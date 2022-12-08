Выхлоп вам в хату. Кто штрафует за автопрогрев, на какую сумму и в каких дворах можно прогревать машину (проверьте свой)

Тема морозов и автопрогревов сейчас в Новосибирске весьма актуальна, и недавний наш материал о прогревах машин во дворах вызвал широкое обсуждение. Граждане недовольны выхлопами, которые затягивает в квартиры, а закон действительно запрещает стоянку в жилых зонах с работающим мотором. Вот только тут имеется множество нюансов — авторедактор НГС Дмитрий Косенко выяснил, в каких дворах нельзя прогревать машины, куда жаловаться на выхлопы и не пора ли изменить эти правила, которые очевидно устарели.
Последний наш материал на эту тему собрал более 200 комментариев, большинство недовольно прогревами и выхлопами, требует глушить двигатели или вовсе выгнать автомобилистов из дворов. Но есть и альтернативные мнения, в том числе и разумные — приведем примеры:
— Ситуация с женщиной и газами в квартире попахивает лицемерием и политическими мотивами, ведь женщина не переживает, что по дорогам ездит куча машин и она дышит этим.
— Если во дворе дымит авто, а за окном -30, логично же закрыть окно. И сохранить тепло в доме, и не пускать вредный выхлоп в дом. А ситуации разные бывают, почему авто может замерзнуть.
— Не нравятся выхлопы, уезжайте в лес и нойте.
— Формально ГИБДД запрещает стоять с запущенным двигателем. Кому нужны формальные законы и те, кто их пишет?
— Поддержу автовладельцев.
Последнее мнение действительно сбалансировано, оно отражает суть проблемы и насколько устарело правило о запрете прогревов во дворе. А то, насколько массово не соблюдается это правило, отражается в предпоследнем мнении о формализме. Итак, мы имеем пункт 17.2 ПДД, запрещающий стоянку с работающим мотором. Там же есть понятие жилой зоны.
Пункт 17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем.
*В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22.
Таким образом, согласно этим
Мы проехались по городу, центру и «спальникам», чтобы найти эти знаки. И поразились, насколько хаотично они установлены, по какой такой неведомой логике одни дворы имеют знаки, другие нет. Это, к примеру, двор в самом центре на ул. Октябрьской. Куча таких же дворов лишены знаков.
Тоже в центре, но на двор жилых домов не сильно похоже,
На Шамшурина въезд во двор, где действительно расположено множество жилых домов.
На жилмассиве «Снегири» множество типовых въездов к домам, но знаки стоят далеко не везде.
А это знак уже в зоне современной застройки, не СССР. И тут же соседние дворы без соответствующего знака.
На Владимировской один из проездов между домами «оснащен» знаком, а другие нет. Короче говоря, хаотичность и беспорядочность размещения знаков в зонах как советской, так и современной застройки говорит о том, что изначально проектировщики и строители формально относились к понятию жилой зоны и соответствующих запретов для нее.
А сегодняшняя реальность такова, что тысячи наших граждан прогревают своим машины и будут прогревать, иначе в русских условиях трудно. И по сути это правило является действительно формальным и лицемерным. Теоретически за прогрев можно привлечь по
— По определениям в ПДД, стоянка — это прекращение движения на время более 5 минут. Соответственно если автомобилист прошаренный, чтобы доказать нарушение, необходима качественная его фиксация, видеофиксация. На мой взгляд, привлечь сейчас автомобилиста за прогревы при хорошей защите достаточно трудно.
Что же делать? Ну очевидно, менять устаревшие законы, конкретнее прописывать правила прогрева. Просто так разрешить дымить в окна, считают эксперты, ведь тоже нельзя. Но одно дело, когда машина вплотную выхлопной трубой стоит к окну на первом этаже, другое — когда она прилично отдалена от дома в большом дворе.
— Правила меняются на уровне правительства РФ, это очень большой круг согласований нужно пройти. Соответственно нужно обосновать, почему мы даем добро машинам в зоне жилой застройки работать неограниченное количество. На мой взгляд, это неправильно. Как это регулировать и каким образом обеспечивать эксплуатацию машины — вот над этим надо думать. Должны быть специализированные места стоянок, вовлечение всех жителей через общее собрание. Это должно быть общее решение, иначе так и будут конфликты, — считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
— Конечно, целесообразно менять ПДД, потому что когда вводились эти понятия, не предусматривался вообще автопрогрев. У нас вообще очень архаичные ПДД, не только в этой части. Я бы мог ограничиться 10 минутами на прогрев, именно конкретно прописать в правилах,
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