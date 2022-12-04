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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Весь выхлоп в квартире». Сибирячка потребовала от водителя прекратить отогревать машину во дворе — что из этого вышло

Показываем новые конфликтные ситуации с машинами в городе

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Газы во дворе дома не нравятся никому

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Представляем 306-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Лесосечная, 2. Уже почти 2 часа стоит, дымит. Весь выхлоп в квартире. Попросила убрать, не реагирует. Продолжает дымить. На просьбу переставить тоже реакции ноль. Маленький ребенок в квартире. Возможности уйти в другую комнату нет. Все окна на эту сторону, — пишет читательница Хельга.

На фото выше — очевидно, автомобиль, который по вызову приехал отогревать другую замерзшую машину. Напомним, что формально наши ПДД запрещают стоять во дворе с заведенным двигателем, но как юридически оценить эту ситуацию?

Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

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— Перекрыт проход для пешеходов, — сообщает Виолетта.

На детской площадке

На детской площадке

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— 12 лет живу на Горском, но такое вижу впервые. Верный кандидат в рубрику «Я паркуюсь как чудак», — пишет местный житель.

Можно только инвалидам

Можно только инвалидам

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— Стоит с 18-го числа на Державина, 18, парковка для инвалидов. Эвакуаторы мимо ездят каждый час и не трогают: наверное, заговоренный, — информирует Юрий.

Надо обойти авто

Надо обойти авто

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— Фрунзе, 57а. Напротив входа в детскую поликлинику, — уточняет Марк.

Заехал на газоны

Заехал на газоны

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— Водитель заехал на газон через тротуар во дворе жилых домов на Немировича-Данченко, 151. При этом разворачивался на детской площадке, — пишет Евгений.

Под знаком запрета

Под знаком запрета

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Под знаком запрета парковки у ТЦ «Версаль» на площади Маркса.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— И все-таки почему нельзя заезжать за спиртным прямо в магазин? И прохожим бы не мешали, и проход во двор жилого дома бы не загораживали. А куда смотрят сотрудники ГИБДД, проезжая мимо этой машины по улице Ленина, — рассуждает Юрий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Очередное автохамло расположилось на газоне, хотя мест для правильной парковки достаточно, — негодует Евгений.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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