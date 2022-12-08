Выхлоп вам в хату. Кто штрафует за автопрогрев, на какую сумму и в каких дворах можно прогревать машину (проверьте свой)

Последний наш материал на эту тему собрал более 200 комментариев, большинство недовольно прогревами и выхлопами, требует глушить двигатели или вовсе выгнать автомобилистов из дворов. Но есть и альтернативные мнения, в том числе и разумные — приведем примеры:

— Ситуация с женщиной и газами в квартире попахивает лицемерием и политическими мотивами, ведь женщина не переживает, что по дорогам ездит куча машин и она дышит этим.



— Если во дворе дымит авто, а за окном -30, логично же закрыть окно. И сохранить тепло в доме, и не пускать вредный выхлоп в дом. А ситуации разные бывают, почему авто может замерзнуть.

