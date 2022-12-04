«Весь выхлоп в квартире». Сибирячка потребовала от водителя прекратить отогревать машину во дворе — что из этого вышло

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— Лесосечная, 2. Уже почти 2 часа стоит, дымит. Весь выхлоп в квартире. Попросила убрать, не реагирует. Продолжает дымить. На просьбу переставить тоже реакции ноль. Маленький ребенок в квартире. Возможности уйти в другую комнату нет. Все окна на эту сторону, — пишет читательница Хельга.
На фото выше — очевидно, автомобиль, который по вызову приехал отогревать другую замерзшую машину. Напомним, что формально наши ПДД запрещают стоять во дворе с заведенным двигателем, но как юридически оценить эту ситуацию?
Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем.
— Перекрыт проход для пешеходов, — сообщает Виолетта.
— 12 лет живу на Горском, но такое вижу впервые. Верный кандидат в рубрику «Я паркуюсь как чудак», — пишет местный житель.
— Стоит с 18-го числа на Державина, 18, парковка для инвалидов. Эвакуаторы мимо ездят каждый час и не трогают: наверное, заговоренный, — информирует Юрий.
— Фрунзе, 57а. Напротив входа в детскую поликлинику, — уточняет Марк.
— Водитель заехал на газон через тротуар во дворе жилых домов на Немировича-Данченко, 151. При этом разворачивался на детской площадке, — пишет Евгений.
Под знаком запрета парковки у ТЦ «Версаль» на площади Маркса.
— И все-таки почему нельзя заезжать за спиртным прямо в магазин? И прохожим бы не мешали, и проход во двор жилого дома бы не загораживали. А куда смотрят сотрудники ГИБДД, проезжая мимо этой машины по улице Ленина, — рассуждает Юрий.
— Очередное автохамло расположилось на газоне, хотя мест для правильной парковки достаточно, — негодует Евгений.