте еще, как НГС проник в спецгараж ГИБДД — что внутри у патрульных машин и в чём секрет красного маячка ДПС.

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