«Весь выхлоп в квартире». Сибирячка потребовала от водителя прекратить отогревать машину во дворе — что из этого вышло

— Лесосечная, 2. Уже почти 2 часа стоит, дымит. Весь выхлоп в квартире. Попросила убрать, не реагирует. Продолжает дымить. На просьбу переставить тоже реакции ноль. Маленький ребенок в квартире. Возможности уйти в другую комнату нет. Все окна на эту сторону, — пишет читательница Хельга.